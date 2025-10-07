فزکس میں ان تین سائنسدانوں کو ملا نوبل انعام، جانیں کہاں سے ہے تعلق، کیا ہیں ان کے کارنامے؟
فزکس کے میدان میں شاندار کام کرنے والے ان تینوں سائنسدانوں کو سال 2025 کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔
Published : October 7, 2025 at 5:39 PM IST
حیدرآباد: سال 2025 کے نوبل انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔طب کے لیے ایوارڈ کے بعد نوبل کمیٹی نے فزکس میں انعامات کا اعلان کیا۔اس سال فزکس کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔امریکہ کے سائنسداں جان کلارک، مشیل ایچ ڈیوریٹ، اور جان ایم مارٹنیس کو فزکس میں غیر معمولی کار کردگی کے لئے نوبل انعام سے نوازہ گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کی میکروسکوپک کوانٹم مکینیکل ٹنلنگ اور برقی سرکٹس میں توانائی کوانٹائزیشن کی دریافت کے لیے ملا ہے۔
رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے منگل کو اس کا اعلان کیا۔ یہ ایوارڈ بڑے پیمانے پر کوانٹم ٹنلنگ اور برقی سرکٹس میں توانائی کی سطح کی دریافت کے لیے دیا گیا تھا۔طبیعیات کا آج کا نوبل انعام ان سائنسدانوں کو دیا گیا جنہوں نے ثابت کیا کہ کوانٹم فزکس صرف ایک خوردبین کے نیچے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے عجائبات ہینڈ ہیلڈ سرکٹس پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ان تینوں سائنسدانوں کے نام اور ان کے کام کے بارے میں بتاتے ہیں۔
نوبل کمیٹی کے چیئرمین اولے ایرکسن نے کہا، "یہ واقعی قابل ذکر ہے کہ کوانٹم میکانکس، جو صدیوں پرانا تصور ہے، ہمیں نئی دریافتوں سے حیران کرتا رہتا ہے۔ یہ نہ صرف دلکش ہے بلکہ انتہائی مفید بھی ہے، کیونکہ یہ سائنس جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔"
ان تینوں سائنسدانوں نے مل کر ایک تجربہ کیا جس میں سپر کنڈکٹنگ اجزاء سے ایک الیکٹرانک سرکٹ بنایا گیا، جس نے میکروسکوپک سطح پر کوانٹم میکینکس کے دو بڑے اثرات۔ ٹنلنگ اور توانائی کی مقدار(انرجی کوائنٹائزیشن)کو ظاہر کیا۔ آئیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔
ان تینوں سائنسدانوں کے کارنامے
دراصل، کوانٹم میکینکس وہ سائنس ہے جو ایٹموں اور ان کے اندر موجود ذرات کے رویے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کچھ عجیب و غریب مظاہر کی وضاحت کرتا ہے جو روزمرہ کی زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسے کوئی ذرہ بغیر کسی راستے کے دیوار کو عبور کرتا ہے۔ اسے ٹنلنگ کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور عنصر یہ ہے کہ توانائی کبھی بھی بے ترتیب مقدار میں حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ مقررہ مراحل میں، جسے توانائی کی مقدار کا نام دیا جاتا ہے۔
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Physics to John Clarke, Michel H. Devoret and John M. Martinis “for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.” pic.twitter.com/XkDUKWbHpz
اب تک، سائنس دانوں کا خیال تھا کہ کوانٹم فزکس صرف انتہائی چھوٹی سطحوں پر کام کرتی ہے۔ جیسے ایٹموں کے اندر یا خوردبین کے نیچے نظر آنے والی اشیاء پر، لیکن کلارک، ڈیوریٹ اور مارٹنیس نے اس نظریہ کو بدل دیا۔ انہوں نے ایک ایسا سرکٹ بنایا جو ایک چھوٹے سے آلے کی طرح نظر آتا تھا، جسے آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے تھے، لیکن اس کے اندر چارج شدہ ذرات ایک ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے وہ ایک ہی ذرہ ہوں۔
کتنی رقم دی جاتی ہے؟
فزکس کا نوبل انعام ہر سال رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کی طرف سے طبیعیات کے شعبے میں نمایاں دریافتوں پر دیا جاتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو کل 11 ملین سویڈش کراؤن (تقریباً 12 ملین ڈالر) سے نوازا جاتا ہے۔ اگر متعدد سائنسدان ایک ہی دریافت کے لیے نوبل انعام بانٹتے ہیں تو انعام کی رقم ان میں تقسیم ہوتی ہے۔
WATCH LIVE: Join us for the 2025 Nobel Prize in Physics announcement.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025
Hear the breaking news first – see the live coverage from 11:45 CEST.
Where are you watching from?#NobelPrizehttps://t.co/rogqaeFtSu
واضح رہے کہ نوبل انعامات کے اعلان کا آغاز پیر 6 اکتوبر 2025 کو طب سے ہوا تھا۔ اس سال طب کا نوبل انعام سائنسدانوں میری ای برونکو، فریڈ رامسڈیل اور شمعون ساکاگوچی کو دیا گیا۔ انہیں یہ اعزاز ریگولیٹری ٹی ٹشو کی دریافت پر ملا، جو مدافعتی نظام کی حفاظت کرتا ہے۔ دریں اثنا، کیمسٹری میں نوبل جیتنے والوں کا اعلان 8 اکتوبر کو کیا جائے گا، اور ادب، امن اور معاشیات کے انعامات کا اعلان 9، 10 اور 13 اکتوبر کو کیا جائے گا۔