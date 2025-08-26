حیدرآباد: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو ماروتی سوزوکی کی پہلی الیکٹرک کار ماروتی سوزوکی ای-وٹارا کو گجرات کے ہنسل پور مینوفیکچرنگ پلانٹ سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
بھارت میں تیار کی جانے والی یہ بیٹری الیکٹرک گاڑیاں (بی ای وی) سو سے زیادہ ممالک کو برآمد کی جائیں گی، جن میں یورپ اور جاپان جیسے بڑے بازار بھی شامل ہیں۔ اس کامیابی کے ساتھ بھارت اب سوزوکی کی الیکٹرک گاڑیوں کے عالمی مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر کام کرے گا۔
پی ایم او نے ایک بیان میں کہا کہ "یہ تاریخی اقدامات، میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سبز نقل و حرکت کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر بھارت کے ابھرنے پر زور دیتے ہیں۔"
سبز توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کی طرف ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم نے ٹی ڈی ایس لیتھیم آئن بیٹری پلانٹ میں ہائبرڈ بیٹری الیکٹروڈ کی مقامی پیداوار کے آغاز کے ساتھ بھارت کے بیٹری ایکو سسٹم کے اگلے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔
یہ پلانٹ، توشیبا، ڈینسو اور سوزوکی کا مشترکہ منصوبہ ہے جو گھریلو مینوفیکچرنگ اور صاف توانائی کی جدت کو فروغ دے گا۔ یہ ترقی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اب بیٹری کا 80 فیصد سے زیادہ حصہ بھارت میں تیار کیا جائے گا۔
اس سے پہلے دن میں پی ایم مودی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا، "آج کا دن بھارت کی خود انحصاری کی جستجو اور گرین نقل و حرکت کا مرکز بننے کے لیے ایک خاص دن ہے۔ ماروتی ای وٹارا کو ہنسل پور میں ایک تقریب میں جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جائے گا۔" انہوں نے کہا، "یہ بیٹری الیکٹرک وہیکل (بی ای وی) بھارت میں بنائی گئی ہے اور اسے سو سے زیادہ ممالک میں برآمد کیا جائے گا۔ ہمارے بیٹری ایکو سسٹم کو فروغ دینے کے لیے، ہائبرڈ بیٹری الیکٹروڈ کی پیداوار بھی گجرات کے ایک پلانٹ میں شروع ہو جائے گی۔"
ماروتی سوزوکی ای وٹارا کی بیٹری اور رینج
ماروتی ای وٹارا کو دو بیٹری آپشنز کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا، جس میں 49 kWh اور 61 kWh کے بیٹری پیک شامل ہیں۔ جبکہ اس کی چھوٹی بیٹری 346 کلومیٹر کی WLTP رینج پیش کرتی ہے، بڑے بیٹری پیک کا سنگل موٹر ورژن 428 کلومیٹر کی رینج پیش کر سکتا ہے۔ وہیں 61 kWh بیٹری پیک سے لیس ڈوئل موٹر ورژن 412 کلومیٹر تک کا ہو سکتی ہے۔
ماروتی سوزوکی ای وٹارا کی پاور ٹرین
اس میں دستیاب پاور ٹرین کے بارے میں بات کرتے ہوئے، ای وٹارا کا سنگل موٹر 49 kWh ماڈل 142 bhp پاور پیدا کرتا ہے، جبکہ 61 kWh ویرینٹ 172 bhp کی زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تاہم، دونوں ماڈلز 192.5 Nm کا زیادہ سے زیادہ ٹارک پیدا کرتے ہیں۔ وہیں آل وہیل ڈرائیو ویرینٹ، جو ڈوئل موٹر سیٹ اپ کے ساتھ آتا ہے، 178 bhp پاور اور 300 Nm ٹارک پیدا کرتا ہے۔
