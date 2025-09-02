کیا 2.5 بلین جی میل صارفین کا ڈیٹا خطرے میں ہے؟ گوگل نے خود ہی اس خبر کی مکمل حقیقت بتا دی!

حیدرآباد: آج کل عام صارفین کے ڈیٹا کی چوری اور انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی پرائیویسی پر حملہ کوئی نئی بات یا مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا بھر میں سائبر کرمنلز لوگوں کا ڈیٹا چوری کرنے، ان کی پرائیویسی پر حملہ کرنے اور پھر انہیں فراڈ کا نشانہ بنانے کے لیے آئے روز نئے طریقے تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ اسی تناظر میں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ’جی میل ماس سیکیورٹی وارننگ‘ کی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔
اس خبر کے ذریعے دنیا بھر کے جی میل صارفین میں یہ خبر پھیلائی گئی تھی کہ گوگل نے 2.5 بلین جی میل صارفین کو خبردار کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کو ایک بڑا سیکیورٹی خطرہ ہے۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد دنیا بھر میں جی میل کے کروڑوں صارفین میں خوف کی فضا پیدا ہوگئی تھی تاہم اب گوگل نے باضابطہ طور پر اس خبر کو مسترد کردیا ہے۔
گوگل نے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا
گوگل نے اپنی ایک تازہ ترین بلاگ پوسٹ میں جی میل ماس سیکیورٹی وارننگ کی خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ "مکمل طور پر غلط ہے"۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی برانڈ وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔ یہ تمام دعوے جھوٹے ہیں جو بغیر کسی وجہ کے صارفین میں خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں۔
گوگل نے اپنی بلاگ پوسٹ میں لکھا، "ہم اپنے تمام صارفین کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جی میل کا سیکیورٹی سسٹم بہت مضبوط اور قابل بھروسہ ہے۔ حال ہی میں کچھ غلط معلومات منظر عام پر آئی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمام جی میل صارفین کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر غلط ہے۔"
گوگل نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا، یہ درست ہے کہ سائبر مجرم فشنگ حملے کرنے کے لیے مسلسل نئے طریقے تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ صارفین کے ان باکسز تک پہنچ سکیں، لیکن جی میل کا سیکیورٹی سسٹم مسلسل 99.9 فیصد سے زائد فشنگ اور مالویئر کی کوششوں کو صارفین تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔