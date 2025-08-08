حیدرآباد: Vivo کی ذیلی برانڈ کمپنی iQOO بڑی بیٹریوں والے اسمارٹ فونز کو مسلسل لانچ کررہی ہے۔ 7 اگست 2025 کو، کمپنی نے 5، 6 یا 7 نہیں بلکہ 8000mAh بیٹری والا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے۔ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ iQOO نے اس سال اپریل کے مہینے میں iQOO Z10 Turbo اور iQOO Z10 Turbo Pro بھی لانچ کیا تھا۔ اب کمپنی نے اس فون سیریز کا ایک نیا اسمارٹ فون اپنے ہوم مارکیٹ یعنی چین میں لانچ کیا ہے۔ کمپنی جلد ہی اس فون کو ہندوستان میں بھی لانچ کر سکتی ہے۔ تاہم اب تک کمپنی نے اس فون کو بھارت میں لانچ کرنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔
iQOO نے iQOO Z10 کو 11 اپریل 2025 کو ہندوستان میں 7300mAh بیٹری کے ساتھ لانچ کیا، جو کہ ہندوستان میں iQOO کا سب سے بڑا بیٹری فون بھی ہے۔ iQOO Z10 Turbo پلس کو چین میں 7 اگست 2025 کو لانچ کیا گیا۔ کمپنی نے اس فون کے لیے ایک بڑے لانچ ایونٹ کا بھی اہتمام کیا جو ہندوستانی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے ہوا۔ اس فون کے ساتھ کمپنی نے ایک ایئربڈ بھی لانچ کیا ہے جس کا نام iQOO TWS Air 3 Pro ہوگا۔
اس فون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں 8000mAh بیٹری ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ بیٹری فل چارج ہونے پر 77 گھنٹے میوزک پلے بیک دے گی۔ اس فون کو مکمل چارج کرنے کے بعد آنر آف کنگز کو 20 گھنٹے تک چلایا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، کمپنی نے اس بڑی بیٹری والے فون میں 90W فاسٹ چارجنگ سپورٹ بھی فراہم کی ہے۔
Craziest iQOO Phone Ever !— Techno Ruhez (@AmreliaRuhez) August 7, 2025
iQOO Z10 Turbo+ launched in China
✅ 6.78" LTPS AMOLED 144Hz
✅ LPDDR5X Ultra + UFS 4.1
✅ Dimensity 9400+
✅ 50MP LYT-600 OIS + 8MP
✅ 16MP Selfie
✅ 8000mAh😱 90W
Price: 12GB+256GB (CNY 2299)
₹28,000🔥
This should Launch In India 🙌 pic.twitter.com/mcVolXTvC2
فون کے فیچرز:
اس فون میں 6.78 انچ کی AMOLED اسکرین ہے، جس کا اسپیکٹ ریشو 20:9 اور اسکرین ٹو باڈی ریشو 93.42 ہے۔ اس اسکرین کی ریزولوشن 2,800×1,260 پکسلز بھی ہے اور اس کی ریفریش ریٹ 144Hz ہے۔ اس فون کا ڈسپلے HDR ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا ہے، جو 1.07 بلین رنگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔
اس فون میں، کمپنی نے پروسیسر کے لیے ایک اوکٹا کور 3nm MediaTek Dimensity 9400+ SoC چپ سیٹ دیا ہے۔ اس کے ساتھ گرافکس اور گیمنگ کے لیے Immortalis-G925 GPU بھی دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین فون میں بھاری گیمز کھیل سکیں گے۔ اس فون میں 16GB تک LPDDR5x الٹرا ریم سپورٹ اور 512GB تک UFS 4.1 آن بورڈ اسٹوریج ہے۔
اس فون کے بیک میں ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے، جس کا مین کیمرہ 50MP ہے، جو f/1.79 سونی کے مین اپرچر کے ساتھ آتا ہے۔ فون کا دوسرا کیمرہ 8MP کے الٹرا وائیڈ اینگل لینس کے ساتھ آتا ہے، جس کا یپرچر f/2.2 ہے۔
اس فون کا بیک کیمرہ سیٹ اپ آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن کے ساتھ آتا ہے۔ فون کا بیک کیمرہ بھی دستاویزات کو اسکین کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 4K ویڈیو ریکارڈنگ اور 1080p سلو موشن ویڈیو بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
سیلفی اور ویڈیو کالنگ کے لیے کمپنی نے فون میں 16MP کا فرنٹ کیمرہ دیا ہے جس کا اپرچر f/2.45 ہے۔ اس کے علاوہ فون میں کنیکٹیویٹی کے لیے USB Type-C Gen 2 پورٹ، بلوٹوتھ 5.4، Wi-Fi 7، GPS، Beidou، GLONASS اور Galileo فیچر دیا گیا ہے۔
اس فون کی مختلف قسمیں اور قیمت:
|ویرئنٹ (ریم + اسٹوریج)
|قیمت (CNY)
|تخمینی ہندوستانی قیمت (روپے)
|12GB + 256GB
|2,299
|₹28,000
|12GB + 512GB
|2,699
|₹32,900
|16GB + 256GB
|2,499
|₹30,500
|16GB + 512GB
|2,999
|₹36,500
