نئی دہلی: بھارتی خلا باز شوبھانشو شکلا نے امید ظاہر کی ہے کہ بہت جلد بھارت کی سرزمین سے کوئی اپنے کیپسول اور راکٹ کے ساتھ خلا میں جائے گا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (آئی ایس ایس) کے کامیاب مشن سے واپس آنے والے شوبھانشو نے مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ کے ساتھ جمعرات کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔
گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا نے ایکسیوم-4 مشن کا اپنا تجربہ شیئر کیا اور کہا کہ یہ تجربہ انمول ہے اور کسی بھی ٹریننگ سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ زمین پر سیکھے گئے تجربات سے بہت مختلف ہے۔ جسم بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "پورے مشن کے دوران زمین کے مدار میں رہتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے مجھے جو اہم پیغام ملا وہ یہ ہے کہ آج بھی خلا سے بھارت 'سارے جہاں سے اچھا' دکھتا ہے۔"
VIDEO | Delhi: Addressing media about Axiom-4 mission, Indian astronaut Shubhanshu Shukla said," ...i would like to start by thanking the people who have made this mission (axiom- 4) possible. there are multiple layers to this, not just one person. i will start by thanking the… pic.twitter.com/icR2khZUBH— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2025
بھارت "سارے جہاں سے اچھا" دکھتا ہے - یہ الفاظ پہلی بار بھارتی خلاباز راکیش شرما نے سنہ 1984 میں اپنے خلائی مشن کے بعد استعمال کیے تھے۔
شکلا نے مزید کہا، "میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پہنچ کر خلا میں جاؤں گا، لیکن میرا آپ کے لیے پیغام ہے، اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے ایک کے بعد ایک مشن میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔"
گگنیان مشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "ہمارے پاس گگنیان ہے، ہمارے پاس بھارتی خلائی اسٹیشن ہوگا، اور بہت سے مشن ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خواب دیکھیں، یقین کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور ہم مل کر اسے پورا کریں گے۔"
انہوں نے بتایا کہ ایکسیوم-4 مشن میں میرا کام مشن پائلٹ کا تھا۔ مشن پائلٹ کے طور پر انہیں کمانڈر کے ساتھ کام کرنا تھا اور کریو ڈریگن کے سسٹمز کے ساتھ بات چیت کرنی تھی۔ دو ہفتوں تک ہمارا کام بھارتی محققین کے تصور کردہ، تیار کردہ اور محسوس کیے گئے تجربات کو انجام دینا اور ایس ٹی ای ایم (STEM) کے مظاہرے، تصاویر اور ویڈیوز لینا تھا۔"
گگنیان مشن کیلئے 'تجربہ' کارآمد ہوگا
گروپ کیپٹن شبھانشو شکلا نے کہا کہ آئی ایس ایس مشن کا تجربہ بھارت کے گگنیان مشن کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ شوبھانشو نے کہا کہ انہوں نے اپنے مشن کے تحت گزشتہ ایک سال میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، "چاہے آپ نے کتنی ہی ٹریننگ کی ہو، اس کے بعد بھی جب آپ راکٹ میں بیٹھتے ہیں اور انجن جلتے ہیں، جب ان میں آگ دہکتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مختلف احساس ہوتا ہے۔"
یہ پورے ملک کے لیے ایک مشن تھا...
شوبھانشو شکلا نے کہا، میں اس مشن کا تصور کرنے اور اسے حقیقت بنانے کے لیے حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اسرو، اسرو کے تمام لوگوں اور اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس پورے مشن کو ممکن بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ میں نے واقعی محسوس کیا کہ یہ مشن پورے ملک کے لیے تھا۔"
مزید پڑھیں: وزیراعظم نے گگنیان مشن کا جائزہ لیا اور چار نامزد خلابازوں کے ناموں کا اعلان بھی کیا
انہوں نے مزید کہا، "ایکسیوم مشن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا ایک مشن تھا۔ ہم نے فالکن 9 خلائی جہاز کے اوپر ایک کریو ڈریگن پر دو ہفتوں کے لیے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر اڑان بھری اور واپس آئے۔ لانچ کیپ کیناویرل، فلوریڈا سے تھا اور واپسی بحر الکاہل میں سان ڈیاگو کے ساحل پر ہوئی۔ ہم اس وقت خلائی جہاز کے ایک کریو ڈریگن کو بھی خلا میں لے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ایک مدار میں چلنے والی تجربہ گاہ ہے جو سنہ 2000 سے کام کر رہی ہے۔ یہ جدید سائنس چلا رہی ہے اور یہ واقعی بین الاقوامی تعاون کی ایک بہترین مثال ہے۔
مستقبل خلا اور جدید ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے...
اسی طرح گروپ کیپٹن پرشانت نائر نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہمیں خلائی پروگرام میں آگے لے جائے گا۔ "مستقبل خلا اور جدید ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہے،۔
انہوں نے مزید کہا، "جب بھی بھارت کچھ کرتا ہے، ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کو فائدہ پہنچے۔ ہم 'سب کی بھلائی' پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آپ اوپر سے بھارت کو دیکھتے ہیں تو یہ واقعی خوبصورت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قدیم سرزمین ایک طویل عرصے سے پوری دنیا کی رہنمائی کر رہی ہے، کیونکہ ہم انسانیت کے اتحاد میں یقین رکھتے ہیں، یہی خلا ہمیں دیتا ہے، اور یہی ہمارا مستقبل ہمیں خلائی پروگرام میں دے گا۔"
مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ خلاباز بھارتی تھے اور وہ بھی شاندار بھارتی فضائیہ سے تھے۔ سنگھ نے کہا، "انہیں جو ٹکنالوجی ملی ہے، جو کٹس انہوں نے تجربات کے لیے اٹھائے ہیں، وہ کسی بیرونی ذریعہ سے نہیں، بھارتی وسائل سے تیار کی گئی ہیں اور یقیناً گگنیان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ خود انحصاری کے اصول پر چل رہا ہے۔"
متعلقہ خبریں:
پی ایم مودی نے شوبھانشو شکلا سے بات کی، خلا میں تاریخ رقم کرنے کے لیے دی مبارکباد
شوبھانشو شکلا اور ان کے ساتھی خلا سے بحفاظت زمین پر واپس آگئے، یہاں دیکھیں لائیو ویڈیو
سائنس کے میدان میں بھارت کی بڑی کامیابی، بھارت کے خلائی مشن کا آج سے آغاز، خلاء میں جانے والے شوبھانشو شکلا کے بارے میں جانیں تفصیلات
Axiom-4 مشن کے لیے موسم 90 فیصد سازگار، ہندوستانی خلاباز شوبھانشو شکلا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر کرنے کے لیے تیار