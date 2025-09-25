ریل بیسڈ میزائل لانچر سسٹم سے اگنی پرائم میزائل کا کامیاب تجربہ، وزیر دفاع نے دی مبارکباد
ہندوستان نے ریل پر مبنی میزائل لانچر سسٹم تیار کرکے دنیا کے سامنے اپنی طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 11:05 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے پہلی بار ریل پر مبنی میزائل لانچر سسٹم تیار کیا ہے۔ اگنی پرائم میزائل کو فائر کرکے جمعرات کو اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے اگنی پرائم میزائل کے کامیاب لانچ پر شامل ایجنسیوں کو مبارکباد دی۔
راجناتھ سنگھ نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا، "بھارت نے ریل پر مبنی موبائل لانچر سسٹم سے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اگنی پرائم میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ اگلی نسل کا میزائل 2000 کلومیٹر تک کے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ مختلف جدید خصوصیات سے لیس ہے۔"
India has carried out the successful launch of Intermediate Range Agni-Prime Missile from a Rail based Mobile launcher system. This next generation missile is designed to cover a range up to 2000 km and is equipped with various advanced features.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2025
The first-of-its-kind launch… pic.twitter.com/00GpGSNOeE
بھارت مخصوص ممالک کے منتخب گروپ میں شامل
وزیر دفاع نے کہا کہ فلائٹ ٹیسٹ کی کامیابی نے ہندوستان کو ان ممالک کے منتخب گروپ میں شامل کر دیا ہے جنہوں نے چلتے ہوئے ریل نیٹ ورک سے کنسٹرائزڈ لانچ سسٹم تیار کیا ہے۔ سنگھ نے کہا، "ڈی آر ڈی او، اسٹریٹجک فورسز کمانڈ (ایس ایف سی)، اور مسلح افواج کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اگنی پرائم میزائل کے کامیاب پرواز کے ٹیسٹ پر مبارکباد۔ یہ ایک کامیاب پرواز ہے۔"
#WATCH | Raksha Mantri Rajnath Singh tweets, " india has carried out the successful launch of intermediate range agni-prime missile from a rail-based mobile launcher system. this next-generation missile is designed to cover a range of up to 2000 km and is equipped with various… pic.twitter.com/kfDOjVpAeW— ANI (@ANI) September 25, 2025
اپنی نوعیت کا پہلا موبائل لانچر
انہوں نے مزید کہا، "آج کی لانچ، خاص طور پر ڈیزائن کردہ ریل پر مبنی موبائل لانچر سے، اپنی نوعیت کا پہلا، بغیر کسی پیشگی شرط کے ریل نیٹ ورک پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صارف کو پورے ملک میں نقل و حرکت فراہم کرتا ہے اور کم نمائشی حالات میں بھی کم رد عمل کے وقت کے ساتھ لانچوں کو سہولت فراہم کرتا ہے۔"
ہندوستان میں دنیا کے لیے جدید ٹیکنالوجی
قبل ازیں منگل کو راج ناتھ سنگھ نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ Atmanirbhar بھارت کا ہندوستان کا وژن صرف اپنی ضروریات کے لیے مینوفیکچرنگ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایسی صلاحیتوں کو تیار کرنے کے بارے میں ہے جو ہندوستان کو دنیا کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات کا ایک قابل اعتماد ذریعہ بننے کی اجازت دیتا ہے۔
مراکش کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری
راجناتھ سنگھ اور ان کے مراکش کے ہم منصب عبد الطیف لوادی نے منگل کو مراکش کے بیرچڈ میں ٹاٹا ایڈوانسڈ سسٹمز لمیٹڈ (TASL) کے جدید ترین دفاعی مینوفیکچرنگ پلانٹ کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ راجناتھ سنگھ نے اس موقع کو ہندوستان اور مراکش کے درمیان ابھرتی ہوئی اسٹریٹجک شراکت داری میں ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔
20,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا یہ پلانٹ مقامی طور پر تیار کردہ وہیلڈ آرمرڈ پلیٹ فارم (WhAP) 8x8 تیار کرے گا، جسے TASL اور بھارت کی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم (DRDO) نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیا ہے۔
'آتم نربھر بھارت'
سنگھ نے کہا، "ہندوستان کے لیے، یہ اقدام 'آتم نربھر بھارت' کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، ایک خود انحصار ہندوستان جو کہ عالمی سطح پر ایک فعال اور ذمہ دار کھلاڑی بھی ہے۔ ہمارے خود انحصار ہندوستان کا مقصد صرف اپنی ضروریات کے لیے تیاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحولیاتی نظام بنانا ہے جہاں ہندوستان دنیا کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات کا ایک قابل اعتماد ذریعہ بن جائے۔"