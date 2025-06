ETV Bharat / technology

ایک ہی فون میں دو واٹس ایپ اکاؤنٹ کیسے چلائیں؟ ان ٹپس پر عمل کریں - HOW TO USE TWO WHATSAPP IN PHONE

ایک ہی فون میں دو واٹس ایپ اکاؤنٹ کیسے چلائیں؟ ( whatsapp )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 30, 2025 at 6:36 PM IST 2 Min Read

حیدرآباد: اگر آپ واٹس ایپ میں ایک سے زیادہ اکاؤنٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے اینڈرائیڈ ڈیوائسز میں کرسکتے ہیں، لیکن اب یہ فیچر آئی فون ڈیوائسز کے لیے بھی متعارف کرایا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ ڈیوائسز ہیں تو پھر بھی آپ اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو نیچے دیے گئے ٹپس پر عمل کرنا ہوگا۔ دوسرے واٹس ایپ اکاؤنٹ میں کیسے لاگ ان ہوں؟ مرحلہ 1: واٹس ایپ کھولیں اور دائیں جانب تین نقطوں والے عمودی آئیکن پر کلک کریں۔ مرحلہ 2: اس کے بعد سیٹنگ کے آپشن پر جائیں۔ مرحلہ 3: اس کے اندر، سب سے اوپر، آپ کو اپنے نام کی طرف نیچے کی طرف ایک ڈاؤن ایرو نظر آئے گا۔ آپ کو اس پر ٹیپ کرنا ہوگا۔ مرحلہ 4: اس کے بعد آپ کو Agree اور جاری رکھنے کے آپشن پر ٹیپ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دوسرے واٹس ایپ اکاؤنٹ کا فون نمبر ایڈ کرنا ہوگا۔

مرحلہ 5: اس کے بعد آپ کی سکرین پر ویریفکیشن پیج کھل جائے گا۔ آپ کو اس میں Continue آپشن پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو واٹس ایپ سے ایک ویریفکیشن کال آئے گی۔ آپ ویریفکیشن کے لیے دوسرے اختیارات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو "Verify another way" کا آپشن منتخب کرنا ہوگا اور پھر آپ کو مسڈ کال، ایس ایم ایس وصول کریں اور وائس کال کا آپشن ملے گا۔ آپ کو ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مرحلہ 6: اس کے بعد آپ کو اپنا نام، پروفائل تصویر اور اباؤٹ وغیرہ لکھ کر اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ سیٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کو نیکسٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہوگا۔ یہ فیچر آئی فون میں بھی آئے گا: اوپر بتائے گئے ان اقدامات پر عمل کرنے کے بعد، آپ بغیر کسی کلون ایپ کے ایک ہی ڈیوائس میں ایک سے زیادہ واٹس ایپ اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم اب تک یہ فیچر صرف اینڈرائیڈ ڈیوائسز میں ہی لانچ کیا جاتا تھا لیکن اب WabetaInfo کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ فیچر جلد ہی آئی فونز میں متعارف ہونے والا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: WhatsApp Status میں Instagram والے پرکشش فیچرز، فوٹو اسٹیکرز سے لے کر میوزک لے آؤٹ تک