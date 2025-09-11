نینو بنانا اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے چند منٹوں میں تھری ڈی (3D) تصویر کیسے بنائی جائے؟ یہاں جانیں طریقہ
سوشل میڈیا پر Nano Banana AI کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ Google کا Gemini 2.5 فلیش امیج ٹول تصویرکو 3D امیج میں تبدیل کرتا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 5:17 PM IST
حیدرآباد: اے آئی ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کے سوشل میڈیا صارفین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ گوگل کا جیمنی 2.5 فلیش امیج ٹول اس وقت پورے ملک میں ٹرینڈ کر رہا ہے۔ نینو بنانا کی مدد سے آپ ڈٹیلڈ امیج بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی شخص کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہیں اور '3D امیج' لکھ کر کمانڈ دیتے ہیں تو اس سے دلکش تصاویر بنتی ہیں۔ گوگل نے یہ ٹول اگست 2025 میں لانچ کیا تھا۔ لیکن اب یہ ٹول سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہو چکا ہے۔
200 ملین تصاویر کو ایڈٹ کیا گیا
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کے پوسٹ کے ساتھ یہ رجحان زور پکڑ گیا۔ انھوں نے اپنے سابق اکاؤنٹ پر اپنا 3D امیج شیئر کرکے نوجوان نسل سے جڑنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہ رجحان بالی ووڈ میں بھی مقبول ہوا۔ عمران ہاشمی کے مداحوں نے 'OMI' کا 3D ورژن بنا کر اس ٹرینڈ میں شمولیت اختیار کی۔
نہ صرف مشہور شخصیات بلکہ عام لوگ بھی اپنے پالتو کتوں کی تصاویر اور خود کو سپر ہیروز کے طور پر شیئر کر رہے ہیں۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر صارفین کی جانب سے ہزاروں پوسٹس کی جا رہی ہیں۔ ایک ہفتے میں 1 کروڑ نئے صارفین نے گوگل جیمنی ایپ کا استعمال کیا ہے اور 20 کروڑ تصاویر کو ایڈٹ کیا گیا ہے۔
نینو بنانا امیج ٹول کی کامیابی کا راز
رجحان اس کی سادگی اور تخلیقی صلاحیت ہے۔ جب کہ پہلے 3D ماڈلنگ کے لیے مہنگے سافٹ ویئر اور مہارت کی ضرورت ہوتی تھی، اب آپ کو صرف ایک تصویر اور پرامپٹ کی ضرورت ہے۔ نینو بنانا کا ٹول فوٹوز میں ایک سنتھ آئی ڈی واٹر مارک شامل کرتا ہے، جو AI سے تیار کردہ مواد کی شناخت اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
3D امیج کیسے بنائیں
اس وائرل ٹرینڈ میں شامل ہونے کے لیے، آپ کو نیچے دیے گئے اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔
1- گوگل اے آئی اسٹوڈیو کی ویب سائٹ پر جائیں پھر گوگل اے آئی اسٹوڈیو پر جائیں
2- 'Try Nano Banana' تلاش کریں
3- اپنی مرضی کے مطابق تصویر بنائیں: اپنی تصویر یا پرامپٹ اپ لوڈ کرنے کے لیے '+' بٹن پر کلک کریں۔ اس انگریزی متن کو وہاں چسپاں کریں۔
(Build my 1/7 scale statue on the desk, with the ZBrush modeling screen behind, and a Bandai-style anime box on the side. Studio lighting is used for a photo-realistic effect.)
4- ڈاؤن لوڈ کریں اور شیئر کریں: ایک بار جب تصویر تیار ہوجائے تو اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
اگرچہ یہ ٹول مفت ہے، کچھ پریمیم فیچرز کو سبسکرپشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس رجحان نے AI کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، اور مستقبل میں اس طرح کے مزید نئے فیچرز کی توقع ہے۔
یہ بھی پڑھیں: