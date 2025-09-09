گوگل سرچ کا اے آئی موڈ اب ہندی میں بھی دستیاب، جانیے اسے کیسے کیا جائے استعمال
گوگل سرچ کا اے آئی موڈ اب ہندی میں بھی دستیاب کرایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔
Published : September 9, 2025 at 4:37 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: گوگل نے اب عالمی سطح پر اپنا AI موڈ ہندی میں بھی لانچ کیا ہے۔ شروعات میں ہندوستان میں گوگل سرچ اے آئی موڈ صرف انگریزی میں شروع کیا گیا تھا، لیکن اب اسے ہندی میں بھی لانچ کیا گیا ہے۔ اس نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ، گوگل سرچ کا پورا انٹرفیس اب ہندی میں بھی دستیاب کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہندی زبان استعمال کرنے والوں کے لیے بات چیت اور بھی آسان ہو گئی ہے۔
گوگل سرچ کا AI موڈ Gemini 2.5 کے کسٹم ورژن پر مبنی ہے۔ یہ صارفین کو طویل، مشکل اور اہم سوالات کے جوابات پوچھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آپ گوگل سرچ کے اے آئی موڈ کے ساتھ سفر کا منصوبہ بنا سکتے ہیں یا کسی موضوع کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اے آئی موڈ ایک ملٹی موڈل فیچر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف متن کے ذریعے بلکہ آواز یا تصویر کے ذریعے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔
مشکل سوالات کے جواب ہندی میں ملیں گے
گوگل نے اپنے بلاگ پوسٹ میں ایک مثال کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح AI موڈ بہت سے عوامل کو سمجھ کر ایک سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، گوگل نے کہا کہ ایک صارف اپنی بالکونی کی تصویر اپ لوڈ کرتا ہے اور گوگل سرچ اے آئی موڈ سے پوچھتا ہے، "میں اس برسات کے موسم میں یہاں ایک چھوٹا سا باغ بنانا چاہتا ہوں، مجھے کون سے خوشبودار پودے لگانا چاہیے جو رات کو کھلتے ہیں تاکہ میں چائے پیتے ہوئے لوکل ٹرین اور شہر کا منظر دیکھ سکوں؟"
خوشبودار اور رات کو کھلتے پھولوں کی خواہش
گوگل کا کہنا ہے کہ ان کا AI موڈ اس سوال کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے جیسے کہ باغ بنانے کی خواہش، خوشبودار اور رات کو کھلتے پھولوں کی خواہش اور ایک خاص مقام کی خواہش وغیرہ۔ اے آئی موڈ ان تمام باریکیوں کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق ذاتی نوعیت کی تجاویز دیتا ہے۔ AI موڈ کے جوابات کے بعد، صارف ہندی میں اس جواب پر فالو اپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسے: "کیا رات کی رانی اور مون فلاور کا آسانی سے خیال رکھا جا سکتا ہے؟"
خاندانی تعطیلات کے لیے دو ممالک کا موازنہ
گوگل کے مطابق اے آئی موڈ مشکل سوالات کے آسان اور جامع جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صارف کسی خاص مہینے میں خاندانی تعطیلات کے لیے دو ممالک کا موازنہ کرنا چاہتا ہے، تو AI موڈ تمام معلومات کو ایک ٹیبل کی صورت میں ایک ساتھ دکھا سکتا ہے، جس سے صارفین کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔