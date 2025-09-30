واٹس ایپ فیچر، لائیو تصاویر سے لے کر اے آئی چیٹ تھیمز تک، یہاں دیکھیں تمام فیچر کی فہرست

واٹس ایپ فیچر، لائیو تصاویر سے لے کر اے آئی چیٹ تھیمز تک، یہاں دیکھیں تمام فیچر کی فہرست
واٹس ایپ نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی نئے فیچرز لانچ کیے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔
Published : September 30, 2025 at 7:20 PM IST
حیدرآباد: پچھلے کچھ مہینوں میں واٹس ایپ میں کئی خاص فیچرز شامل کیے گئے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کو ایک ساتھ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ہم مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اس آرٹیکل میں، ہم آپ کو واٹس ایپ کے کچھ نئے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے، جو صارفین کے واٹس ایپ کے تجربے کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیں گے۔ آئیے ان خصوصیات کی وضاحت کرتے ہیں۔
لائیو اور موشن فوٹو فیچر: واٹس ایپ اب آپ کو نہ صرف اسٹیل فوٹو بلکہ لائیو فوٹوز اور موشن فوٹوز بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ آئی فون پر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ لائیو تصاویر بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ اینڈروئڈ ڈیوائس پر واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ آواز اور حرکت کے ساتھ موشن فوٹو بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز خصوصیت ہے جو صارف کے تجربے کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔
میٹا اے آئی کے ساتھ اپنی خود کی چیٹ تھیم بنائیں: اگر آپ ایک ہی چیٹ تھیم کو دیکھ کر بور ہو گئے ہیں، تو اب آپ میٹا اے آئی کی مدد سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی الگ چیٹ تھیم بنا سکتے ہیں، جسے دیکھ کر آپ کے دوست پوچھیں گے کہ آپ کو یہ تھیم کہاں سے ملی؟
now you can share Live Photos (iOS) and Motion Photos (Android) on WhatsApp and they'll move and play sound 😏— WhatsApp (@WhatsApp) September 29, 2025
ویڈیو کالز میں اے آئی پس منظر کا مزہ: اب آپ واٹس ایپ پر ویڈیو کال کے دوران اپنے پیچھے کا پس منظر تبدیل کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ویڈیو کال کے دوران اپنے آپ کو ایک شاندار ساحل پر یا خیالی جگہ پر بیٹھے ہوئے ظاہر کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان اے آئی پس منظر کو نہ صرف کالز کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ چیٹس میں تصاویر یا ویڈیوز لیتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
واٹس ایپ کے نئے اسٹیکر پیک: واٹس ایپ نے تین نئے اسٹیکر پیک شامل کیے ہیں، جن کا نام فیئر لیس برڈ، اسکول ڈیز، اور وائبس ویکیشن ہے۔ یہ اسٹیکرز اتنے پیارے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹیپ کے ساتھ آپ کے جذبات کا اظہار کریں گے۔ یہ فیچر بہت سے واٹس ایپ صارفین کے لیے ایک بہترین اضافہ ہے اور ان کے چیٹنگ کے تجربے کو بہتر بنا سکتا ہے۔
گروپ تلاش کرنا اب آسان ہے: بعض اوقات گروپ کے نام اتنے تخلیقی ہوتے ہیں کہ ہم انہیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ اب آپ کو بس اپنے کسی دوست کا نام تلاش کرنا ہے جو اس گروپ کا حصہ ہے، اور واٹس ایپ خود بخود آپ کو بتائے گا کہ آپ کن گروپس میں اکٹھے ہیں۔
اینڈرائیڈ پر ڈاکیومنٹ اسکیننگ: واٹس ایپ نے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستاویز اسکیننگ کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ اینڈرائیڈ صارفین اب براہ راست واٹس ایپ سے دستاویزات اسکین کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ہی جگہ سے دستاویزات کو اسکین، محفوظ اور آگے بھیج سکتے ہیں۔