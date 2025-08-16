وارانسی: بنارس ریل انجن فیکٹری نے بجلی کی پیداوار کے میدان میں ایک نیا سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت اب ریلوے ٹریکس سے بجلی پیدا کی جائے گی۔ BARECA نے ہندوستان کا پہلا پورٹیبل سولر پینل سسٹم فعال ریلوے پٹریوں کے درمیان نصب کیا ہے۔ اس کا ٹرائل کامیاب رہا۔
اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر ہندوستانی ریلوے کے 1.2 لاکھ کلومیٹر ٹریک نیٹ ورک میں یارڈ لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنایا جا سکتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے والے سولر پینلز کے لیے زمین کے حصول کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن وہ پٹریوں کے درمیان کی جگہ استعمال کریں گے اور تقریباً 3.21 لاکھ یونٹ فی سال فی کلومیٹر توانائی پیدا کریں گے۔
ہندوستان میں اپنی نوعیت کا انوکھا اقدام
تعلقات عامہ کے افسر راجیش کمار نے کہا کہ BARECA کی ورکشاپ کی لائن نمبر 19 پر قائم پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پورٹیبل سولر پینل نصب کیے گئے ہیں۔ جسے دیسی ڈیزائن سے تیار کیا گیا ہے۔ اسے ایک خصوصی تنصیب کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے پٹریوں کے درمیان نصب کیا گیا ہے۔
ٹرین ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا
راجیش کمار نے کہا کہ اس عمل میں ٹرین ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ساتھ ہی ضرورت پڑنے پر پینلز کو آسانی سے ہٹانے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ یہ اختراع BARECA کیمپس میں پہلے سے نصب چھت پر شمسی توانائی کے پلانٹس کے ساتھ مل کر سبز توانائی کی پیداوار کو مزید تحریک دے گی۔
یہ تھے چیلنجز
تعلقات عامہ کے افسر نے بتایا کہ اس عمل کے تحت ریلوے ٹریک سے گزرنے والی ٹرینوں کے حوالے سے مختلف چیلنجز تھے۔ کیا اسے ایکٹو ٹریک پر انسٹال کرنا ممکن ہو گا، لیکن ان تمام چیلنجز کا ٹرائل کے دوران نمٹا گیا اور ٹرائل کامیاب رہا۔
- کمپن سے تحفظ: ٹرین کے گزرنے سے پیدا ہونے والی کمپن کو کم کرنے کے لیے ربڑ کے نصب کرنے والے پیڈ استعمال کیے گئے تھے۔
- مضبوط فکسشن: پینلز کو کنکریٹ کے سلیپر پر ایپوکسی چپکنے والی کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا، جس سے دھاتی کنکریٹ کے مضبوط بندھن کو یقینی بنایا گیا تھا۔
- صفائی اور دیکھ بھال: پینلز کو دھول اور ملبے سے پاک رکھنے کے لیے صفائی کا آسان نظام۔
- تیزی سے ہٹانے کی سہولت: 4 SS کے ذریعے پینلز کو تیزی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ٹریک کی دیکھ بھال کے لیے ایلن بولٹ۔
تقریباً 3.21 لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی جائے گی
تعلقات عامہ کے افسر راجیش کمار نے کہا کہ اس اقدام میں مستقبل میں بہت زیادہ امکانات ہیں۔ ہندوستانی ریلوے کے 1.2 لاکھ کلومیٹر ٹریک نیٹ ورک میں یارڈ لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپنایا جا سکتا ہے۔
بجلی پیدا کرنے والے سولر پینلز کے لیے زمین کے حصول کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پٹریوں کے درمیان کی جگہ استعمال کی جائے گی اور تقریباً 3.21 لاکھ یونٹ فی سال فی کلومیٹر توانائی پیدا کی جائے گی۔
شمسی توانائی کے استعمال کی نئی جہت
BLW کے جنرل منیجر نریش پال سنگھ نے کہا کہ BARECA کی یہ اختراع ہندوستانی ریلوے کے لیے خالص صفر کاربن کے اخراج کے ہدف کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف شمسی توانائی کے استعمال میں ایک نئی جہت ہے، بلکہ یہ مستقبل میں ہندوستانی ریلوے کے لیے سبز توانائی کا ایک مضبوط ماڈل بھی بن جائے گا۔
پروجیکٹ کی تفصیلات: تکنیکی جھلکیوں پر ایک نظر
- ٹریک کی لمبائی: 70 میٹر
- صلاحیت: 15 کلو واٹ چوٹی (KWp)
- پینلز کی تعداد: 28
- بجلی کی کثافت: 220 KWp/km
- توانائی کی کثافت: 880 یونٹس فی کلومیٹر فی دن
سولر پینل کی خصوصیات
- سائز: 2278×1133×30 ملی میٹر
- وزن: 31.83 کلوگرام
- ماڈیول کی کارکردگی: 21.31%
- 144 ہاف کٹ مونو کرسٹل لائن PERC بائیفیشل سیل
- جنکشن باکس IP: 68، زیادہ سے زیادہ سسٹم وولٹیج: 1500 V