حیدرآباد: ملک کی پہلی بغیر ڈرائیور والی منی بس حیدرآباد پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نئے مستقبل کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاہم ان گاڑیوں کو ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولا گیا ہے۔ فی الحال ان بسوں کو خصوصی طور پر آئی آئی ٹی حیدرآباد کیمپس کے اندر چلایا جا رہا ہے۔
آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ذریعہ تیار کردہ خود مختار نیویگیشن ڈیٹا ایکویزیشن سسٹم ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ بسیں گذشتہ تین دنوں سے آئی آئی ٹی کیمپس میں روزانہ چل رہی ہیں۔ عملے کے مطابق بھارت میں یہ پہلا موقع ہے کہ بغیر ڈرائیور والی بسیں عملی طور پر چلائی جا رہی ہیں۔
VIDEO | Hyderabad, Telangana: As part of developing smart mobility solutions for Indian conditions, IIT Hyderabad's TiHAN team has created AI-based software for driverless buses, now being used to transport students and faculty across the campus.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/hhMjRFTS0Y
بجلی سے چلتی ہیں بسیں
ان خودکار بسوں کے لیے ٹیکنالوجی کی ترقی آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ایک خاص ریسرچ اکائی ٹیکنالوجی انوویشن ہب آن آٹونومس نیویگیشن (TIHAN) نے تیار کیا ہے۔
خاص بات یہ ہے کہ یہ بسیں مکمل طور پر بجلی سے چلتی ہیں، جس سے یہ ماحول دوست ہیں۔ فی الحال، آئی آئی ٹی کیمپس میں گاڑیوں کے دو ماڈل ایک چھ سیٹوں والی اور دوسری چودہ سیٹوں والی بسیں چل رہی ہیں۔ انہیں طلباء اور پروفیسرز مین گیٹ سے کیمپس کے مختلف حصوں تک جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
مسافروں کی جانب سے موصول ہونے والا ردعمل بہت حوصلہ افزا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی انوویشن ہب آن آٹونومس نیویگیشن کے حکام نے کہا کہ ان گاڑیوں میں سفر کرنے والے تقریباً 90 فیصد لوگوں نے سروس پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں بہتر اور قابل اعتماد قرار دیا۔
اعلی درجے کی حفاظتی خصوصیات
حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ڈرائیور لیس بسیں خود مختار ایمرجنسی بریک اور اڈاپٹیو کروز کنٹرول سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ خصوصیات بس کی رفتار کو کنٹرول کرنے اور سفر کے دوران حفاظت کی ایک اضافی تہہ فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔
آن بورڈ اے آئی سسٹم گاڑی کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا پتہ لگانے کے قابل ہے، جس سے یہ خود بخود محفوظ ترین راستے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ آئی آئی ٹی حیدرآباد کیمپس میں ان گاڑیوں کا کامیاب آپریشن خود کار پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف بھارت کے اقدام میں ایک سنگ میل ہے۔ اگر پروجیکٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ مستقبل میں دیگر بھارتی شہروں میں بغیر ڈرائیور کے پبلک ٹرانسپورٹ خدمات کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے۔
