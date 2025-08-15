ETV Bharat / technology

ملک کی پہلی بغیر والی ڈرائیور منی بس سروس حیدرآباد میں شروع - DRIVERLESS BUS

آئی آئی ٹی حیدرآباد نے بغیر ڈرائیور والی بسوں کے لیے اے آئی پر مبنی نیویگیشن سسٹم تیار کیا ہے۔

ملک کی پہلی بغیر ڈرائیور والی منی بس سروس حیدرآباد میں شروع
ملک کی پہلی بغیر ڈرائیور والی منی بس سروس حیدرآباد میں شروع (ETV Bharat)
حیدرآباد: ملک کی پہلی بغیر ڈرائیور والی منی بس حیدرآباد پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک نئے مستقبل کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاہم ان گاڑیوں کو ابھی تک عوام کے لیے نہیں کھولا گیا ہے۔ فی الحال ان بسوں کو خصوصی طور پر آئی آئی ٹی حیدرآباد کیمپس کے اندر چلایا جا رہا ہے۔

آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ذریعہ تیار کردہ خود مختار نیویگیشن ڈیٹا ایکویزیشن سسٹم ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ بسیں گذشتہ تین دنوں سے آئی آئی ٹی کیمپس میں روزانہ چل رہی ہیں۔ عملے کے مطابق بھارت میں یہ پہلا موقع ہے کہ بغیر ڈرائیور والی بسیں عملی طور پر چلائی جا رہی ہیں۔

بجلی سے چلتی ہیں بسیں

ان خودکار بسوں کے لیے ٹیکنالوجی کی ترقی آئی آئی ٹی حیدرآباد کے ایک خاص ریسرچ اکائی ٹیکنالوجی انوویشن ہب آن آٹونومس نیویگیشن (TIHAN) نے تیار کیا ہے۔

خاص بات یہ ہے کہ یہ بسیں مکمل طور پر بجلی سے چلتی ہیں، جس سے یہ ماحول دوست ہیں۔ فی الحال، آئی آئی ٹی کیمپس میں گاڑیوں کے دو ماڈل ایک چھ سیٹوں والی اور دوسری چودہ سیٹوں والی بسیں چل رہی ہیں۔ انہیں طلباء اور پروفیسرز مین گیٹ سے کیمپس کے مختلف حصوں تک جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

مسافروں کی جانب سے موصول ہونے والا ردعمل بہت حوصلہ افزا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی انوویشن ہب آن آٹونومس نیویگیشن کے حکام نے کہا کہ ان گاڑیوں میں سفر کرنے والے تقریباً 90 فیصد لوگوں نے سروس پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں بہتر اور قابل اعتماد قرار دیا۔

اعلی درجے کی حفاظتی خصوصیات

حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے یہ ڈرائیور لیس بسیں خود مختار ایمرجنسی بریک اور اڈاپٹیو کروز کنٹرول سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ خصوصیات بس کی رفتار کو کنٹرول کرنے اور سفر کے دوران حفاظت کی ایک اضافی تہہ فراہم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔

آن بورڈ اے آئی سسٹم گاڑی کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا پتہ لگانے کے قابل ہے، جس سے یہ خود بخود محفوظ ترین راستے کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ آئی آئی ٹی حیدرآباد کیمپس میں ان گاڑیوں کا کامیاب آپریشن خود کار پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف بھارت کے اقدام میں ایک سنگ میل ہے۔ اگر پروجیکٹ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ مستقبل میں دیگر بھارتی شہروں میں بغیر ڈرائیور کے پبلک ٹرانسپورٹ خدمات کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے۔

