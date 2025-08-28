ETV Bharat / technology

اچانک موبائل نمبر بند، سائبر دھوکہ بازوں کا بڑا فراڈ، ای سم الاٹ کر کے بینک اکاؤنٹ سے ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ نکال لیے - KANPUR CYBER CRIME

سائبر جعلسازوں نے APK فائل کا لنک بھیج کر لوگوں کو دھوکہ دیا، اس سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔

cyber thugs cheated one crore 28 lakh rupees by sending link of apk file cheated former head of gurudwara in kanpur
کانپور میں سائبر فراڈ (Photo Credit; ETV Bharat archive)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 12:21 PM IST

کانپور، اترپردیش: سائبر فراڈ کرنے والے مجرم افراد لوگوں کے بینک کھاتوں سے پیسے چرانے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ای سم الاٹ کر کے لوگوں کی محنت کی کمائی چوری کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ایک معاملہ کانپور سے سامنے آیا ہے۔ سائبر جعلسازوں نے گورودوارہ کے سابق سربراہ کا موبائل ہیک کرکے اسے سرکاری اسکیموں سے متعلق اے پی کے فائل کا لنک بھیج دیا۔

یہ سب ترکیبیں آزمانے کے دوران انہوں نے ای-سم کو ہٹا دیا اور اس کے اکاؤنٹ سے 1.28 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا۔ جب اس کی سم بند ہوئی تو اسے اس کا علم ہوا۔ جب اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا تو بڑی رقم نکل چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے سائبر تھانے میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔

سرکاری اسکیموں سے متعلق اے پی کے فائل ڈاؤن لوڈ سے دھوکہ

نذیر آباد تھانہ علاقے کے تحت رہنے والے گوردوارہ بنوں بھائی صاحب کے سابق سربراہ موکم سنگھ نے بتایا کہ 23 ​​اگست 2025 کو کسی نے ان کے واٹس ایپ پر پی ایم کسان یوجنا، آر ٹی او چالان اور دیگر سرکاری اسکیموں سے متعلق اے پی کے فائل کا لنک بھیجا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ فائل اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی، چند گھنٹوں بعد انہیں ای سم لینے کا میسیج ملا۔ جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد اتوار کی صبح اچانک ان کی سم بند ہوگئی۔ چھٹی کی وجہ سے وہ کمپنی سے سم بند ہونے کی شکایت نہیں کر سکتا تھا۔

ای سم الاٹ کروا کر فراڈ

انہوں نے بتایا کہ اس دوران چالاک ٹھگوں نے نیٹ بینکنگ کے ذریعے ان کے موبائل سے 1.28 کروڑ روپے منتقل کر دیے۔ پیر کی صبح نیٹ ورک کمپنی کے دفتر سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ چالاک ٹھگوں نے ای سم الاٹ کروا کر فراڈ کیا ہے۔ انہوں نے سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 پر کال کی اور اس معاملے میں شکایت درج کروائی۔

موبائل پر سم الاٹمنٹ کا میسج

اس پورے معاملے میں اے ڈی سی پی کرائم انجلی وشوکرما نے کہا کہ متاثرہ کی طرف سے دی گئی شکایت کی بنیاد پر سائبر کرائم تھانے میں شکایت درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نامعلوم نمبر سے ان کے فون پر اے پی کے فائل کا لنک آتا ہے تو اسے ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ نہ ہی اپنا OTP کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنا موبائل فون کسی نامعلوم شخص کو نہ دیں، تاکہ آپ کے موبائل کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ اگر آپ کے موبائل پر سم الاٹمنٹ کا کوئی میسج آتا ہے تو بلا تاخیر سم کمپنی کو اس کی اطلاع دیں اور ان سے رابطہ کریں۔

CYBER CRIME IN KANPUR KANPUR ONE CRORE 28 LAKH FRAUD ESIM ALLOTMENT CYBER FRAUD APK FILE LINK CYBER FRAUD KANPUR CYBER CRIME

