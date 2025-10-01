حیرت انگیز: ایئر ٹیکسی سروس کا اگلے سال ہوگا آغاز، ہوا میں اُڑنے کا آپ کا خواب ہوگا پورا، چند سو روپیے میں ہوسکے گا سفر

حیرت انگیز: ایئر ٹیکسی سروس کا اگلے سال ہوگا آغاز، ہوا میں اُڑنے کا آپ کا خواب ہوگا پورا، چند سو روپیے میں ہوسکے گا سفر
الیکٹرک ایئر ٹیکسی سروس 2027 کے وسط تک شروع ہوگی۔ یہ کیمرے اور سینسر سے لیس ہوگی۔ اس کی خاص خصوصیات کے بارے میں جانیں؟
Published : October 1, 2025 at 4:17 PM IST
چنئی، تامل ناڈو: ای پلین کمپنی کے بانی اور IIT مدراس میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کے شعبہ کے فیکلٹی ممبر پروفیسر ستیہ چکرورتی کے مطابق، ہندوستان کی پہلی الیکٹرک ایئر ٹیکسی سروس 2027 کے وسط تک شروع ہونے کی امید ہے۔
سڑکوں پر ٹریفک کی بڑھتی ہوئی بھیڑ کے ساتھ، تیز رفتار شہری نقل و حمل کے متبادل کے طور پر مختصر فاصلے کے الیکٹرک ہوائی جہاز تیار کیے جا رہے ہیں۔ ای پلین کمپنی، جس کی بنیاد پروفیسر چکرورتی اور ان کے طالب علم پرانجل مہتا نے رکھی تھی، ایسے کمپیکٹ الیکٹرک ہوائی جہاز تیار کر رہی ہے جو مسافروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ طبی ہنگامی حالات کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
پہلا پروٹو ٹائپ: ایئر ایمبولینس
ٹیم ابتدائی طور پر ایک ایئر ایمبولینس پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جو پائلٹ، مریض اور تربیت یافتہ نرس کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دو مسافروں اور ایک پائلٹ کے لیے ہوائی ٹیکسی کا ماڈل بھی تیار کیا جا رہا ہے۔
پروٹوٹائپ طیاروں کی آزمائشی پروازیں اگلے دو مہینوں میں طے کی گئی ہیں، پہلی آزمائشی پرواز نومبر میں ہوگی۔ ان پروازوں سے حاصل کردہ ڈیٹا مزید بہتری کی رہنمائی کرے گا، جو جون 2026 تک جاری رہے گا۔ 2026 کے آخر تک وسیع جانچ اور اس کے بعد ریگولیٹری کی جانب سے منظوری متوقع ہے۔
پروفیسر چکرورتی نے بتایا کہ تمام تربیت، لینڈنگ انفراسٹرکچر اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، سروس کو تجارتی طور پر جون 2027 کے بعد شروع کیا جا سکتا ہے۔ ای پلین ایئر ٹیکسی میں کئی خصوصیات ہیں۔
عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ (VTOL)
روایتی طیاروں کے برعکس اسے رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ڈرون کی طرح عمودی طور پر ٹیک آف کرتا ہے اور پھر چھوٹے پروں والے طیارے کی طرح اڑتا ہے۔ یہ تقریباً 100 کلومیٹر فی چارج کی حد کے ساتھ 300 میٹر اور 1 کلومیٹر اونچائی کے درمیان کام کرتا ہے، جو زیادہ تر شہر کے درمیان سفر کے لیے کافی ہے۔
کارکردگی اور حفاظت
سڑک کے ذریعے ایک گھنٹہ کا سفر 10-15 منٹ میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تربیت یافتہ پائلٹ کے ساتھ ساتھ، یہ کیمرے، سینسرز اور خود مختار ڈرائیونگ سے لیس ہوگا۔ توقع ہے کہ اس کی قیمت ایک باقاعدہ ٹیکسی سواری سے تقریباً 1.5 گنا ہو گی، لیکن سفر کے وقت میں نمایاں طور پر کمی آئے گی۔ آپریٹنگ لاگت ایندھن پر مبنی ہوائی جہاز کے مقابلے میں کم ہے اور، ہندوستان میں تیار کیے جانے سے، اس کے لاگت کے مقابلے میں رہنے کی امید ہے۔
ایئر ٹیکسی بمقابلہ ہیلی کاپٹر
پروفیسر چکرورتی نے وضاحت کی کہ ہوائی ٹیکسیوں کا وزن تقریباً 2500 کلو گرام ہوتا ہے جب کہ ہیلی کاپٹر کا وزن تقریباً 6000 کلو گرام ہوتا ہے۔ ایئر ٹیکسیوں کو لینڈنگ کے لیے صرف 4000 مربع فٹ جگہ درکار ہوتی ہے جو کہ روایتی طیاروں سے بہت کم ہے۔ ریگولیٹری منظوریوں کے ساتھ، اونچی عمارتوں کی چھتیں لینڈنگ پیڈ کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔
پہلی تجارتی ہوائی ٹیکسی سروس کہاں شروع ہوگی؟
انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ہندوستان کی پہلی تجارتی ہوائی ٹیکسی سروس کہاں شروع کی جائے گی، لیکن اس منصوبے نے پہلے ہی ہنگامی ردعمل، طبی نقل و حمل اور شہروں میں ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے میں اپنے ممکنہ کردار کے لیے توجہ مبذول کرائی ہے۔
سڑک کے بنیادی ڈھانچے پر انحصار کم ہوگا!
پروفیسر چکرورتی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہوائی ٹیکسیاں مریضوں کے لیے اہم وقت بچا سکتی ہیں، شہری سفر کے اوقات کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہیں، اور سڑک کے بنیادی ڈھانچے پر انحصار کو کم کر سکتی ہیں۔ پروفیسر چکرورتی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہندوستانی شہروں میں نقل و حرکت کو تبدیل کر سکتا ہے،"