حیدرآباد: سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات کائنات میں رونما ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو دیکھ کر ہمیشہ ایک نیا تجربہ اور سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس بار سائنسدانوں نے کائنات میں ایسا دھماکہ دیکھا ہے جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دراصل، ایک بہت ہی بھاری بھرکم ستارہ ایک بلیک ہول سے ٹکراتے ہوئے پھٹ گیا۔ آئیے آپ کو کائنات کے اس حیرت انگیز واقعے کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں جس کا پتہ اے آئی کی مدد سے سائنسدانوں اور ماہرین فلکیات نے لگایا ہے۔
ایسٹرو فزیکل جرنل میں شائع ہونے والے تازہ ترین تحقیقی مقالے کے مطابق اس واقعے کا نام ایس این 2023 زیڈ کے ڈی (SN 2023zkd) ہے اور اسے پہلی بار جولائی سنہ 2023 میں زکوی ٹرانزٹ فیسیلٹی آف کیلیفورنیا نے دیکھا تھا۔ اب اس ایونٹ میں ایک خاص بات اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا ایک نیا کردار سامنے آیا ہے۔ جانکاری کے مطابق اس واقعے کو مصنوعی ذہانت یعنی AI سسٹم کے ذریعے حقیقی وقت میں دریافت کیا گیا ہے۔ جیسے ہی اے آئی نے کائنات میں کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوتے دیکھا، اس نے سائنسدانوں کو الرٹ بھیج دیا۔ پھر کیا تھا، دنیا بھر کی دوربینوں اور خلائی رصد گاہوں نے فوراً اسے ٹریک کرنا شروع کر دیا۔
پہلے یہ ایک عام سپرنووا لگتا تھا
اس واقعے کے بارے میں پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ صرف ایک عام سپرنووا ہے۔ سپرنووا کا مطلب ہے ایک ستارے کی زندگی کے خاتمے کا عمل۔ سپرنووا پہلے چمکتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کہ اس واقعے میں ایسا نہیں ہوا۔ سائنسدانوں کی اس سوچ کے چند مہینوں کے بعد یہ ستارہ مدھم ہونے کے بجائے دوبارہ روشن ہو گیا۔ اس کے بعد جب سائنسدانوں نے پرانے اعداد و شمار پر نظر ڈالی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ستارہ گذشتہ چار برسوں سے بتدریج روشن ہو رہا ہے۔ یہ دھماکے سے پہلے کا رویہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی نایاب واقعہ ہے۔
اصل میں کیا ہوا؟
ایسے میں سائنسدانوں اور اب تک کی اس کہانی کو پڑھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ستارے کو ایسا کیا ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے مرجھانے کے بجائے مزید روشن ہوتا گیا اور اس کی چمک میں اضافہ ہونے لگا۔ اس بارے میں محققین کا خیال ہے کہ یہ ستارہ بلیک ہول کے ساتھ مدار میں تھا۔ اس کے بعد بلیک ہول کی کشش ثقل نے اس ستارے کو اتنا پریشان کیا کہ وہ دو بار پھٹا۔ یہ پہلے ہلکی گیس سے ٹکرانے کے بعد پھٹا اور پھر کئی مہینوں کے بعد یہ ایک گھنی گیس ڈسک سے ٹکرانے کے بعد پھٹا۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ممکن ہے کہ بلیک ہول ستارے کو پوری طرح نگل گیا ہو اور جو چمکدار روشنی نظر آئی وہ صرف اس ستارے کے ملبے کی تھی۔
ہارورڈ یونیورسٹی (میساچوسٹس) میں فلکیات کے اسسٹنٹ پروفیسر اور اس نئی تحقیق کے شریک مصنف ایشلے ولر نے کہا، "اس میں، ہمیں اب تک کے واضح ترین اشارے ملے ہیں کہ ایک بھاری ستارہ اپنے ساتھی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا، وہ بھی دھماکے سے کئی سال پہلے۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک پوری نئی کٹیگری ہو سکتی ہے۔ اب ایسے چھپے ہوئے دھماکوں کا پتہ اے آئی کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے۔
سائنسدانوں نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟
ایس این 2023 زیڈ کے ڈی نام کا یہ واقعہ اب تک کا سب سے مضبوط ثبوت ہے کہ بلیک ہول اور ستارے کے درمیان قریبی تصادم کی وجہ سے کوئی ستارہ پھٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ تر بڑے ستارے بائنری سسٹم میں ہیں، لیکن اس طرح کے لائیو ایکشن کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تاہم اب اے آئی کی مدد سے کائنات میں رونما ہونے والے ایسے نایاب واقعات کا پتہ لگانا ممکن ہو گیا ہے جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ اس مطالعہ کے سرکردہ مصنف اور انسٹی ٹیوٹ برائے مصنوعی ذہانت اور بنیادی تعاملات کے محقق الیگزینڈر گیگلیانو نے کہا کہ "یہ واقعہ آج تک کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے کہ اس طرح کے قریبی تعاملات سے ستارے پھٹ سکتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ زیادہ تر بھاری ستارے بائنری سسٹمز (ڈبل سسٹم) میں ہوتے ہیں، لیکن ستارے کے پھٹنے سے عین قبل ماس کے تبادلہ کا پتہ لگانا انتہائی نایاب ہے۔"
اب آگے کیا ہوگا؟
اس رپورٹ کے مطابق اب جب ویرا سی روبن آبزرویٹری کام کر رہی ہے تو یہ اے آئی کی مدد سے کچھ راتوں میں پورے جنوبی آسمان کو سکین کرے گی۔ اس کے نتیجے میں اس جیسے مزید واقعات اور دھماکوں کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ اس سے سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کائنات میں لامحدود ستارے کیسے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے اور پھر وہ کیسے مرتے ہیں۔
الیگزینڈر گیگلیانو نے اس بارے میں کہا، "اب ہم ایسے واقعات کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں ستارے کی پوری زندگی کی کہانی کو سمجھنے میں مدد ملے گی - یہ واقعی بہت دلچسپ ہے!"
