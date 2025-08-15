ETV Bharat / technology

صرف 9,999 روپے میں لانچ Google Pixel جیسا ڈیزائن والا 5G اسمارٹ فون! 50MP کیمرہ اور 6000mAh بیٹری ملے گی - LATEST SMARTPHONE UNDER 10000

ٹیکنو نے ہندوستان میں ایک نیا فون لانچ کیا ہے، جسمیں آپ کو Android 15 پر مبنی MediaTek Dimensity 6400 chipset اور HiOS 15 ملتاہے۔

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 8:25 PM IST

حیدرآباد: چینی اسمارٹ فون کمپنی TECNO نے ہندوستان میں نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے جس کا نام TECNO Spark Go 5G ہے۔ یہ ایک بجٹ اسمارٹ فون ہے۔ اس اسمارٹ فون میں 6.74 انچ اسکرین ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس کے علاوہ فون میں 6000mAh بیٹری اور 50MP کیمرہ سیٹ اپ بھی ہے۔ اس فون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنے اچھے فیچرز ہونے کے باوجود آپ کو اسے خریدنے کے لیے صرف 9,999 روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ اس فون کا بیک کیمرہ ماڈیول گوگل پکسل جیسا لگتا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔

اس Tecno فون میں 6.74 انچ اسکرین ہے، جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس کے علاوہ، فون میں کارکردگی کے لیے MediaTek Dimensity 6400 chipset ہے۔ اس کے ساتھ فون میں 4GB ریم اور 4GB ورچوئل ریم بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کی کل ریم کی گنجائش 8GB ہے۔ یہ فون Android 15 پر مبنی HiOS 15 پر چلتا ہے۔

TECNO Spark Go 5G فیچرز:

کیٹیگریتفصیلات
ڈسپلے6.74 انچ HD+ LCD اسکرین (1600 x 720 پکسلز)، 120Hz ریفریش ریٹ، 670 نٹس پیک برائٹنیس
پروسیسرMediaTek Dimensity 6400 (6nm), Octa-core
• 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz
• 6x Cortex-A55 @ 2GHz
• GPU: Arm Mali-G57 MC2
ریم اور اسٹوریج

4GB LPDDR4X ریم

128GB اسٹوریج (مائیکرو ایس ڈی کے ذریعے قابل توسیع)

سم سلاٹدو سم (نینو + نینو + مائیکرو ایس ڈی)
آپریٹنگ سسٹمAndroid 15 پر مبنی HiOS 15
رئیر کیمرہ

50MP کیمرہ، ایل ای ڈی فلیش

2K ویڈیو ریکارڈنگ 30fps

فرنٹ کیمرہ5MP سیلفی کیمرہ
فنگرپرنٹ سینسرسائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر
آڈیو3.5mm جیک، DTS سپورٹ کے ساتھ سنگل باٹم اسپیکر
ڈیزائن

IP64 ڈسٹ اور سپلیش ریززٹنٹ

سائز: 167.74×77.7×7.99mm

وزن: 194 گرام

کنیکٹیویٹی5G SA/NSA، Dual 4G VoLTE
Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)
Bluetooth 5.3
GPS/GLONASS/Beidou
USB Type-C
بیٹری6000mAh بیٹری، 18W فاسٹ چارجنگ

