حیدرآباد: چینی اسمارٹ فون کمپنی TECNO نے ہندوستان میں نیا اسمارٹ فون لانچ کیا ہے جس کا نام TECNO Spark Go 5G ہے۔ یہ ایک بجٹ اسمارٹ فون ہے۔ اس اسمارٹ فون میں 6.74 انچ اسکرین ہے جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس کے علاوہ فون میں 6000mAh بیٹری اور 50MP کیمرہ سیٹ اپ بھی ہے۔ اس فون کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اتنے اچھے فیچرز ہونے کے باوجود آپ کو اسے خریدنے کے لیے صرف 9,999 روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ اس فون کا بیک کیمرہ ماڈیول گوگل پکسل جیسا لگتا ہے۔ آئیے آپ کو اس فون کے بارے میں بتاتے ہیں۔
اس Tecno فون میں 6.74 انچ اسکرین ہے، جس کی ریفریش ریٹ 120Hz ہے۔ اس کے علاوہ، فون میں کارکردگی کے لیے MediaTek Dimensity 6400 chipset ہے۔ اس کے ساتھ فون میں 4GB ریم اور 4GB ورچوئل ریم بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فون کی کل ریم کی گنجائش 8GB ہے۔ یہ فون Android 15 پر مبنی HiOS 15 پر چلتا ہے۔
TECNO Spark Go 5G فیچرز:
|کیٹیگری
|تفصیلات
|ڈسپلے
|6.74 انچ HD+ LCD اسکرین (1600 x 720 پکسلز)، 120Hz ریفریش ریٹ، 670 نٹس پیک برائٹنیس
|پروسیسر
|MediaTek Dimensity 6400 (6nm), Octa-core
• 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz
• 6x Cortex-A55 @ 2GHz
• GPU: Arm Mali-G57 MC2
|ریم اور اسٹوریج
4GB LPDDR4X ریم
128GB اسٹوریج (مائیکرو ایس ڈی کے ذریعے قابل توسیع)
|سم سلاٹ
|دو سم (نینو + نینو + مائیکرو ایس ڈی)
|آپریٹنگ سسٹم
|Android 15 پر مبنی HiOS 15
|رئیر کیمرہ
50MP کیمرہ، ایل ای ڈی فلیش
2K ویڈیو ریکارڈنگ 30fps
|فرنٹ کیمرہ
|5MP سیلفی کیمرہ
|فنگرپرنٹ سینسر
|سائیڈ ماونٹڈ فنگر پرنٹ سینسر
|آڈیو
|3.5mm جیک، DTS سپورٹ کے ساتھ سنگل باٹم اسپیکر
|ڈیزائن
IP64 ڈسٹ اور سپلیش ریززٹنٹ
سائز: 167.74×77.7×7.99mm
وزن: 194 گرام
|کنیکٹیویٹی
|5G SA/NSA، Dual 4G VoLTE
Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz)
Bluetooth 5.3
GPS/GLONASS/Beidou
USB Type-C
|بیٹری
|6000mAh بیٹری، 18W فاسٹ چارجنگ