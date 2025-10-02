'اسرائیل میں صیہونی، بھارت میں آر ایس ایس جڑواں بھائی': پنارائی وجین
کیرالہ کے وزیراعلیٰ پنارائی وجین نے آر ایس ایس کی صد سالہ تقریباً کے موقع پر ڈاک ٹکٹ اور سکہ کی اجراء کی مذمت کی۔
Published : October 2, 2025 at 7:32 PM IST
تروواننتاپورم : کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے آر ایس ایس کی صد سالہ تقریبات پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے آر ایس ایس کو اسرائیل کے صیہونیوں کا "جڑواں بھائی" قرار دیا۔ یہ بیان کنور میں ایک عوامی جلسے کے دوران دیا گیا۔
وجین نے مرکز پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے آر ایس ایس کی صد سالہ تقریبات پر یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سکہ جاری کیا۔ ان کے مطابق، یہ اقدام آئین کی توہین ہے۔ یہ ایک ایسی تنظیم کو جائز قرار دیتا ہے جو آزادی کی جدوجہد سے دور رہی۔
انہوں نے مزید کہا کہ مہاتما گاندھی کو ایک ہندوتوا انتہا پسند نے شہید کیا تھا۔ گاندھی جی نے سیکولرازم اور جمہوریت پر سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آر ایس ایس کی سیاست گاندھی جی کے انسانیت پر مبنی نظریات کے بالکل برعکس ہے۔
وجین نے کہا کہ گاندھی جینتی کے موقع پر آر ایس ایس کی صد سالہ تقریبات منانا آئین کی توہین ہے۔ یہ ہمارے حقیقی آزادی پسندوں کی یادوں پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ سنگھ پریوار گاندھی جی کی یاد سے بھی خوفزدہ ہے۔
سی پی آئی (ایم) نے بھی اس اقدام کو آئین کی "سنگین توہین" قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آر ایس ایس نے کبھی آئین کو قبول نہیں کیا۔ سکہ پر "بھارت ماتا" کی تصویر اور ڈاک ٹکٹ پر 1963 کی پریڈ میں آر ایس ایس کے رضاکاروں کی شمولیت تاریخ کو مسخ کرتی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے آر ایس ایس کی صد سالہ تقریبات کے موقع پر یہ خصوصی ڈاک ٹکٹ اور یادگاری سکہ جاری کیا۔ سکہ پر آر ایس ایس کا نعرہ "راشٹرائے سواہا، ایدم راشٹرایا، ایدم نہ ماما" درج ہے۔ ڈاک ٹکٹ میں 1963 کی یوم جمہوریہ پریڈ میں آر ایس ایس کے سویم سیوکوں کی شرکت کو دکھایا گیا ہے۔