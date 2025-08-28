بارہ بنکی: اترپردیش کے بارہ بنکی میں دو بیویوں کے درمیان جاری تنازعہ سے تنگ آکر شوہر نے خودکشی کرلی۔ قبرستان میں اس کی میت دیکھ کر لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ پولیس نے لاش کی شناخت کر کے لواحقین کو اطلاع دی۔ واقعہ کے بعد اہل خانہ بے چین ہیں۔
نگر پنچایت زید پور کے محلہ نان پجن کے رہنے والے سید عرف سیدو کے 30 سالہ بیٹے آشو کی دو بیویاں ہیں۔ آشو کی پہلی شادی چھ سال قبل زید پور ٹاؤن کے اسی محلہ کی ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اسی سال آشو نے دوسری شادی کی۔ اس کے بعد دونوں بیویوں میں جھگڑے کا سلسلہ چل پڑا۔
معاملہ کئی بار پولیس تھانے تک پہنچا۔ بدھ کو بھی دونوں بیویوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اس کے بعد آشو کسی کو بتائے بغیر غصے میں گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کرلی۔ اس کی لاش میرشاہ قبرستان کے گراؤنڈ سے ملی۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش کی۔
پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ کوتوالی انچارج سنتوش سنگھ نے کہا کہ پہلی نظر میں یہ معاملہ خودکشی کا لگتا ہے۔ آشو کی دونوں بیویوں کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اہل خانہ کی جانب سے کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ کوئی تحریری شکایت بھی نہیں دی گئی۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔