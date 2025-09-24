دوست دشمن بن گیا! نوجوان کو چھریوں سے وار کر کے قتل کر دیا گیا
دوستوں میں پرانے جھگڑے کو لیکرایک لڑکے کو سر بازار قتل کردیا گیا۔ خاندان کے مطابق اگر معاملہ سلجھ گیا ہوتا تو قتل نہیں ہوتا۔
Published : September 24, 2025 at 12:55 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 1:57 PM IST
گوپال گنج: بہار کے گوپال گنج ضلع کے سری پور تھانے کے جنتا بازار علاقے میں ایک ہولناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جھگڑے کے بعد 18 سالہ فیصل احمد کو حملہ آوروں نے بے دردی سے وار کر کے قتل کر دیا۔ متوفی کی شناخت گوپال پور تھانہ علاقہ کے گوپال پور گاؤں کے رہنے والے محمد وسیم کے بیٹے کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔
حملہ آوروں نے متعدد حملے کیے:
فیصل احمد جنتا بازار مچھلی دینے آیا تھا۔ مچھلی دینے کے بعد جب وہ گھر واپس جانے کے لیے بازار سے نکلا، تو اس پر حملہ آوروں نے اچانک حملہ کر دیا جو گھات لگا کر انتظار کر رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آوروں نے اسے پہلے پیٹ میں اور پھر پیٹھ پر کئی بار وار کیا۔ دردناک چیخ و پکار کے درمیان زخمی فیصل سڑک پر گر گیا اور حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔
نوجوان کی المناک موت: واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے فوری طور پر فیصل کو اٹھایا اور قریبی اسپتال لے گئے تاہم ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ اطلاع ملنے پر شری پور تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گوپال گنج صدر اسپتال بھیج دیا۔
خاندان کے الزامات: فیصل کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کے بیٹے کو اس کے دوستوں نے سابقہ جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تنازعہ بروقت حل ہو جاتا تو اس افسوسناک واقعے سے بچا جا سکتا تھا۔
پولیس کیا کہتی ہے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری کارروائی شروع کردی ہے۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر پروین کمار نے بتایا کہ یہ سارا واقعہ جائے وقوعہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گیا ہے اور ملزمان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دے کر چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر پروین کمار نے کہا کہ"مجرموں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا۔ ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جلد کارروائی کی جائے گی۔
علاقے میں کشیدگی اور افراتفری:
ہتھوا کے ایس ڈی پی او آنند موہن گپتا نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ملزم کی تلاش تیز کر دی گئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد عوام بازار اور آس پاس کے علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی کی جائے۔ پولیس نے حالات پر قابو پانے کے لیے بازار اور گاؤں میں چوکسی بڑھا دی ہے۔
دیہاتیوں کا انتظامیہ سے مطالبہ:
دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ اگر تنازعہ بروقت حل ہو جاتا تو اس جان لیوا واقعہ سے بچا جا سکتا تھا۔ انہوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ اس واقعے نے نہ صرف فیصل کے خاندان کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے بلکہ پورے علاقے میں خوف اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔