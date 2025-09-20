ETV Bharat / state

کانپور میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کاٹ کر کردیا قتل، گالی گلوچ کے درمیان گلے پر ڈنڈے سے کیا وار

ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگیا۔ والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔

younger one killed elder brother in kanpur uttar pradesh Urdu News
متوفی سرویش کی فائل فوٹو (Photo source: Provided by the family)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 11:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

کانپور: ناروال تھانہ علاقے میں چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کا قتل کردیا۔ ہفتے کے روز دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گردن پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

ارتکاب جرم کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کئے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔

وہ نشے کی حالت میں بدسلوکی کرتا تھا

اے ڈی سی پی ایسٹ انجلی وشوکرما نے کہا، نیکپال کا بڑا بیٹا سرویش (30) جو ٹرک ڈرائیور تھا، ایک ماہ سے گھر پر تھا۔ سرویش بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران نیکپال نے انکشاف کیا کہ وہ ہفتہ کی دوپہر اپنی بیوی رماکانت کے ساتھ فارم پر گیا تھا۔ ہفتہ کی دوپہر سرویش نشے کی حالت میں تھا اور زبانی بدسلوکی کر رہا تھا۔

زمین پر گرا، خون میں لت پت

چھوٹے بیٹے پیوش نے اس سے بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جس سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑا جسمانی جھگڑے تک بڑھ گیا۔ غصے میں آکر پیوش نے گھر سے ڈنڈا نکال کر سرویش کی گردن پر مارا، جس سے وہ زمین پر گر گیا، خون میں لت پت ہو گیا اور موقع پر ہی مر گیا۔

پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے

اے ڈی سی پی ایسٹ انجلی وشوکرما نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ چھوٹے بھائی پیوش نے اپنے بڑے بھائی کا تیز دھار ہتھیار سے قتل کیا۔ ملزم مفرور ہے۔ اہل خانہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار کی بھی تلاش جاری ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہوگیا۔ دونوں کے درمیان ماضی میں بھی جھگڑے ہوتے رہے ہیں۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

نیٹ امتحان میں کم رینک کی وجہ سے طالب علم کی خودکشی؛ کوٹا میں رہ کر کی تھی تیاری

ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ

خاتون کانسٹیبل کے شوہر نے تھانے کے احاطے میں خودکشی کر لی! وجہ جان کر ہوجائیں گے حیران

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر کر لی خودکشی، شوہر سے جھگڑے کے بعد اٹھایا خوفناک قدم

سابق رکن اسمبلی بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو فیصلہ

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ہاتھرس میں جانور دوست دلت شخص کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا، مشتعل لوگوں نے علی گڑھ آگرہ روڈ بلاک کر دی

For All Latest Updates

TAGGED:

KANPUR BROTHER MURDERBROTHERS NECK SLIT IN KANPURBROTHER MURDERED IN KANPURKANPUR POLICE UP CRIMEBROTHER MURDER IN KANPUR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.