کانپور میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کاٹ کر کردیا قتل، گالی گلوچ کے درمیان گلے پر ڈنڈے سے کیا وار
ملزم واردات کے بعد موقع سے فرار ہوگیا۔ والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔
Published : September 20, 2025 at 11:59 PM IST
کانپور: ناروال تھانہ علاقے میں چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کا قتل کردیا۔ ہفتے کے روز دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گردن پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
ارتکاب جرم کے بعد ملزم موقع سے فرار ہوگیا۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کئے۔ لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ والد کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔
وہ نشے کی حالت میں بدسلوکی کرتا تھا
اے ڈی سی پی ایسٹ انجلی وشوکرما نے کہا، نیکپال کا بڑا بیٹا سرویش (30) جو ٹرک ڈرائیور تھا، ایک ماہ سے گھر پر تھا۔ سرویش بہت زیادہ شراب پیتا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران نیکپال نے انکشاف کیا کہ وہ ہفتہ کی دوپہر اپنی بیوی رماکانت کے ساتھ فارم پر گیا تھا۔ ہفتہ کی دوپہر سرویش نشے کی حالت میں تھا اور زبانی بدسلوکی کر رہا تھا۔
زمین پر گرا، خون میں لت پت
چھوٹے بیٹے پیوش نے اس سے بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جس سے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑا جسمانی جھگڑے تک بڑھ گیا۔ غصے میں آکر پیوش نے گھر سے ڈنڈا نکال کر سرویش کی گردن پر مارا، جس سے وہ زمین پر گر گیا، خون میں لت پت ہو گیا اور موقع پر ہی مر گیا۔
پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے
اے ڈی سی پی ایسٹ انجلی وشوکرما نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ چھوٹے بھائی پیوش نے اپنے بڑے بھائی کا تیز دھار ہتھیار سے قتل کیا۔ ملزم مفرور ہے۔ اہل خانہ کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔ قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار کی بھی تلاش جاری ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہوگیا۔ دونوں کے درمیان ماضی میں بھی جھگڑے ہوتے رہے ہیں۔ پولیس فی الحال معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔