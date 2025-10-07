ETV Bharat / state

علی گڑھ میں نوجوان نے اپنے ماموں کے بیٹے کا کیا قتل، پہلے ماری گولی، پھر بیلچے سے مار ڈالا

سی او اترولی، راجیو دویدی نے کہا، ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ محبت کا ہے۔ پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کررہی ہے۔

علی گڑھ میں نوجوان نے اپنے ماموں کے بیٹے کو قتل کر دیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2025 at 3:45 PM IST

4 Min Read
علی گڑھ: جھگڑا خونی تصادم میں بدل گیا۔ خالہ کے گھر آنے والے نوجوان کو اپنے ہی کزن نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ مشتعل کزن نے پہلے اسے گولی مار دی، لیکن جب اس سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے اپنے کزن پر بیلچے سے حملہ کر دیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ملزم بھائی کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ منگل کی صبح علی گڑھ ضلع کے ہردوا گنج تھانے کے علاقے کے رہسوپور گاؤں میں پیش آیا۔

پولیس کے مطابق متوفی دیبو (32) وجے گڑھ تھانہ علاقہ کے تحت بھٹولی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ پیر 6 اکتوبر کی رات راہسوپور گاؤں میں اپنے کزن بنٹی کے گھر آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اکثر وہاں آیا کرتا تھا۔

منگل کی صبح دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ مشتعل بنٹی نے دیبو کو گولی مار دی جس سے وہ خون بہہ گیا۔ اس کے بعد ملزم نے کلہاڑی اٹھائی اور دیبو پر کئی وار کیے جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔

دیہی پولیس سپرنٹنڈنٹ امرت جین نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس اور فارنسک ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ جائے وقوعہ کو محفوظ بنایا گیا اور شواہد اکٹھے کیے گئے۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ مرکزی ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

سرکل آفیسر اتراولی راجیو دویدی نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کا رشتہ ہے۔ تاہم پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ اس واقعہ سے گاؤں کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان پہلے بھی جھگڑا ہوا تھا لیکن کسی کو اس قسم کے واقعے کی توقع نہیں تھی۔ پولیس واقعے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

