ناگپور: مہاراشٹر کے ناگپور میں اتوار کی دوپہر جبل پور-ناگپور ہائی وے پر گزرنے والے لوگوں میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بائک پر ایک عورت کی لاش لے جا رہا ہے۔ جسم خون میں لت پت تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موٹر سائیکل کو روک لیا۔ نوجوان نے پوچھ گچھ کے دوران جو کچھ بتایا اس سے انسانی حساسیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔
کیا ہے پورا واقعہ
بائک پر لاش کو لے جانے والے نوجوان کا نام امیت یادو ہے۔ وہ اپنی بیوی کی لاش اٹھائے جا رہا تھا۔ امیت نے بتایا کہ اتوار کی دوپہر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جبل پور-ناگپور ہائی وے پر بائیک پر جا رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی ٹرک کی زد میں آکر مر گئی۔ حادثے کے بعد اس نے ہائی وے سے گزرنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی گاڑی نہیں رکی۔ جس کے بعد وہ اپنی بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل سے باندھ کر لے جا رہا تھا۔
امیت یادو نے پولیس کو بتایا، "اتوار کی سہ پہر تقریباً 3:30 بجے مہاراشٹر-مدھیہ پردیش سرحد پر دیولاپار علاقے کے مورفاٹا علاقے میں، پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار ٹرک نے بائک کو ٹکر مار دی۔ اس کی وجہ سے ان کی بیوی گیارسی یادو گر گئی اور ٹرک کے پہیوں کے نیچے آگئی۔ اس حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔"
جب لوگوں نے اسے روکا تو وہ کیوں نہیں رکا
امیت نے بتایا کہ ہائی وے پر مدد کی التجا کرنے کے بعد بھی کوئی گاڑی نہیں رکی، اس لیے وہ بائک سے بندھی لاش کو لے جا رہا تھا۔ اسے دو پہیہ گاڑی پر لاش لے جاتے دیکھ کر کئی لوگوں نے راستے میں اسے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن ڈر کے مارے وہ رک نہیں رہا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ رک گیا تو لوگ اس کے ساتھ مار پیٹ کر سکتے ہیں۔
پولیس کیا کہتی ہے
پولیس سپرنٹنڈنٹ ہرش پوددار نے بتایا کہ نوجوان نے پولیس کو بتایا ہے کہ ناگپور-جبل پور ہائی وے پر دیولاپار علاقے میں بائک حادثہ ہوا ہے۔ لاش کو وہاں سے کوراڑی لانا پڑا۔ گاڑی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ موٹر سائیکل سے باندھ کر لاش لے جا رہا تھا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے خاتون کی لاش کو تحویل میں لے لیا۔
"حادثے میں ہلاک ہونے والی خاتون کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گا کہ یہ کس نوعیت کا ہے۔":- ہرش پودار، پولیس سپرنٹنڈنٹ، ناگپور دیہی
نوجوان مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہے
امیت یادو مدھیہ پردیش کے سیونی کے رہنے والے ہیں۔ وہ گزشتہ 10 سالوں سے کورادی کے قریب لونارا میں رہ رہے ہیں۔ رکھشا بندھن کے دن امیت اپنی بیوی کے ساتھ بائک پر لونارا سے دیولاپار کے راستے کرن پور آرہا تھا کہ اس درمیان یہ حادثہ ہوا۔