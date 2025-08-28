دہلی: یمنا ندی میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر، انتظامیہ چوکس

نئی دہلی: دہلی میں دریائے یمنا جمعرات کے روز دوسرے دن بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے اور پرانے ریلوے برج پر پانی کی سطح 205.45 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ دریائے یمنا میں خطرے کی سطح کا نشان 205.22 میٹر ہے جبکہ یہ 205.45 پر بہہ رہی ہے۔ بدھ کی شام 8 بجے ندی 205.35 میٹر کے نشان تک پہنچی اور اس کے بعد سے اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ۔
سنٹرل واٹر کمیشن نے افسران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں نگرانی کریں اور ضروری کارروائی کریں، جیسے دریا کے پشتے کے قریب رہنے والے لوگوں کو انتباہ کرنا اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے انتظامات کرنا۔ عہدیداروں کے مطابق، صورتحال کی نگرانی کی جارہی ہے اور متعلقہ تمام ایجنسیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
ایک افسر نے بتایا کہ "وزیرآباد اور ہتھنیکنڈ بیاریج سے پانی کا بڑی مقدار میں اخراج ندی میں پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ ہے۔" اطلاعات کے مطابق ہتھنیکنڈ بیراج سے تقریبا 36 ہزار 536 کیوزک اور وزیر آباد بیاریج سے 58 ہزار 290 کیوز پانی چھوڑا جارہا ہے۔
پرانا ریلوے پل کے قریب ندی کی سطح خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب کا خطرہ ہے۔ مقامی لوگوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جارہا ہے۔