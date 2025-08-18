بھونیشور، اڈیشہ: ریاست اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں ایک خاندان نے الزام لگایا ہے کہ تابوت پر غلط اسٹیکر کی وجہ سے انہیں بنگلورو میں خاندان کے مردہ رکن کے بجائے کسی اور شخص کی لاش ملی ہے۔ راکیش شا، جو بنگلورو میں ایک نجی کمپنی میں سپروائزر کے طور پر کام کرتے تھے، 15 اگست کو بجلی کا جھٹکا لگنے سے انتقال کر گئے۔
ان کی لاش کو اسی ایمبولینس میں مغربی بنگال کے سلی گوڑی سے ایک اور شخص کی لاش کے ساتھ ان کے اہل خانہ تک پہنچایا گیا۔ معلومات کے مطابق، پیر کو ایمبولینس نے راکیش کا تابوت مولیسنگ گاؤں میں خاندان کے حوالے کیا اور اتوار کو دیگر لاشوں کو پہنچانے کے لیے سلی گوڑی کے لیے روانہ ہوا۔
ایمبولینس درمیان میں واپس آگئی
اس دوران جب گاؤں میں خاندان کے ایک فرد کو دیا گیا تابوت کھولا گیا تو پتہ چلا کہ لاش راکیش کی نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل خانہ نے فوری طور پر اس کمپنی سے رابطہ کیا جس نے تابوت بھیجنے کا انتظام کیا تھا اور لاش کو سلی گڑی لے جانے والی ایمبولینس کو درمیان میں ہی واپس جانا پڑا اور لاش کو تبدیل کرنا پڑا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ یہ ساری الجھن ڈسپیچ پوائنٹ پر تابوت پر لگے اسٹیکر پر غلط لیبل لگانے کی وجہ سے ہوئی۔
تابوت پر غلط اسٹیکر لگا ہوا تھا
راکیش کے بھائی نے کہا، "لاش بنگلورو سے بھیجی گئی تھی۔ اس پر دیا گیا اسٹیکر غلط تھا۔ جب ہم بھونیشور سے تابوت گاؤں لائے تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ راکیش کی نہیں تھی۔ راکیش کی لاش کو ایمبولینس کے ذریعے کولکتہ لے جایا گیا تھا۔ ہم صبح 2 بجے مغربی بنگال کے ہلدیہ پہنچے اور راکیش کی لاش کو وہاں سے لایا گیا تھا، جہاں سے اسٹیکر غلط تھا۔"