ETV Bharat / state

جب تک میں زندہ ہوں ووٹوں کا حق چھینے نہیں دوں گی: ترنمول چھاترا پریشد یوم تاسیس تقریب میں ممتا بنرجی کا اعلان - MAMATA AT TMCP FOUNDATION DAY EVENT

ابھیشیک بنرجی نے کہاکہ ٹی ایم سی پی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوان کو اپنی آواز بلند کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔

جب تک میں زندہ ہوں ووٹوں کا حق چھینے نہیں دوں گی: ترنمول چھاترا پریشد یوم تاسیس تقریب میں ممتا بنرجی کا اعلان
جب تک میں زندہ ہوں ووٹوں کا حق چھینے نہیں دوں گی: ترنمول چھاترا پریشد یوم تاسیس تقریب میں ممتا بنرجی کا اعلان (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 28, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read

کولکتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کسی کو بھی لوگوں کے ووٹنگ کا حق چھیننے نہیں دیں گی۔ بنرجی، ترنمول کانگریس کے طلباء ونگ، ترنمول چھاترا پریشد (ٹی ایم سی پی) کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے پیشرو 'برطانوی ایجنٹ' تھے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹی ایم سی پی ممبران کو ایک مضبوط پیغام بھیجا کہ وہ کسی بھی حالت میں ناانصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہ کریں اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس کے خلاف لڑائی میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ "ترنمول چھاترا پریشد کے اس تاریخی یوم تاسیس پر، میں تمام نئے اور پرانے اراکین کو حب الوطنی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ترنمول چھاترا پریشد ترنمول خاندان کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بنگال کو مزید ترقی یافتہ اور مضبوط بنانے کی ہماری لڑائی میں، وہ بھی شامل ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں: ملک کا سب سے امیر اور غریب ترین وزیر اعلیٰ کون ہے؟ فہرست دیکھیں - RICHEST AND POOREST CM OF INDIA

ترنمول کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ ٹی ایم سی پی ایک ایسا پلیٹ فارم بنی ہوئی ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی آواز اٹھانے، اپنی خواہشات کا تعاقب کرنے اور روشن مستقبل کےلئے اپنا حصہ ادا کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ تقریب میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم مغربی بنگال کے لوگوں کی توہین کرنے کے معاملہ پر احتجاج کریں گے۔ بی جے پی ہمیں بنگلہ دیشی کہتی ہے۔ انہوں نے بنگالی زبان بولنے والوں کو ہراساں کرنے کی مذمت کی۔

کولکتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کسی کو بھی لوگوں کے ووٹنگ کا حق چھیننے نہیں دیں گی۔ بنرجی، ترنمول کانگریس کے طلباء ونگ، ترنمول چھاترا پریشد (ٹی ایم سی پی) کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے پیشرو 'برطانوی ایجنٹ' تھے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹی ایم سی پی ممبران کو ایک مضبوط پیغام بھیجا کہ وہ کسی بھی حالت میں ناانصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہ کریں اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس کے خلاف لڑائی میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ "ترنمول چھاترا پریشد کے اس تاریخی یوم تاسیس پر، میں تمام نئے اور پرانے اراکین کو حب الوطنی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ترنمول چھاترا پریشد ترنمول خاندان کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بنگال کو مزید ترقی یافتہ اور مضبوط بنانے کی ہماری لڑائی میں، وہ بھی شامل ہیں۔"

یہ بھی پڑھیں: ملک کا سب سے امیر اور غریب ترین وزیر اعلیٰ کون ہے؟ فہرست دیکھیں - RICHEST AND POOREST CM OF INDIA

ترنمول کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ ٹی ایم سی پی ایک ایسا پلیٹ فارم بنی ہوئی ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی آواز اٹھانے، اپنی خواہشات کا تعاقب کرنے اور روشن مستقبل کےلئے اپنا حصہ ادا کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ تقریب میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم مغربی بنگال کے لوگوں کی توہین کرنے کے معاملہ پر احتجاج کریں گے۔ بی جے پی ہمیں بنگلہ دیشی کہتی ہے۔ انہوں نے بنگالی زبان بولنے والوں کو ہراساں کرنے کی مذمت کی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEEWEST BENGAL CM MAMATA BANERJEEممتا بنرجیمغربی بنگالMAMATA AT TMCP FOUNDATION DAY EVENT

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.