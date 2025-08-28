جب تک میں زندہ ہوں ووٹوں کا حق چھینے نہیں دوں گی: ترنمول چھاترا پریشد یوم تاسیس تقریب میں ممتا بنرجی کا اعلان

کولکتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں کسی کو بھی لوگوں کے ووٹنگ کا حق چھیننے نہیں دیں گی۔ بنرجی، ترنمول کانگریس کے طلباء ونگ، ترنمول چھاترا پریشد (ٹی ایم سی پی) کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بی جے پی پر نشانہ لگاتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے پیشرو 'برطانوی ایجنٹ' تھے۔
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিবসে আমি এর নতুন-পুরোনো সকল সদস্য-সদস্যাকে জানাই জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 28, 2025
তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের যে লড়াই তাতে তারাও সামিল।
আজকের এই বিশেষ দিনে আমি আমার…
انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹی ایم سی پی ممبران کو ایک مضبوط پیغام بھیجا کہ وہ کسی بھی حالت میں ناانصافی کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہ کریں اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس کے خلاف لڑائی میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ "ترنمول چھاترا پریشد کے اس تاریخی یوم تاسیس پر، میں تمام نئے اور پرانے اراکین کو حب الوطنی کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ترنمول چھاترا پریشد ترنمول خاندان کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ بنگال کو مزید ترقی یافتہ اور مضبوط بنانے کی ہماری لڑائی میں، وہ بھی شامل ہیں۔"
ترنمول کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے کہا کہ ٹی ایم سی پی ایک ایسا پلیٹ فارم بنی ہوئی ہے جو نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنی آواز اٹھانے، اپنی خواہشات کا تعاقب کرنے اور روشن مستقبل کےلئے اپنا حصہ ادا کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ تقریب میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ہم مغربی بنگال کے لوگوں کی توہین کرنے کے معاملہ پر احتجاج کریں گے۔ بی جے پی ہمیں بنگلہ دیشی کہتی ہے۔ انہوں نے بنگالی زبان بولنے والوں کو ہراساں کرنے کی مذمت کی۔