مظفر نگر میں عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کا گلا دبا کر کر دیا قتل، پولیس انکاؤنٹر کے دوران پیر میں لگی گولی

مظفر نگر میں عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کا گلا دبا کر کر دیا قتل، پولیس انکاؤنٹر کے دوران پیر میں لگی گولی
سٹی سی او سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ سنیتا کشیپ کے قتل کیس کے ملزم کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔
مظفر نگر، اترپردیش: ضلع کے کھالاپار تھانہ علاقے کے تحت واقع واہلانہ گاؤں میں سنیتا کشیپ کا ہفتہ کی دیر رات گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد ملزمین گھر کو تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ سٹی سی او سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ سنیتا کشیپ کی بیٹی پریانشی نے اتوار کی صبح اسے مردہ پایا۔
پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس اہلکاروں نے ملزم عالم رانا کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔
شوہر کی موت پانچ سال قبل ہوئی تھی
سی او سٹی سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہلانا گاؤں میں رہنے والی سنیتا کے شوہر مہیپال کشیپ کا تقریباً پانچ سال قبل انتقال ہوگیا تھا۔ سنیتا کا اس وقت سے ملزم عالم رانا کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہفتہ کی رات دونوں میں رقمی لین دین پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ عالم نے سنیتا کا گلا گھونٹ دیا۔ قتل کے بعد گھر کو باہر سے تالا لگا کر موقع سے فرار ہو گیا۔
بیٹی کو ماں کی لاش ملی
متوفیہ کی بیٹی پریانشی نے بتایا کہ وہ اس رات گھر کے اندر ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی ماں سنیتا اور عالم رانا باہر کے کمرے میں تھے۔ صبح جب پریانشی بیدار ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو مردہ پایا۔ لوگوں نے اس کے چچا اور پولیس کو اطلاع دی اور گھر والوں کو بلایا۔
پولیس کو دیکھ کر رانا نے اپنا راستہ بدل لیا
سی او سٹی سدھارتھ کمار مشرا نے کہا کہ سنیتا کی موت کی خبر اسی صبح ملی۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انسپکٹر ممتیش کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم عالم اکثر شاملی روڈ پر سفر کرتا تھا۔ رات کو پولیس ٹیم کو دیکھ کر اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔
ملزمین نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی
تعاقب کرنے پر ملزم نے پولیس پر فائرنگ کردی۔ اپنے دفاع میں، پولیس نے جوابی فائرنگ کی، جس سے عالم کی پیر پر گولی لگی۔ اسے زخمی کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عالم رانا سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
