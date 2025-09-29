ETV Bharat / state

مظفر نگر میں عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کا گلا دبا کر کر دیا قتل، پولیس انکاؤنٹر کے دوران پیر میں لگی گولی

سٹی سی او سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ سنیتا کشیپ کے قتل کیس کے ملزم کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔

woman murder in muzaffarnagar accused alam rana arrested man kills his girlfriend crime in uttar pradesh Urdu News
ملزم عالم رانا کو پولیس مقابلے میں لگی گولی (Photo Credit: Muzaffarnagar Police)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 7:25 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

مظفر نگر، اترپردیش: ضلع کے کھالاپار تھانہ علاقے کے تحت واقع واہلانہ گاؤں میں سنیتا کشیپ کا ہفتہ کی دیر رات گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کے بعد ملزمین گھر کو تالا لگا کر فرار ہو گئے۔ سٹی سی او سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ سنیتا کشیپ کی بیٹی پریانشی نے اتوار کی صبح اسے مردہ پایا۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس اہلکاروں نے ملزم عالم رانا کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔

شوہر کی موت پانچ سال قبل ہوئی تھی

سی او سٹی سدھارتھ کمار مشرا نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہلانا گاؤں میں رہنے والی سنیتا کے شوہر مہیپال کشیپ کا تقریباً پانچ سال قبل انتقال ہوگیا تھا۔ سنیتا کا اس وقت سے ملزم عالم رانا کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہفتہ کی رات دونوں میں رقمی لین دین پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا کہ عالم نے سنیتا کا گلا گھونٹ دیا۔ قتل کے بعد گھر کو باہر سے تالا لگا کر موقع سے فرار ہو گیا۔

بیٹی کو ماں کی لاش ملی

متوفیہ کی بیٹی پریانشی نے بتایا کہ وہ اس رات گھر کے اندر ایک کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی ماں سنیتا اور عالم رانا باہر کے کمرے میں تھے۔ صبح جب پریانشی بیدار ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو مردہ پایا۔ لوگوں نے اس کے چچا اور پولیس کو اطلاع دی اور گھر والوں کو بلایا۔

پولیس کو دیکھ کر رانا نے اپنا راستہ بدل لیا

سی او سٹی سدھارتھ کمار مشرا نے کہا کہ سنیتا کی موت کی خبر اسی صبح ملی۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انسپکٹر ممتیش کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم عالم اکثر شاملی روڈ پر سفر کرتا تھا۔ رات کو پولیس ٹیم کو دیکھ کر اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔

ملزمین نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کردی

تعاقب کرنے پر ملزم نے پولیس پر فائرنگ کردی۔ اپنے دفاع میں، پولیس نے جوابی فائرنگ کی، جس سے عالم کی پیر پر گولی لگی۔ اسے زخمی کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عالم رانا سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

داماد کو چکن سالن کھلانا چاہا، مرغی کو گولی ماری پڑوسی کا ہوگیا قتل

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر کر لی خودکشی، شوہر سے جھگڑے کے بعد اٹھایا خوفناک قدم

سابق رکن اسمبلی بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو فیصلہ

ہاتھرس میں جانور دوست دلت شخص کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا، مشتعل لوگوں نے علی گڑھ آگرہ روڈ بلاک کر دی

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN MURDER IN MUZAFFARNAGARCO CITY SIDDHARTH KUMAR MISHRAMUZAFFARNAGAR SUNITA KASHYAPACCUSED ALAM RANA ARRESTEDMAN KILLS GIRLFRIEND

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.