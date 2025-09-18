مغربی بنگال: چھاپوں میں خلاصہ، خواتین کی ڈیلیوری کرانے گھر میں ہی بنالیا لیبر روم، خاتون نے نہیں لی کوئی بھی ٹریننگ
مغربی بنگال کے مالدہ میں ایک خاتون بغیر کسی تربیت کے اپنے ہی گھر میں لیبر روم میں خواتین کی ڈیلیوری کر رہی تھی۔
Published : September 18, 2025 at 7:07 AM IST
مالدہ (مغربی بنگال): بازار میں سرجری کے بعد اب مالدہ میں ہوم لیبر روم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ دیہی علاقے میں ایک خاتون اپنے گھر کے ایک کمرے کو لیبر روم میں تبدیل کر کے بچوں کو جنم دیتی ہوئی پائی گئی۔
یہ خبر ایک آشا ورکر کے ذریعے محکمہ صحت تک پہنچی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ صحت کی خصوصی ٹیم نے خاتون کے گھر پر چھاپہ مارا۔
جب افسران کمرے میں داخل ہوئے تو وہ چونک گئے۔ پکڑی جانے والی خاتون نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ غیر قانونی طور پر بچوں کی پیدائش کروا رہی تھی۔
تاہم اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے تحریری مچلکے پر رہا کیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گی۔ یہ ہری چندر پور میں دیہی صحت خدمات کی خراب تصویر ہے۔
بہت سے لوگوں نے اس واقعے پر سوالات اٹھائے ہیں، اور پوچھا ہے کہ خاتون کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، حالانکہ اس نے خود غیر قانونی طور پر بچے پیدا کرنے کا اعتراف کیا تھا۔
محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ان کیسز میں گرفتاری کے سخت قوانین نہیں ہیں۔ اس لیے اسے قانون کے مطابق بانڈ پر رہا کر دیا گیا۔ اب محکمہ صحت اس کی نگرانی کرے گا۔
ملزم خاتون کا نام منو رویداس ہے۔ ان کی عمر 64 سال ہے۔ وہ ہریش چندر پور گرام پنچایت، ہریچندرا پور بلاک نمبر 1 کے ٹینٹولباری گاؤں کی رہنے والی ہے۔ اسے علاقے میں ایک دیہی دائی کے طور پر جانا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی بھی زچگی کی کوئی سرکاری تربیت حاصل نہیں کی ہے۔ بہت سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مانو ایک دائی کے طور پر کافی مشہور ہے۔
نہ صرف علاقے کے رہائشی بلکہ دور دراز کے دیہاتوں سے حاملہ خواتین کو بھی اس کے پاس ڈیلیوری کے لیے لایا جاتا ہے جب انہیں درد کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ کافی رقم وصول کرتی ہے۔ اس کا کاروبار خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ لیکن کچھ دن پہلے، علاقے کی ایک آشا کارکن خبر ملنے کے بعد اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے دریافت کیا کہ منو دیوی نے ایک حاملہ عورت کو جنم دیا تھا اور اس نے نال بھی کاٹ دی تھی۔
اس دن آشا کارکن کی منو دیوی اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ گرما گرم بحث ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اعلیٰ حکام کو واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد محکمہ صحت نے منو دیوی کے گھر پر اچانک چھاپہ مارا۔
ہریچندرا پور بلاک نمبر 2 کے ہیلتھ آفیسر تپس کمار مجومدار کی قیادت میں محکمہ صحت کے ایک وفد نے منو دیوی کے گھر پر چھاپہ مارا۔
ہری چندر پور تھانے کے پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک انتظامی افسران کو دیکھ کر منو دیوی گھبرا گئیں۔ وہ اپنے ہی لیبر روم میں ایک ستون کے نیچے چھپ گئی۔ ہیلتھ ورکرز نے اسے بچا لیا۔
کمرے میں موجود تمام سامان دیکھ کر محکمہ صحت کے اہلکار دنگ رہ گئے۔ پیچیدہ سرجریوں کے علاوہ بچے کی پیدائش کا تمام سامان وہاں رکھا گیا تھا۔
سیلائن کی بوتلوں سمیت بے شمار ادویات موجود تھیں۔ کمرے سے متعدد ممنوعہ ادویات بھی برآمد ہوئیں۔ سب کچھ ضبط کر لیا گیا۔ منودیوی کو تحریری بانڈ حاصل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اس بانڈ میں انہوں نے لکھا، "ایک عرصے سے، میں اس علاقے میں گھر گھر جا کر حاملہ خواتین کو دوائیں پہنچا رہی ہوں۔ اب میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں مستقبل میں ایسا کام نہیں دہراؤں گی۔"
بلاک ہیلتھ آفیسر تاپس کمار مجمدار نے اس واقعہ پر تبصرہ کرنے سے انکار کردیا۔ تاہم ہریچندر پور کے بلاک ہیلتھ آفیسر نمبر 1 کے انچارج ڈاکٹر چھوٹن منڈل نے کہا کہ میں کافی عرصے سے خاتون کے خلاف اس طرح کے الزامات سن رہا ہوں۔
تاہم شواہد کی کمی کے باعث کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آخر کار ایک ہیلتھ ورکر نے معاملہ ہماری توجہ میں لایا۔ اس نے اپنے الزامات کی تائید کے لیے ایک ویڈیو کلپ بھی فراہم کیا۔
اس کے بعد خاتون کے گھر پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خاتون نے اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کا اعتراف کیا۔ اس لیے اسے قانون کے مطابق بانڈ پر رہا کیا گیا ہے۔ اگر اس نے ایسی حرکتیں جاری رکھی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ خاتون مقامی نرسنگ ہوم میں ڈاکٹر کے ماتحت کام کرتی تھی۔ وہ درد زہ میں تھی۔ وہ ڈاکٹر کی مدد کرتی تھی۔ نرسنگ ہوم ایک سال پہلے بند ہو گیا تھا۔
تب سے وہ اپنے گھر میں قائم لیبر روم میں حاملہ خواتین کی پیدائش کر رہی ہے۔ اس نے بنیادی طور پر دوسری ریاستوں کے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ تاہم، مزدوروں کے علاوہ بہت سے لوگ بھی اپنے بچوں کو جنم دینے کے لیے اس کے گھر آئے تھے۔ اس نے اسے کافی آمدنی فراہم کی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاستی حکومت طبی خدمات کے شعبے پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے؟ کیا یہ رقم دیہی صحت کے نظام کو بہتر کر رہی ہے؟ ہری چندر پور کے دو بلاکس میں ہونے والے واقعات کا سلسلہ صحت کے بہتر نظام کی تصویر کشی نہیں کرتا۔