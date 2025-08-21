شوہر مجھے نورا فتحی جیسا دیکھنا چاہتا ہے، عازی آباد پولیس میں سسرال والوں کے خلاف خاتون کی شکایت

نئی دہلی / غازی آباد: غازی آباد کی ایک خاتون نے اپنے شوہر اور سسرال والوں پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا ہے۔ خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر جو کہ ایک سرکاری اسکول میں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دے رہا ہے، اسے بالی ووڈ اداکارہ نورا فتحی جیسے نظر آنے کےلئے اسے اسے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس نے مزید الزام لگایا کہ اس کا شوہر اسے جم میں کم از کم تین گھنٹے ورزش کرنے کو کہتا ہے اور انکار کرنے پر اسے کھانا نہیں دیتا۔
میرٹھ سے تعلق رکھنے والی اس خاتون نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے خلاف مہیلا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی جبکہ اسی سال مارچ میں شادی ہوئی۔ خاتون نے الزام لگایا کہ اس کے سسرال والے اسے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے یا گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس نے مزید الزام لگایا کہ اس کی ساس اسے بغیر کسی وقفے کے گھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔
خاتون نے پولیس سے شکایت میں کہاکہ ’میرے شوہر اور سسرال والے مجھے میری جسمانی شکل پر تنگ کرتے ہیں۔ میرے شوہر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مجھے شادی کے بعد زندگی برباد ہونے کا طعنہ دیتے ہیں‘۔ خاتون نے مزید کہا کہ ’اس کا شوہر اسے یہ بھی طعنہ دیتا ہے کہ اسے نورا فتحی جیسی خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے۔ شوہر اور سسرال والے مجھ پر دن میں تین گھنٹے ورزش کرنے کا غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے کھانا نہیں دیا جاتا۔ میرے شوہر اور سسرال والے رات کو میرے کمرے کا دروازہ بند نہیں کرتے۔‘
اے سی پی، مہیلا پولیس اسٹیشن سلونی اگروال نے کہاکہ "ایک خاتون کی جانب سے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی کہ اسے اس کے شوہر اور سسرال والے شادی کے بعد سے ہراساں کر رہے ہیں۔ شکایت خاتون نے شکایت کی کہ اس کا شوہر اسے نورا فتحی جیسا دکھانا چاہتا ہے۔ متاثرہ کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔"
متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ "میرے سسرال والوں نے مجھے گالی گلوچ کی اور دھمکیاں دیں۔ سسرال والوں کے مسلسل تشدد کے باعث میری طبیعت خراب ہوگئی۔ 9 جولائی کو مجھے ناقابل برداشت درد اور الٹیاں ہوئیں اور میں بیہوش ہوگئی۔ میرے گھر والوں نے اسے قریبی اسپتال میں داخل کرایا تھا۔"