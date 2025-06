ETV Bharat / state

کیا یوپی کے مدارس کے لیے نئی پالیسی بنے گی؟ اساتذہ کے ٹرانسفر پروموشن کا کیا ہوگا، کیا ہے یوگی حکومت کا نیا منصوبہ؟ - NEW POLICY FOR UP MADARSA

کیا یوپی کے مدارس کے لیے نئی پالیسی بنے گی؟ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 2, 2025 at 8:51 PM IST 3 Min Read

لکھنؤ: ایک مرتبہ پھر یوپی کی یوگی حکومت نے مدارس کے طلباء کے بہتر مستقبل کا معاملہ اٹھایا ہے۔ مدارس سے متعلق یوگی حکومت نے ایک بلیو پرنٹ تیار کیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے تحت مدارس کے آپریشن، سروس اور اساتذہ کے سیکورٹی پوائنٹس کے ساتھ ساتھ طلباء کے روشن مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کمیٹی تشکیل دی گئی: اتر پردیش حکومت نے ریاست کے مدارس کے ہموار آپریشن، اساتذہ کی خدمات کی حفاظت اور طلباء کے روشن مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی ڈائرکٹر، اقلیتی بہبود، اتر پردیش کی صدارت میں تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی میں کون شامل ہیں؟ حکومتی حکم کے مطابق، اسپیشل سکریٹری، اقلیتی بہبود اور وقف محکمہ، خصوصی سیکرٹری، بنیادی تعلیم محکمہ، اسپیشل سیکرٹری، سیکنڈری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ؛ کمیٹی میں سپیشل سیکرٹری خزانہ اور سپیشل سیکرٹری محکمہ انصاف کو ممبران کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ کمیٹی کا کیا کام ہوگا؟ کمیٹی کا مقصد مدرسہ ایجوکیشن کونسل ایکٹ-2004 اور اتر پردیش کے غیر سرکاری عربی و فارسی مدارس کی شناخت، انتظامیہ اور سروس ریگولیشنز-2016 میں ضروری ترامیم کی سفارش کرنا ہے۔ کمیٹی ان نکات پر خصوصی طور پر غور کرے گی اور اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ کلاس 9 سے 12 کے کورسز اور مضامین کا دوبارہ تعین:

طلباء کی تعداد کے مطابق اساتذہ کے مناسب انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی عمل اور ٹرانسفر پالیسی بنائی جائے گی۔ طلبہ اور اساتذہ کے تناسب کی بنیاد پر مضمون وار ایڈجسٹمنٹ بھی کمیٹی کے زیر غور ہوگی۔ اہلیت کے مطابق اساتذہ کی ذمہ داری: کلاس 1-5 یا 6-8 میں کام کرنے والے اساتذہ کی شناخت ان کے مضمون کی اہلیت کے مطابق کی جائے گی اور انہیں جدید مضامین سے جوڑنے کے لیے تربیت اور برج کورسز کا انتظام کیا جائے گا۔ تسلیم شدہ مدارس کی شرائط کا از سر نو تعین: اساتذہ کی خدمت، مدارس کی بہتر کارکردگی اور طلباء کے مستقبل کے مفاد میں تمام ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ضرورت کے مطابق متعلقہ محکموں سے مضامین کے ماہرین کو بھی مدعو کر سکتی ہے تاکہ سفارشات کو زیادہ عملی اور موثر بنایا جا سکے۔ یہ کمیٹی ایک ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ، یہ فیصلہ ریاستی حکومت کی جامع پالیسی کا ایک حصہ ہے جس کے تحت مدرسہ کی تعلیم کو معیاری اور عصری بنانے کی کوشش کی جارہی ہے، تاکہ اقلیتی طبقہ کے طلباء کو تعلیم اور روزگار کے بہتر مواقع مل سکیں۔ یہ بھی پڑھیں: سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائی توہین عدالت ہے: ارشد مدنی