راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنائیں گے، تیجسوی یادو کے بیان پر سیاست گرمائی

پٹنہ: ان دنوں کانگریس لیڈر راہل گاندھی مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف بہار میں 'ووٹر رائٹس یاترا' پر ہیں۔ اس سفر میں آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو اور وی آئی پی سربراہ مکیش ساہنی سمیت عظیم اتحاد کے تمام لیڈران بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یاترا کے تیسرے دن منگل کو تیجسوی نے نوادہ میں بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے بڑا بیان دیا۔ انہوں نے اگلے الیکشن میں راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کی اپیل کی۔
'راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنائیں گے':
بہار کے سابق نائب وزیر اعلی اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بار سب سے پہلے نتیش کمار کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کو بہار سے ہٹانا ہے۔ اس کے بعد جب لوک سبھا انتخابات ہوں گے تو سب مل کر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔
یجسوی یادو نے کہا، اس بار ہم بہار میں این ڈی اے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور اگلی بار جب بھی لوک سبھا انتخابات ہوں گے، ہم راہول گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کام کریں گے۔
بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر برہم:
تیجسوی یادو نے کہا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر غریب نوجوانوں کے حق رائے دہی کو چھین رہی ہے۔ غریبوں کے نام کاٹ دیے گئے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران ووٹ دینے والے ایک زندہ شخص کو اب مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی والے سمجھتے ہیں کہ یہ بہار کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے لیکن ہم بہاری ہیں۔ ایک بہاری سب پر بھاری۔۔
بی جے پی کا طنز:
راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے تیجسوی یادو کے بیان پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سنجے جیسوال نے سخت ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ماہ سے لالو یادو اور تیجسوی یادو مہاگٹھ بندھن سے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اعلان سے پریشان ہیں۔ کرشنا الوارو نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے، اس لیے وہ راہل گاندھی کو 'بٹر اپ' کر رہے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں اور مہاگٹھ بندھن کے وزیر اعلیٰ امیدوار کا اعلان کریں۔
اپیندر کشواہا نے اسے بے معنی قرار دیا: اسی دوران آر ایل ایم کے صدر اوپیندر کشواہا نے تیجسوی یادو کے بیان کو بے معنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، بہار اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں اور وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسے تبصروں پر ہم کیا کہیں گے، یہ بے معنی ہے۔
