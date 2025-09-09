ریل کے لئے کچھ بھی کرے گا، لاش بن کر ندی میں تیرتا رہا، ڈر گئے گاؤں والے، پولیس آئی تو اٹھ کھڑا ہوا، ویڈیو دیکھیں

ریل کے لئے کچھ بھی کرے گا، لاش بن کر ندی میں تیرتا رہا، ڈر گئے گاؤں والے، پولیس آئی تو اٹھ کھڑا ہوا، ویڈیو دیکھیں
پولیس نے نوجوان کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے ریل شوٹ کر رہا تھا۔
Published : September 9, 2025 at 5:40 PM IST
گوالیار: آج کے نوجوانوں میں سوشل میڈیا پر ریل بنانے کا ایسا رجحان ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔مدھیہ پردیش کے گوالیار کا ایک نوجوان آدھے گھنٹے تک سیلابی پانی میں لاش بن کر تیرتا رہا۔ لوگوں نے لاش کو پانی میں تیرتی دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے۔ پانی میں تیرتی لاش حرکت کرنے لگی۔ جسے دیکھ کر موقع پر موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔
ڈیم میں نوجوان کی لاش دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہوگئے۔
دراصل گوالیار کے ویرپور ڈیم کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ گھر پانی سے بھر گئے ہیں۔ کھیت، کھلیان، سڑکیں سب پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ لوگوں کو بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ ادھر ویرپور ڈیم میں ایک نوجوان کی لاش تیرتی دیکھ کر اہل علاقہ حیران رہ گئے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی۔
پولیس لاش کو نکالنے پہنچی تو نوجوان کھڑا ہوگیا۔
پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کا ہجوم ڈیم کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ لوگ نوجوان کی شناخت کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے گروائی پولیس اسٹیشن کو بھی اس واقعہ کی اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچی تو لاش کو نکالنے کے لیے پانی میں اترنا شروع کردیا۔ اسی دوران میت اچانک کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر موقع پر موجود بھیڑ خوفزدہ ہو گئی۔
نوجوان پانی میں ریل بنا رہا تھا۔
پولیس نے نوجوان کو پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ سوشل میڈیا کے لیے ریل شوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کیمرہ لگا رکھا تھا اور اس کی ریکارڈنگ آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ پورا معاملہ سامنے آنے کے بعد پولس نوجوان کو اپنے ساتھ گروائی تھانے لے گئی۔
نوجوان کی کونسلنگ کر کے رہا کر دیا گیا۔ گوالیار کے سی ایس پی رابن جین کے مطابق، "نوجوان گوالیار کے ارون گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام ٹکو سنگھ ہے۔ تاہم اس واقعے کے بعد نوجوان نے پولیس سے معافی مانگی اور اسے کونسلنگ کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اسے خبردار بھی کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے دوسروں کو پریشانی کا سامنا ہو۔