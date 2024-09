ETV Bharat / state

کیا اروند کیجریوال استعفیٰ دیں گے؟ دہلی کا اگلا وزیراعلیٰ کون؟ عوام میں تجسس - Who will be next CM of Delhi

نئی دہلی: دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے اروند کیجریوال کی 48 گھنٹے کی خود ساختہ ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ اس دوران ملی اطلاعات کے مطابق آج شام 4.30 بجے وہ لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کریں گے۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہ ہوسکا کہ اگر اروند کیجریوال عہدہ سے مستعفی ہوتے ہیں تو ان کی جگہ کون لے گا۔ اروند کیجریوال نے گذشتہ اتوار کو یہ چونکا دینے والا اعلان کیا تھا کہ وہ عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے اور عوامی سطح پر وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبل ازیں اروند کیجریوال نے سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ’مجھے عدالت سے انصاف ملا، اب مجھے عوام کی عدالت سے انصاف ملے گا، میں دہلی کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کیجریوال بے قصور ہیں یا مجرم؟ اگر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ووٹ دیں‘۔ وہیں سابق نائب وزیراعلیٰ منیش سسودیا نے بھی اسی طرح کا عہد کیا ہے کہ وہ بھی عوام کی عدالت میں جائیں گے۔ سسودیا کو دہلی شراب پالیسی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ 18 ماہ تک جیل میں رہے، عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد وہ جیل سے رہا ہوئے۔

یہ بھی پڑھیں: کیجریوال کل (17 ستمبر) شام وزیر اعلیٰ کے عہدے سے دیں گے استعفیٰ، صبح 11 بجے عآپ قانون ساز پارٹی کی میٹنگ - Who will be the CM of Delhi اس دوران عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر سوربھ بھاردواج نے کہا کہ پیر کو کیجریوال نے اس معاملے پر پارٹی کی سیاسی امور کی کمیٹی کی رائے مانگی تھی اور کچھ لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی۔ دہلی کا اگلا وزیراعلیٰ کون ہوگا، اس پر تجسس برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق ممکنہ امیدواروں کی فہرست میں سب سے اہم نام وزیر آتشی کا ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ناموں میں سوربھ بھردواج، راگھو چڈھا، کیلاش گہلوت اور سنجے سنگھ شامل ہیں۔