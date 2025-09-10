بہرائچ میں جنگلی جانور کے حملہ میں لڑکی ہلاک، گاؤں والے خوف زدہ
حکام کا کہنا تھا کہ یہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ جانور بھیڑیا تھا یا کوئی اور چیز۔
Published : September 10, 2025 at 8:07 PM IST
بہرائچ: جنگلاتی علاقے کے قریب واقع دیہات کے مکین جنگلی جانوروں کے خوف میں جی رہے ہیں۔ مانجھرا توکلی علاقے کے پراگ پوروا گاؤں میں منگل کی رات ایک پانچ سالہ بچی کو ایک جنگلی جانور نے حملہ کرکے ہلاک کردیا۔ گاؤں والوں نے رات بھر اسے تلاش کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بدھ کی صبح اس کی لاش اس کے گھر سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ایک کھیت سے ملی۔ گاؤں والے اب علاقے میں بھیڑیوں کی واپسی سے خوفزدہ ہیں۔
مقتول رامجیت کی بیٹی تھی، جس نے بتایا کہ لڑکی اپنا کھانا کھا رہی تھی جب خاندان کے دیگر ارکان دوسرے کاموں میں مصروف تھے، اس دوران جنگلی جانور نے لڑکی پر حملہ کردیا اور اسے جنگل میں لے گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے پر گھر والوں نے شور مچا دیا۔ پولیس اور محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کو اطلاع دی گئی جنہوں نے لڑکی کو گاؤں والوں کے ساتھ ملکر تلاش کیا۔ علاقے کی مکمل تلاشی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ صبح لڑکی کی بری طرح مسخ شدہ لاش ملی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔
ڈویژنل فارسٹ آفیسر (ڈی ایف او) رام سنگھ یادو نے انکشاف کیا، "ہماری ٹیم پگ کے نشانات کی جانچ کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ لڑکی پر حملہ کرنے والا جانور بھیڑیا تھا یا کوئی اور۔" گاؤں کے سابق پردھان سدگورو پرساد نے کہا، "یہ واقعہ رات 8 بجے کے قریب پیش آیا۔ لڑکی کے دادا قریب ہی سورہے تھے۔ ہم نے لڑکی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔"
دیہاتیوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال بھیڑیوں کے ہاتھوں علاقے میں ایک خاتون کے علاوہ 10 بچے بھی مارے گئے۔ اس سے دیہاتیوں میں خوف پیدا ہوگیا جو کئی مہینوں تک جاری رہا۔ محکمہ جنگلات کے عملے نے کافی کوششوں کے بعد چھ بھیڑیوں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔
جنگلی جانوروں کی موجودگی سے جنگل کے اطراف میں واقع دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ وہ اندھیرے میں اکیلے نکلنے سے ڈرتے ہیں۔