ناگپور: 9 اگست کو اس وقت سنسنی پھیل گئی جب مہاراشٹر کے ناگپور میں جبل پور-ناگپور ہائی وے پر ایک نوجوان کو موٹر سائیکل پر لاش لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے نوجوان کو روکا تو پتہ چلا کہ اس کا نام امیت یادو ہے۔ وہ اپنی بیوی کی لاش اٹھائے جا رہا تھا۔ امیت نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جبل پور-ناگپور ہائی وے پر بائیک پر جا رہا تھا۔ پھر ایک ٹرک نے بائک کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔
حادثے کے بعد اس نے ہائی وے پر گزرنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی گاڑی نہیں رکی۔ جس کے بعد وہ اپنی بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل سے باندھ کر لے جا رہا تھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس وقت وہاں سے گزرنے والے لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اب پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ پولیس نے ملزم ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
ٹرک ڈرائیور گرفتار
کیس کے منظر عام پر آنے کے ایک ہفتہ بعد، ناگپور پولیس نے مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیور کا سراغ لگایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور کی شناخت ستیہ پال راجندر (28) کے طور پر ہوئی ہے جو اتر پردیش کے فرخ آباد کا رہنے والا ہے۔ ٹرک کو 16 اگست کو ضبط کیا گیا تھا۔
ملزم کیسے پکڑا گیا:
ابتدائی طور پر دیولپر پولیس کو ٹرک ڈرائیور کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ افسر نے کہا کہ پولیس نے AI-MARVEL (مہاراشٹرا ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ ویجیلنس فار اینہانسڈ لا انفورسمنٹ) کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کیا جس سے ڈرائیور کے بارے میں سراغ ملے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ AI-MARVEL کو جرائم کی روک تھام اور تفتیش میں پولیس کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
واقعہ کیا ہے:
پولیس کے مطابق، مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع کا رہنے والا یادو اپنی بیوی گیارسی کے ساتھ ناگپور کے لونارا سے پڑوسی ریاست کے اپنے گاؤں کرن پور جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ جیسے ہی گیارسی سڑک پر گری، ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے بعد ڈرائیور ٹرک لے کر فرار ہو گیا۔
پولیس نے بتایا کہ یادو نے گزرنے والے موٹرسائیکلوں سے مدد کے لیے التجا کی، لیکن کوئی نہیں روکا۔ کوئی چارہ نہیں چھوڑا، اس نے گیارسی کی لاش کو ایک دو پہیہ گاڑی سے باندھ دیا اور اسے گھر لے جانے لگا۔ بعد میں ایک پولیس وین نے دو پہیہ گاڑی کو روکا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناگپور کے اندرا گاندھی میڈیکل کالج بھیج دیا گیا۔