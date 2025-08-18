ETV Bharat / state

لاش کو موٹر سائیکل پر لے جانے کا معاملہ: پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، اے آئی سے ملا سراغ - WIFE BODY TIED TO MOTORCYCLE

جبل پورناگپورہائی وے پر اس وقت خوف وہراس پھیل گیا جب ایک نوجوان کو بائک پرایک خاتون کی لاش لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔

بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل پر لے جانے کا معاملہ: پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، اے آئی سے سراغ مل گیا
بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل پر لے جانے کا معاملہ: پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، اے آئی سے سراغ مل گیا ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read

ناگپور: 9 اگست کو اس وقت سنسنی پھیل گئی جب مہاراشٹر کے ناگپور میں جبل پور-ناگپور ہائی وے پر ایک نوجوان کو موٹر سائیکل پر لاش لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے نوجوان کو روکا تو پتہ چلا کہ اس کا نام امیت یادو ہے۔ وہ اپنی بیوی کی لاش اٹھائے جا رہا تھا۔ امیت نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جبل پور-ناگپور ہائی وے پر بائیک پر جا رہا تھا۔ پھر ایک ٹرک نے بائک کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔

حادثے کے بعد اس نے ہائی وے پر گزرنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی گاڑی نہیں رکی۔ جس کے بعد وہ اپنی بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل سے باندھ کر لے جا رہا تھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس وقت وہاں سے گزرنے والے لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اب پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ پولیس نے ملزم ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔

ٹرک ڈرائیور گرفتار

کیس کے منظر عام پر آنے کے ایک ہفتہ بعد، ناگپور پولیس نے مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیور کا سراغ لگایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور کی شناخت ستیہ پال راجندر (28) کے طور پر ہوئی ہے جو اتر پردیش کے فرخ آباد کا رہنے والا ہے۔ ٹرک کو 16 اگست کو ضبط کیا گیا تھا۔

ملزم کیسے پکڑا گیا:

ابتدائی طور پر دیولپر پولیس کو ٹرک ڈرائیور کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ افسر نے کہا کہ پولیس نے AI-MARVEL (مہاراشٹرا ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ ویجیلنس فار اینہانسڈ لا انفورسمنٹ) کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کیا جس سے ڈرائیور کے بارے میں سراغ ملے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ AI-MARVEL کو جرائم کی روک تھام اور تفتیش میں پولیس کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:سون بھدر: مبینہ اغوا اور عصمت دری کے بعد لڑکی نے خودکشی کر لی، پولیس پر سنگین الزامات

واقعہ کیا ہے:

پولیس کے مطابق، مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع کا رہنے والا یادو اپنی بیوی گیارسی کے ساتھ ناگپور کے لونارا سے پڑوسی ریاست کے اپنے گاؤں کرن پور جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ جیسے ہی گیارسی سڑک پر گری، ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے بعد ڈرائیور ٹرک لے کر فرار ہو گیا۔

پولیس نے بتایا کہ یادو نے گزرنے والے موٹرسائیکلوں سے مدد کے لیے التجا کی، لیکن کوئی نہیں روکا۔ کوئی چارہ نہیں چھوڑا، اس نے گیارسی کی لاش کو ایک دو پہیہ گاڑی سے باندھ دیا اور اسے گھر لے جانے لگا۔ بعد میں ایک پولیس وین نے دو پہیہ گاڑی کو روکا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناگپور کے اندرا گاندھی میڈیکل کالج بھیج دیا گیا۔

ناگپور: 9 اگست کو اس وقت سنسنی پھیل گئی جب مہاراشٹر کے ناگپور میں جبل پور-ناگپور ہائی وے پر ایک نوجوان کو موٹر سائیکل پر لاش لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ پولیس نے نوجوان کو روکا تو پتہ چلا کہ اس کا نام امیت یادو ہے۔ وہ اپنی بیوی کی لاش اٹھائے جا رہا تھا۔ امیت نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جبل پور-ناگپور ہائی وے پر بائیک پر جا رہا تھا۔ پھر ایک ٹرک نے بائک کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کی موت ہو گئی۔

حادثے کے بعد اس نے ہائی وے پر گزرنے والی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی گاڑی نہیں رکی۔ جس کے بعد وہ اپنی بیوی کی لاش کو موٹر سائیکل سے باندھ کر لے جا رہا تھا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس وقت وہاں سے گزرنے والے لوگوں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ اب پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ پولیس نے ملزم ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔

ٹرک ڈرائیور گرفتار

کیس کے منظر عام پر آنے کے ایک ہفتہ بعد، ناگپور پولیس نے مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیور کا سراغ لگایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور کی شناخت ستیہ پال راجندر (28) کے طور پر ہوئی ہے جو اتر پردیش کے فرخ آباد کا رہنے والا ہے۔ ٹرک کو 16 اگست کو ضبط کیا گیا تھا۔

ملزم کیسے پکڑا گیا:

ابتدائی طور پر دیولپر پولیس کو ٹرک ڈرائیور کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ افسر نے کہا کہ پولیس نے AI-MARVEL (مہاراشٹرا ایڈوانسڈ ریسرچ اینڈ ویجیلنس فار اینہانسڈ لا انفورسمنٹ) کا استعمال کرتے ہوئے مختلف سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کیا جس سے ڈرائیور کے بارے میں سراغ ملے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ AI-MARVEL کو جرائم کی روک تھام اور تفتیش میں پولیس کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:سون بھدر: مبینہ اغوا اور عصمت دری کے بعد لڑکی نے خودکشی کر لی، پولیس پر سنگین الزامات

واقعہ کیا ہے:

پولیس کے مطابق، مدھیہ پردیش کے سیونی ضلع کا رہنے والا یادو اپنی بیوی گیارسی کے ساتھ ناگپور کے لونارا سے پڑوسی ریاست کے اپنے گاؤں کرن پور جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ جیسے ہی گیارسی سڑک پر گری، ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس کے بعد ڈرائیور ٹرک لے کر فرار ہو گیا۔

پولیس نے بتایا کہ یادو نے گزرنے والے موٹرسائیکلوں سے مدد کے لیے التجا کی، لیکن کوئی نہیں روکا۔ کوئی چارہ نہیں چھوڑا، اس نے گیارسی کی لاش کو ایک دو پہیہ گاڑی سے باندھ دیا اور اسے گھر لے جانے لگا۔ بعد میں ایک پولیس وین نے دو پہیہ گاڑی کو روکا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ناگپور کے اندرا گاندھی میڈیکل کالج بھیج دیا گیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR NAGPUR HIGHWAYROAD ACCIDENT IN NAGPURجبل پور ناگپور ہائی وےWIFE BODY TIED TO MOTORCYCLE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.