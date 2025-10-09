سوئے ہوئے شوہر پر پہلے کھولتا ہوا تیل ڈالا، پھر اس پر چھڑکی لال مرچ۔۔کیوں حیوان بنی بیوی؟ یہاں جانیں
دہلی میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک خاتون نے اپنے سوئے ہوئے شوہر پر کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔
نئی دہلی: جنوبی دہلی کے امبیڈکر نگر علاقے سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ جمعرات کی دیر رات، سوئے ہوئے شوہر پر اس کی بیوی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ جب وہ درد سے کراہنے لگا تو اس نے اس کے زخموں پر لال مرچ چھڑک دی۔ نوجوان کے درد سے کراہنے کی آواز سن کر مالک مکان متاثرہ کے کمرے میں پہنچا اور اسے مدن موہن مالویہ اسپتال پہنچایا۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر ڈاکٹروں نے اسے صفدر جنگ اسپتال ریفر کردیا، جہاں وہ آئی سی یو میں داخل ہے۔ نوجوان کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔
شادی کے بعد سے رشتے میں تلخی آئی
پولیس کے مطابق پولیس نے متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر 3 اکتوبر کو مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔ متاثرہ شخص مدنگیر کے علاقے میں کرائے کے مکان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتا ہے۔ مقتول کا خاندان اس کی بیوی اور ایک جوان بیٹی پر مشتمل ہے۔ وہ ایک پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتا ہے اور آٹھ سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی۔ دو سال قبل اس کی بیوی نے اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی تھی لیکن دونوں میں صلح ہوگئی۔ اس کی اہلیہ نے اب بھی اس کے خلاف سی اے ڈبلیو سیل میں شکایت درج کرائی ہے۔
بیوی نے کھولتا ہوا گرم تیل ڈالا
پولیس کو اپنے بیان میں متاثرہ نے بتایا کہ 2 اکتوبر کو وہ کام سے واپس آیا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ اس کی بیٹی اور بیوی پاس ہی سو رہی تھیں۔ اچانک، 3:15 بجے، وہ اپنے جسم پر جلن محسوس کرتے ہوئے بیدار ہوا۔ اُس نے دیکھا کہ اُس کی بیوی اُس پر اُبلتا ہوا تیل ڈال رہی ہے اور ہاتھ میں لال مرچ لیے کھڑی ہے۔ اس سے متاثرہ شخص حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دفاع کر پاتا، اس کی بیوی نے گرم تیل سے لگنے والے زخموں پر لال مرچ کا پاؤڈر چھڑکنا شروع کر دیا۔
بیوی کے خلاف مقدمہ درج
گرم تیل کی وجہ سے متاثرہ کے زخموں پر مرچ لگنے سے شدید درد ہوا اور وہ درد سے چیخنے لگا۔ چیخیں سن کر مالک مکان اوپر آگیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے فوراً متاثرہ کے بہنوئی کو اطلاع دی جو کہ پڑوس میں ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد متاثرہ کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر پولیس نے متعلقہ دفعات کے تحت بیوی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
