شوہر نے گٹکے کے پیسے نہیں دیے تو بیوی نے دو بیٹیوں سمیت کر لی خودکشی، بیٹے کی حالت تشویشناک - SUICIDE IN CHITRAKOOT

اطلاع ملتے ہی اہل خانہ سب کو اسپتال لے گئے، پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔

wife killed her children and committed suicide In Chitrakoot, after not getting money to buy gutka Urdu News
پولیس تفتیش کر رہی ہے (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 2:46 PM IST

چترکوٹ، اترپردیش: ریاست اترپردیش کے چترکوٹ کے اٹوان گاؤں سے ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ہفتہ کی شام بیوی کو گٹکھا خریدنے کے پیسے نہ ملنے پر اس نے 3 بچوں سمیت خودکشی کی کوشش کی۔ اہل خانہ چاروں کو ستنا کے ماجھگون کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اسپتال لے گئے۔ جہاں آٹھ سالہ بیٹی بلبل دم توڑ گئی۔ ماں اور دو دیگر معصوم بچوں کی حالت نازک ہونے پر انہیں ستنا ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ جہاں 26 سالہ خاتون جیوتی یادو اور 5 سالہ تانسی کی بھی موت ہوگئی۔ بیٹے دیپ چند (4) کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔

بیوی گٹکھا کھاتی تھی

تفصیلات کے مطابق متوفی جیوتی یادو کے شوہر ببو یادو نے بتایا کہ اس کی بیوی گٹکھا کھاتی تھی، اور وہ اپنی بیوی کو گٹکھا کھانے سے منع کرتا تھا۔ وہ نہیں سن رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے اسے پیسے دینا بند کر دیے تھے۔ ہفتہ کی صبح اس کو اس بات پر ڈانٹا گیا۔ اس کے بعد وہ کام پر چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے بچوں سمیت خودکشی کی کوشش کی ہے۔

ہر زاویہ سے کیس کی تفتیش جاری

بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد اس کی بیوی اور تین بچوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ جہاں اس کی بیوی اور دو بیٹیاں دم توڑ گئیں جب کہ بیٹے کی حالت تشویشناک ہے۔ ایس پی ارون کمار سنگھ نے بتایا کہ معاملے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اسپتال پہنچی اور تینوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ ہر زاویہ سے کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

