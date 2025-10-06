رائے بریلی کورٹ کے احاطے میں بیوی پر کلہاڑی سے حملہ، گردن اور سر پر شوہر کا وار، خاتون شوہر سے لینے آئی تھی طلاق
مداخلت کی کوشش کے دوران ایک وکیل زخمی بھی ہوا۔ جائے وقوعہ پر موجود دیگر وکلاء نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا۔
Published : October 6, 2025 at 4:54 PM IST
رائے بریلی، اترپردیش: ڈسٹرکٹ کورٹ کے احاطے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا۔ مداخلت کی کوشش کے دوران ایک وکیل زخمی بھی ہوا۔ جائے وقوعہ پر موجود دیگر وکلاء نے ملزم شوہر کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
خاتون کے سر پر چوٹ لگنے سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ پولیس اہلکار اسے فوری طور پر قریبی اسپتال لے گئے، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ملزم شوہر کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ متاثرہ خاندان نے ابھی تک شکایت درج نہیں کرائی ہے۔
9 سال قبل شادی ہوئی
امیٹھی کے جیس ٹاؤن کے پوروا کمیدن کی رہنے والی سیما کی شادی تقریباً 9 سال قبل کانپور کے رہنے والے متھن سے ہوئی تھی۔ گزشتہ ڈھائی سال سے یہ جوڑا الگ رہ رہا تھا اور ان کا جھگڑا چل رہا تھا۔
سیما پیر کو گڑگاؤں سے اپنے وکیل سے ملاقات کے لیے اپنے طلاق کیس کی پہلی سماعت اور دستاویزات تیار کرنے آئی تھی۔ خاتون کے دو چھوٹے بچے ہیں جن میں سے ایک کی عمر 8 سال اور دوسرے کی 5 سال ہے۔
پیچھے سے حملہ
خاتون کے وکیل امر پرکاش ورما نے بتایا کہ عدالت کے احاطے میں جب طلاق کے کاغذات تیار ہو رہے تھے تو پیچھے سے اس کا شوہر متھن آیا اور اس پر کلہاڑی سے حملہ کر کے اس کی گردن اور سر پر وار کیا۔
عدالتی احاطے میں ہلچل مچ گئی
اس اچانک حملے سے خون زیادہ بہہ جانے سے سیما زمین پر گر گئی۔ اسے بچانے کی کوشش میں ایک وکیل بھی زخمی ہو گیا۔ اس واقعہ سے پورے عدالتی احاطے میں ہلچل مچ گئی۔ وہاں موجود وکلاء نے تیزی سے کام کرتے ہوئے ملزم متھن کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔
سر پر شدید چوٹ
وکیل امر پرکاش ورما نے بتایا کہ شدید زخمی سیما کو فوری طور پر وکلاء کی مدد سے ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ ضلع اسپتال کے ای ایم او ڈاکٹر ویبھو شکلا نے بتایا کہ سیما نامی خاتون کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔
متھن کو حراست میں لے لیا گیا
سٹی سی او ارون نوہر نے بتایا کہ کانپور کے رہنے والے متھن اور اس کی بیوی پیر کو عدالت میں تھے۔ متھن نے اپنی بیوی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ خاتون کو علاج کے لیے ضلع اسپتال لے جایا گیا۔ متھن کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ شکایت ملنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔