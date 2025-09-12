ETV Bharat / state

بلند شہر پولیس کا انکشاف؛ ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے پر نوجوان کا قتل، خاتون اور عاشق گرفتار

ایس پی سٹی شنکر پرساد نے بتایا کہ قتل میں استعمال ہونے والا دوپٹہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کیا گیا ہے۔

بلند شہر پولیس نے ملزم کو گرفتار کرلیا (Photo credit: media cell)
Published : September 12, 2025 at 7:59 AM IST

بلندشہر، اترپردیش: پولس نے پیر کو ضلع کے بی بی نگر تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں مشتبہ حالات میں ایک نوجوان کی موت کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ نوجوان کو ناجائز تعلقات کی مخالفت پر گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں بیوی اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا ہے۔

پولیس کے مطابق بی بی نگر تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان نے بدھ کو تحریری شکایت درج کرائی تھی۔ اس نے الزام لگایا کہ پیر کی رات اس کی بھابھی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس کے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس معاملے میں پولیس ٹیم نے جمعہ کو بی بی نگر تیراہا سے ملزم بیوی اور اس کے عاشق ابھے کو گرفتار کر لیا۔

دوپٹہ سے گلا دبا کر قتل کر دیا گیا

ملزم خاتون اور اس کے عاشق ابھے نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ وہ دونوں تقریباً دو سال سے محبت کے رشتے میں ہیں۔ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مقتول اس کے خلاف تھا اس لیے دونوں نے مل کر نوجوان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبہ کے مطابق پیر کی رات نوجوان کو دوپٹہ سے گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔

نوجوان خاتون اور اس کا عاشق ساتھ رہنا چاہتے تھے

ایس پی سٹی شنکر پرساد نے بتایا کہ نوجوان کی بیوی اور اس کا عاشق ابھے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ نوجوان شوہر اس رشتے کے خلاف تھا اس لیے دونوں نے مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مقتول کے بھائی نے خاتون اور اس کے عاشق پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو 11 ستمبر کو بی بی نگر تیراہہ سے گرفتار کیا تھا، ملزمان کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والا دوپٹہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ تھانہ بی بی نگر پولیس نے دونوں ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

