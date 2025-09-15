شوہر کو شراب پلائی، ہاتھ پیر باندھ کر سینے پر چڑھ کر گلا گھونٹ دیا، بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کر پچیس کلومیٹر دور پھینک دی لاش
نکلول تھانے کے انچارج انسپکٹر اکھلیش کمار ورما نے ملزم کی بیوی نیہا رونیار اور اس کے عاشق جتیندر کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : September 15, 2025 at 8:00 AM IST
مہاراج گنج، اترپردیش: یوپی میں ایک اور بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر دیا۔ بیوی جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر الگ رہ رہی تھی، نے ایک سازش کے تحت اپنے شوہر کو فون کرکے اپنے پاس بلایا۔ اسے بہت زیادہ شراب پلائی اور پھر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ قاتل بیوی نے شوہر کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی دوران عاشق نے اس پر حملہ کرکے اسے بے دردی سے قتل کردیا۔ اس کے بعد جرم چھپانے کے لیے لاش گھر سے 25 کلومیٹر دور پھینک دی گئی۔ یہ واقعہ مہاراج گنج ضلع کے کوتوالی ٹھوٹھی باڑی تھانہ علاقے میں واقع راجاباری گاؤں کا ہے۔
متوفی کی شناخت ناگیشور رونیار (26) ولد کیشو راج رونیار کے طور پر کی گئی ہے جو ٹھوٹھی باڑی تھانہ علاقہ کے راجاباڑی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ والد کی اطلاع پر پولیس پہنچی اور تفتیش کی تو معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے متوفی کی بیوی نیہا اور اس کے عاشق جتیندر کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ٹیمیں تشکیل دے کر دونوں مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متوفی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا ہے۔ ملزم نے پولیس سے پوچھ گچھ کے دوران جو کچھ بتایا وہ انتہائی چونکا دینے والا ہے۔
کیا ہے پورا واقعہ
معلومات کے مطابق راجاباڑی گاؤں کے رہنے والے ناگیشور رونیار جمعہ کی شام بائک لے کر گھر سے نکلے تھے۔ وہ رات بھر واپس نہیں آیا۔ ہفتے کے روز، اس کی لاش نکلول-سندوریا روڈ پر دمکی گاؤں کے قریب سڑک کے کنارے ملی۔ متوفی کے والد نے الزام لگایا کہ ان کی بہو نیہا رونیار نے اپنے عاشق جتیندر کے ساتھ مل کر ان کے بیٹے کو قتل کیا۔ اس کے بعد لاش کو اتنی دور لایا گیا اور اسے سڑک حادثہ ظاہر کرنے کے لیے پھینک دیا گیا۔
6 سال قبل شادی، 1 سال سے عشق
والد نے بتایا کہ ناگیشور کی شادی 6 سال قبل نیپال کے ضلع نوالپاراسی کی نیہا رونیار سے ہوئی تھی۔ دونوں کا ایک بیٹا ایڈوک ہے۔ والد کے مطابق نیہا کا اسی گاؤں کے جتیندر کے ساتھ ایک سال سے عشق تھا۔ جب ناگیشور نے اس کی مخالفت کی تو نیہا نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ مہاراج گنج شہر میں اپنے عاشق جتیندر کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہنے لگی۔ اس کے بعد بھی ناگیشور نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اسے سمجھانے بھی گیا لیکن نیہا نہیں مانی۔
سازش کرکے شوہر کو بلایا
پولیس کے مطابق نیہا بھی شوہر کی مداخلت سے تنگ آچکی تھی۔ اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ جمعہ 12 ستمبر 2025 کو نیہا نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اپنے گھر بلایا۔ نیہا نے ناگیشور کو بہت زیادہ شراب پلائی اور نشہ ہونے پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ نیہا اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ جب کہ عاشق جتیندر نے لگاتار حملہ کیا۔
ناگیشور رونیار کی موت کے بعد اس کی بیوی اور اس کے عاشق نے لاش کو نہلایا اور دوسرے کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد انہوں نے لاش کو موٹر سائیکل پر ڈال کر دمکی گاؤں کے قریب سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ موت سڑک حادثہ ہے۔
کیا کہتی ہے پولس؟
نکلول تھانے کے انچارج انسپکٹر اکھلیش کمار ورما نے بتایا کہ متوفی کے والد کی شکایت پر ملزم کی بیوی نیہا رونیار اور اس کے عاشق جتیندر ساکن راجباڑی کے خلاف قتل سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں قتل کے بعد ممبئی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران تمام راز کھول دیے ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔