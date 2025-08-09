سنبھل: اترپردیش کے سنبھل ضلع میں ایک گاؤں ایسا ہے جہاں رکھشا بندھن کا تہوار نہیں منایا جاتا ہے۔ یہ روایت ایک دو نسلوں سے نہیں بلکہ دس نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ سنبھل ضلع کا بینی پور چک گاؤں ہے، جہاں آج بھی یادو خاندان کے لوگ رکھشا بندھن نہیں مناتے ہیں۔ تاہم اس کی ایک ٹھوس وجہ اور پس منظر میں ایک دلچسپ پرانا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، جسے سن کر آج لوگ جلدی یقین نہیں کریں گے، لیکن گاؤں والوں کے مطابق یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی نسل در نسل آگے بڑھتی رہی اور لوگوں نے خود کو رکھشا بندھن سے دور کر لیا۔ آئیے جانتے ہیں رکشا بندھن نہ منانے کے پیچھے کی کہانی۔
گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد دراصل علی گڑھ ضلع کے اترولی کے گاؤں سمرائی کے رہنے والے تھے، جو کئی نسلیں پہلے یہاں سنبھل کے بینی پور چک گاؤں میں آکر بسنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کہانی کے مطابق سمرائی گاؤں جہاں یادو خاندان کی سابقہ دسویں نسل آباد تھی، وہاں اس وقت یادو اور ٹھاکر خاندانوں کے بیچ ایک مثالی رشتہ ہوا کرتا تھا۔ ہر سال رکشا بندھن کے موقعے پر ٹھاکر خاندان کی بیٹیاں یادو خاندان کے لڑکوں کی کلائیوں پر راکھی باندھتی تھیں اور اسی طرح یادو خاندان کی بیٹیاں ٹھاکر خاندان کے لڑکوں کی کلائیوں پر راکھی باندھتی تھیں۔
یادو خاندان کی بیٹی نے تحفے میں مانگ لی قیمتی گھوڑی
کہانی میں موڑ اس وقت آیا جب ایک یادو خاندان کی بیٹی نے ٹھاکر خاندان کے ایک لڑکے کو راکھی باندھنے کے بعد تحفے میں ان سب سے پیاری گھوڑی مانگ لی۔ اس وقت انسان کے زبان سے نکلی بات کی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ یادو لڑکی کے گھوڑی مانگنے کے بعد ٹھاکر خاندان انکار نہیں کر سکا اور انہوں نے اپنی خاص اور پیاری گھوڑی یادو خاندان کی 'بہن' کو دے دی۔ گاؤں کے جبر سنگھ یادو بتاتے ہیں کہ وہ سال تو گزر گیا، لیکن اگلے سال رکشا بندھن پر کہانی میں بڑا موڑ آگیا۔
ٹھاکر خاندان کی بیٹی نے بدلے میں پوری زمین جائیداد مانگ لی
اگلے رکشا بندھن کے دن جب ٹھاکر خاندان کی بیٹی نے یادو خاندان کے لڑکے کو راکھی باندھی تو پچھلے سال کا بدلہ لیتے ہوئے تحفے میں یادو بھائی کی ساری جائیداد یعنی گھر، زمین، کھیت سب کچھ مانگ لیا۔ زبان اور روایت کی خاطر یادو خاندان پیچھے نہیں ہٹ سکا بلکہ اپنی پوری جائیداد ٹھاکر خاندان کی لڑکی کو دے دی۔
گاؤں چھوڑنے کے بعد رکشابندھن نہ منانے کا فیصلہ
اس واقعے کے بعد وہ یادو خاندان بے گھر اور بے سرو سامان ہو گیا اور انہیں گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ بعد ازاں یادو خاندان وہاں سے ہجرت کر کے سنبھل شہر سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور بینی پور چک گاؤں میں آ کر بس گیا۔ اس واقعے کا زخم اتنا گہرا تھا کہ یادو خاندان نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ ان کی نسلوں میں کوئی بھی کبھی رکھشا بندھن نہیں منائے گا۔ دس نسلوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی رکشا بندھن نہ منانے کی اس روایت پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ گاؤں کی نئی بہوئیں بھی اس دن خاموش رہتی ہیں، تاکہ روایت ٹوٹ نہ جائے۔
گاؤں کے راموتر سنگھ اور شانتی دیوی کا کہنا ہے کہ راکھی کا دن ہمارے لیے رشتوں کی سب سے بڑی قیمت چکانے کی یاد ہے۔ دوسروں کے لیے یہ تہوار خوشی کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے یہ زمین جائیداد اور گھر بار کھونے کا دن ہے۔ اسی لیے ہمارے یادو خاندان میں صدیوں سے رکشا بندھن کا تہوار نہیں منایا جاتا۔
