جے پور: راجستھان حج کمیٹی کی جانب سے حج 2026 کے مقدس سفر کے لیے درخواست دینے کا عمل اب رک گیا ہے۔ اس بار راجستھان سے 5106 درخواستیں آئیں۔ ان میں سے 4587 درخواستیں درست پائی گئیں۔ 519 درخواستیں کوتاہیوں کی وجہ سے مسترد کر دی گئیں۔ اب قرعہ اندازی 16 اگست کو درست درخواستوں میں سے عازمین حج کے انتخاب کے لیے کی جائے گی۔ حج کمیٹی سے وابستہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حج قرعہ اندازی 16 اگست کو سکریٹریٹ میں ہوگی۔
حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر ابو سفیان نے بتایا کہ جن درخواست گزاروں کی درخواستیں درست پائی گئیں انہیں کور نمبرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ حج لاٹری میں نام صرف کور نمبر سے ظاہر ہوتا ہے۔ حج 2026 کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ 7 اگست تھی جس کے بعد یہ عمل روک دیا گیا۔ اس دوران راجستھان سے 5106 درخواستیں آئیں جن میں سے 4587 درخواستیں درست پائی گئیں۔
منتخب افراد کو پہلی قسط 20 تاریخ تک جمع کرانی ہوگی: ابو سفیان نے بتایا کہ سال 2026 کی قرعہ اندازی کے بعد اس میں منتخب ہونے والے عازمین حج کو اپنے حج اخراجات کی پہلی قسط 20 اگست تک جمع کرانی ہوگی۔ پہلی قسط کے طور پر 1 لاکھ 52 ہزار 300 روپے جمع کرانا ہوں گے۔
گزشتہ سال 3408 عازمین حج گئے: راجستھان حج کمیٹی کے سابق رکن اور چیف حج ٹرینر محمد شاہد کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سنٹرل حج کمیٹی نے راجستھان کو 4392 عازمین حج کا کوٹہ مختص کیا تھا۔ اس سال بھی تقریباً اتنا ہی کوٹہ مل سکتا ہے۔ گزشتہ سال حج یاترا 2025 کے لیے 4188 درخواستیں موصول ہوئی تھیں جن میں سے 386 درخواستیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ 3802 درخواستیں درست پائی گئیں لیکن صرف 3408 عازمین حج سفر پر جا سکے۔
غور طلب ہے کہ حج یاترا 2025 کے لیے راجستھان سے عازمین حج کی پہلی پرواز یکم مئی 2025 کو جے پور ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی تھی۔ آخری پرواز 8 مئی کو روانہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد عازمین حج کی تکمیل کے بعد سعودی عرب سے پہلی پرواز 17 جون کو جے پور پہنچی۔ آخری پرواز 29 جون کو جے پور ہوائی اڈے پر پہنچی تھی۔