نوابوں سے پہلے لکھنؤ کیسا تھا؟ شیخ زادے کون تھے، مضبوط قلعے کی جگہ کے جی ایم یو (KGMU) کیسے بنا؟
آج ہم لکھنؤ کو نوابی شان و شوکت سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس شہر کی روح شیخ زادوں سے بھی جڑی ہوئی ہے۔
لکھنؤ: جب لکھنؤ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں نوابی ثقافت، اپنے دور کی عمارتوں کا فخر اور ثقافت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ رومی دروازہ، بڑا امام باڑہ، شاہی محلات، یہ سب نوابوں کے تحفے ہیں۔ لیکن، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نوابوں سے پہلے لکھنؤ کیسا تھا؟ کس کے ہاتھ میں تھا؟
ویسے تو لکھنؤ کو نوابی شان و شوکت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس شہر کی روح ان شیخ زادوں سے بھی جڑی ہوئی ہے جنہوں نے اپنے خون پسینے سے یہاں قلعوں اور مقبروں کی بنیاد رکھی۔ نادان محل اور مچھی بھون اس بات کے گواہ ہیں کہ لکھنؤ کی اصل کہانی نوابوں سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے۔
دراصل لکھنؤ کی تاریخ نوابی دور سے بہت پرانی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب شہنشاہ اکبر نے اودھ کو صوبہ بنایا اور یہاں کے گورنر مقرر کئے۔ یہ شیخ زادوں کا دور تھا، جنہوں نے نہ صرف لکھنؤ کی بنیادی شناخت کو تشکیل دیا بلکہ اس شہر کو طاقت اور ثقافت کا ایک نیا رخ بھی دیا۔
ان شیخ زادوں کی اولاد آج بھی لکھنؤ میں رہتی ہے۔ شیخ زادوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے شیخ عامر رضا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ لوگ اکثر لکھنؤ کے نوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ ان سے پہلے شہر میں کون تھا، لکھنؤ کیسا تھا، وہاں کیا تھا۔
نوابوں سے پہلے لکھنؤ میں شیخ زادے تھے: انہوں نے بتایا کہ نوابوں کے عروج سے پہلے لکھنؤ شیخ زادوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ شیخ آدم سنانی پہلے آنے والوں میں سے تھے۔ سنانی کے نام سے مشہور یہ شخص 1193ء میں یہاں آیا اور یہیں سے شیخ زادوں کی کہانی شروع ہوئی۔ ان کے بعد شیخ عبدالرحیم بجنوری آئے جنہیں شہنشاہ اکبر نے اودھ کا پہلا گورنر (صوبیدار) بنایا تھا۔
ان کا مقبرہ آج بھی یحیی گنج کے علاقے میں واقع مشہور نادان محل (ندان محل) میں ہے۔ یہ مقبرہ محکمہ آثار قدیمہ (ASI) کی نگرانی میں ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 700 سال پرانا ہے۔ یہ ان کی آخری آرام گاہ تھی جو آج بھی ہمیں اس دور کی یاد دلاتا ہے۔
نادان محل کا قصہ کیا ہے: شیخ زادے امیر رضا بتاتے ہیں کہ شیخ عبدالرحیم بجنوری نے اپنی زندگی میں نادان محل بنوایا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا مقبرہ یہاں بنایا جائے۔ بجنوری کی موت کے بعد ان کی بیگم نے آگرہ کے سرخ پتھر سے مغل طرز کا ایک مقبرہ بنوایا۔
جس پر خوبصورت نقش و نگار ہے، درمیان میں ایک بڑا گنبد جو بہت دلکش ہے۔ اسی احاطے میں ان کے والد شیخ ابراہیم کی قبر بھی خنجر سٹون (سفید پتھر) سے قائم ہے۔ شیخ ابراہیم اپنے دور کے عظیم صوفی بزرگ تھے۔ اس کمپلیکس میں لکھوری اینٹوں سے بنے دو اور چبوترے بھی بنائے گئے ہیں، جن پر کچھ مزار ہیں۔
نادان محل کیسا لگتا ہے: مقبرہ نادن محل ایک اونچے چبوترے پر واقع ہے۔ اس کے 12 ستون ہیں، درمیان میں ایک اونچا گنبد اور اس کے ارد گرد ایک کھلا برآمدہ ہے۔ مقبرے کے اندر درمیان میں دو قبریں ہیں جن پر سنگ مرمر اور سرخ پتھر کا منفرد کام کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات بھی کندہ ہیں۔ گنبد آٹھ رخا ہے جسے رنگ برنگے پلاسٹر اور ٹائلیں لگا کر سجایا گیا ہے۔
بجلی پاسی کے ساتھ شیخ زادوں کا تنازع: مورخ روی بھٹ بتاتے ہیں کہ جب اکبر نے شیخ زادوں کو اودھ بھیجا تو راجہ بجلی پاسی پہلے ہی یہاں حکومت کر رہے تھے۔ بجلی پاسی الہٰ عدل کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے لیکن ان کے وارث لکھنؤ پر حکومت کر رہے تھے۔ شیخ زادوں اور پاسی حکمرانوں کے درمیان کشمکش ہوئی اور آخر کار شیخ زادہ فتح یاب ہوئے۔
شیخ عبدالرحیم بجنوری نے 27 سپاہیوں کے ساتھ جنگ جیتی: شیخ عبدالرحیم بجنوری نہ صرف ایک منتظم تھے بلکہ ایک بہادر جنگجو بھی تھے۔ عین اکبری اور اکبر نامہ میں ان کا ذکر ہے۔ گجرات میں بغاوت کو دبانے کے لیے انھوں نے تیز رفتار گھوڑوں پر صرف 27 سپاہیوں کے ساتھ سفر کیا اور فتح حاصل کی۔ ایک بار جب وہ زخمی ہوے تو اکبر خود ان کے کیمپ میں آے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے زخموں پر مرہم پٹی کی۔
مچھی بھون قلعہ کی کیا کہانی ہے: شیخ زادے امیر رضا بتاتے ہیں کہ شیخ عبدالرحیم بجنوری جب لکھنؤ آئے تو انہوں نے یہاں ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کروایا جو وقت گزرنے کے ساتھ مچھی بھون کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ قلعہ شیخ زادوں کی طاقت اور شناخت کا مرکز رہا۔ اس کے 26 دروازے تھے۔ ہر دروازے پر دو مچھلیوں کی نقش و نگار تھی۔ قلعہ پر کل 52 مچھلیاں بنائی گئی تھیں۔ اس لیے اس کا نام مچھی 52 رکھا گیا لیکن پھر اسے مچھی بھون کہا جانے لگا۔
مچھی قلعہ وہیں تھا جہاں آج کے جی ایم یو ہے: بجنوری کو مچھلی کا اتنا شوق تھا کہ اسے مغل دربار سے "ماہی مراتب" کا خطاب بھی ملا۔ یہ قلعہ بعد میں مچھی بھون کہلایا۔ آج، جہاں کنگ جارج میڈیکل کالج (KGMU) واقع ہے۔ قلعہ یہاں موجود تھا۔ انگریزوں نے 1905 میں میڈیکل کالج بنایا اور اس طرح مچھی بھون تاریخ کے اوراق میں شامل ہو گیا۔
نادان محل اے ایس آئی کی نگرانی میں ہے: مقامی رہائشی ایاز احمد کا کہنا ہے کہ نادان محل لکھنؤ کا بہت خوبصورت اور مشہور مقبرہ ہے۔ شیخ زادوں کی قبر یہاں ہے۔ یہاں نہ صرف اتر پردیش بلکہ ملک اور بیرون ملک سے سیاح آتے ہیں۔ اسے نادان محل کہا جاتا ہے کیونکہ شیخ زادے بہت شریف تھے اس لیے انہیں نادان کہا جاتا تھا۔
اس جگہ کی دیکھ بھال کرنے والے رضوان کا کہنا ہے کہ جب سے فتح پور میں مقبرے پر ہنگامہ ہوا ہے، اجنبیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ علاقہ تاریخی ہے اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی نگرانی میں ہے۔
