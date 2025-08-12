آخر فتح پور مقبرے کی کیا ہے حقیقت، اسے کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟

فتح پور (اترپردیش): ضلع کے ابو نگر ریڈڈیا میں واقع نواب عبدالصمد کے مقبرے کو لے کر تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تنازعہ اب مقامی حدود سے نکل کر سیاسی گلیاروں تک جا پہنچا ہے۔ اپوزیشن مقبرے کے حق میں کھڑی ہے جب کہ حکمران جماعت اس کی مسلسل مخالفت کر رہی ہے۔ اسی کڑی میں منگل کو کانگریسی کلکٹریٹ پہنچے اور نعرے لگاتے ہوئے اور ہاتھوں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا اور ضلع مجسٹریٹ کو میمورنڈم سونپا۔ انہوں نے سیکورٹی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ دوبارہ ایسا جھگڑا نہ ہو۔ انہوں نے انتظامیہ پر اپنے ہی ریکارڈ کو قبول نہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔
فساد میں ملوث ایس پی لیڈر کو پارٹی سے نکال دیا: دوسری طرف سماج وادی پارٹی کے فتح پور ضلع صدر سریندر سنگھ یادو نے نامزد ملزم اور مقامی لیڈر پپو سنگھ چوہان کو پارٹی سے نکال دیا۔ پپو سنگھ چوہان نے فوراً جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کی رائے میں ایس پی ہندوؤں کے خلاف ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دینے کی بات کی۔ ایسے واقعات نے سیاسی پولرائزیشن کو مزید ہوا دی ہے۔ جبکہ ایس پی ضلع صدر سریندر یادو نے اسے زمین ہتھیانے کی سازش قرار دیا۔
#WATCH فتح پور، اتر پردیش: ابو نگر میں قانون اور نظم کی صورتحال پر ضلع مجسٹریٹ روندر سنگھ نے کہا، "آج یہاں دونوں فریقوں سے لوگ آئے تھے کیونکہ انہیں خدشہ تھا اور کچھ غیر سماجی عناصر کچھ افواہیں پھیلا رہے تھے۔ جب لوگ یہاں آئے تو انہیں ساری باتیں سمجھائی گئیں اور بتائی گئیں۔"
مقبرے کو سیل کر دیا گیا: پولیس نے پیر کو مقبرے پر توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کے معاملے میں 160 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامیہ نے مقبرے کے اردگرد ایک کلومیٹر کے علاقے کو بیریکیڈ لگا کر سیل کر دیا ہے۔ کھمبے باندھ کر پورے علاقے کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ منگل کو مقبرے کے اردگرد دکانیں کھلی ہیں لیکن ان میں کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ لوگ صرف کام کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ موقع پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات ہے۔ متنازعہ مقام پر امن برقرار رکھنے کے لیے 300 پولیس اہلکار، پی اے سی کی دو پلاٹون، 6 اے ایس پیز اور تین ڈی ایس پیز تعینات کیے گئے ہیں۔
زمین مقبرے کے نام ہے: غور طلب ہے کہ یہ مقبرہ سرکاری ریکارڈ میں کھسرہ نمبر 753 میں موجود ہے۔ یہ ایک قومی ملکیت ہے جسے 'مقبرہ منگی' کہا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ 10 بیگھہ 17 بسوا ہے اور سرکاری ریکارڈ میں درج ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک محفوظ جائیداد ہے۔ مقبرے کے تنازع کی جڑیں تاریخ کے دور میں نہیں ہیں بلکہ سرکاری ریکارڈ میں گہری ہیں۔ ابو نگر کے متولی محمد انیش نے یہ مقدمہ 2007 میں دائر کیا تھا جس کا ٹائٹل کا فیصلہ 4 جون 2010 کو آیا تھا۔ اس حکم کی بنیاد پر اپریل 2012 میں ایس ڈی ایم کورٹ کے کیس نمبر 30/2010-12 کا حوالہ دیتے ہوئے ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کی گئی اور مقبرہ منگی کا نام مقامی لوگوں میں درج ہونے کے باوجود گٹہ 75 نمبر 3 میں درج تھا۔ زمین کی ملکیت کے بارے میں متولی کا دعویٰ ہے کہ یہ مقبرہ 1611 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کی مذہبی اور تاریخی اہمیت ہے۔
تھانہ کوتوالی نگر کے علاقے میں متنازعہ مقبرے کی جگہ پر جمع ہجوم کو سمجھا بجھا کر پرسکون کرانے اور فسادیوں کی شناخت کر کے مقدمہ درج کرانے کے سلسلے میں ایس پی فتح پور کی طرف سے دیا گیا بیان۔
شکنتلا مان سنگھ نے 1970 میں زمین فروخت کی: متولی محمد انیش نے الزام لگایا کہ 1970 کی دہائی میں شکنتلا مان سنگھ نے مقبرے کی زمین غیر قانونی طور پر اپنے نام پر رجسٹر کی اور بعد میں اسے آسوتھر کے رام نریش کو فروخت کر دیا۔ جس نے اس زمین کے 34 پلاٹس بیچے۔ ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد بھی ریونیو ریکارڈ اور زمین کی خرید و فروخت کے خلاف آر بی او ایکٹ کے تحت مجوزہ کارروائی آج تک مکمل نہیں ہو سکی۔ یہ طویل عدالتی انتظامی عمل تنازع کی جڑ بن گیا۔
اورنگ زیب نے مقبرہ بنوایا تھا: مقبرے کے متولی محمد انیش کے مطابق عبدالصمد کی قبر 500 سال پرانی ہے۔ اسے اکبر کے پوتے اورنگزیب نے اپنے قابل اعتماد کمانڈر عبدالصمد کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ عبدالصمد اور میاں ابو محمد باپ بیٹے کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ محمد انیش کا کہنا ہے کہ اس مقبرے کو بنانے میں 10 سال لگے۔ یہ مقبرہ نواب عبدالصمد کا ہے۔ عبدالصمد فارسی کے مشہور مصور تھے جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں کام کیا۔
عبدالصمد کون تھے: عبدالصمد کو شیریں کلام (میٹھا قلم) کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کھجوا کی لڑائی اورنگ زیب کے دور کا آغاز تھا۔ اورنگزیب نے عبدالصمد کو اپنے بھائی شاہ شجاع کے خلاف جنگ کے لیے ایک چکلےدار کے طور پر یہاں بھیجا تھا۔ لیکن شاہ شجاع نے کھجوعہ سے ابو نگر پر حملہ کیا اور عبدالصمد اور اس کے بیٹے میاں ابو احمد کا کر دیا۔ ابو نگر کو ابو میاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد اورنگ زیب آئے اور شاہ شجاع کو جنگ میں شکست دی۔ یہیں سے اورنگ زیب نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور عالمگیر کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہاں نواب عبدالصمد اور ان کے بیٹے میاں ابو احمد کی دو قبریں ہیں۔
مندر ہونے کا دعویٰ کیا: ایک مقامی نوجوان کمار سمبھاو نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2007 اور 2008 کے درمیان مقبرے کے اندر شیولنگ پر چراغ جلایا تھا۔ نوجوان کا دعویٰ ہے کہ مندر کے ڈھانچے سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔
VIDEO | دہلی: فتح پور واقعہ پر، اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کہتے ہیں، "بی جے پی نے ملک بھر میں اور خاص طور پر اتر پردیش میں نفرت کا ماحول بنایا ہے، انہیں مسلمانوں سے متعلق کسی بھی تاریخی، ثقافتی، مذہبی مقامات پر حملہ کرنے کا کھلا ہاتھ دیا گیا ہے۔"
ایسا لگا جیسے 1992 واپس آرہا ہے: اے آئی ایم آئی ایم کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا، "بی جے پی نے ملک میں اور خاص طور پر اتر پردیش میں نفرت کا ماحول بنایا ہے، انہیں مسلمانوں سے متعلق کسی بھی تاریخی مقام پر دعویٰ کرنے کا کھلا ہاتھ دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ریاستی پولیس کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور پولس کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اگر یہ حملہ آور مسلم کمیونٹی سے ہوتے تو کیا ہوا ہوتا۔" نظریہ اور مذہب مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ان پر ظلم کرنے کی ایک مثال ہے... ایسا لگا جیسے 1992 لوٹ رہا ہو۔
سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ فتح پور میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ بی جے پی کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کا نظریہ انگریزوں سے وراثت میں ملا ہے۔ جب ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہوتا تو وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں۔ حکومت فتح پور میں ایسا جرم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔
VIDEO | سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کہتے ہیں، "فتح پور میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے۔ بی جے پی کو تقسیم کرو اور حکومت کرو کا نظریہ انگریزوں سے وراثت میں ملا ہے۔ جب ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی کارنامہ نہیں ہوتا تو وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں۔"
بی جے پی نے کوئی جواب نہیں دیا: یوپی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ماتا پرساد پانڈے نے کہا کہ ہمیں فتح پور میں پیش آنے والے واقعہ پر حکمراں پارٹی سے کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ امن و امان کا معاملہ تھا۔ بی جے پی ضلع صدر گزشتہ ایک ہفتے سے اس جگہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر رہے تھے۔ حکومت کو اس واقعہ کا علم تھا لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ لوگوں نے وہاں پہنچ کر توڑ پھوڑ کی تو چھوٹی پولیس فورس انہیں قابو نہ کر سکی۔ ہم نے یہ مسئلہ آج اسمبلی میں اٹھایا۔
حکومت گمراہ کر رہی ہے: کانگریس ایم ایل اے آرادھنا مشرا نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اسمبلی کام کرے، فتح پور میں ایک بڑا واقعہ ہوا اور حکومت گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پتھراؤ ہوا، فرقہ وارانہ فسادات کا امکان تھا۔ حکومت نے 10 افراد اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی، لیکن مرکزی ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ حکومت اسے بچانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ اسمبلی میں احتساب کا عمل طے کرنا اپوزیشن کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔