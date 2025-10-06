بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ پر ہجوم کا حملہ، ایم پی لہو لہان
BJP نے الزام لگایا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کام کرنے گیے پارٹی کے کارکنوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔
کولکاتا: بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کھگین مرمو مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے گئے تھے، جہاں پیر کو مقامی لوگوں نے اُن پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ بی جے پی ایم ایل اے ڈاکٹر شنکر گھوش نے الزام لگایا کہ ان پر اور مالدہ شمالی کے ایم پی کھگین مرمو پر ناگراکٹا میں ایک ہجوم نے حملہ کیا جب وہ امدادی سامان تقسیم کررہے تھے۔
الزام ہے کہ، شمالی بنگال کے جلپائی گوڑی ضلع کے سیلاب سے متاثرہ ناگراکٹا علاقے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے گیے ایم پی مرمو اور ایم ایل اے شنکر گھوش کو مقامی لوگوں نے مبینہ طور پر دھکیل دیا۔ گھوش نے اسپتال لے جانے سے پہلے خون آلود ایم پی مرمو کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ناگراکٹا علاقے میں مقامی لوگوں نے انہیں دھکا دیا اور ان کی گاڑی کی توڑ پھوڑ کی۔
سلی گڑی کے بی جے پی ایم ایل اے گھوش نے کہا کہ مالدہ نارتھ کے ایم پی کو اسپتال لے جانے کے لیے انہیں واقعہ کے فوراً بعد جائے وقوعہ سے جانا پڑا۔
بی جے پی لیڈروں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے مرکزی وزیر سکانتا مجومدار نے کہا کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مغربی بنگال میں جمہوریت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "آج ہمارے ریاستی صدر کی قیادت میں بی جے پی کی ایک ٹیم وہاں امدادی کاموں اور لوگوں سے ملنے گئی تھی۔۔۔ ممتا بنرجی نے بنگلہ دیش سے روہنگیاوں کو لا کر انہیں یہاں آباد کر کے یہ صورتحال پیدا کی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا اور اس میں وزیر اعلیٰ بھی ملوث ہیں، کیونکہ وزیر اعلی کے علم کے بغیر اتنا بڑا حملہ نہیں ہو سکتا"۔
مغربی بنگال بی جے پی کے شریک انچارج امت مالویہ نے مبینہ حملے کے لیے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر تنقید کرتے ہوئے اسے "ٹی ایم سی کا جنگل راج" قرار دیا۔ ایکس پر مبینہ حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مالویہ نے لکھا، "بنگال میں ٹی ایم سی کا جنگل راج! بی جے پی کے ایم پی کھگین مرمو، ایک معزز قبائلی رہنما اور شمالی مالدہ سے دو بار کے ایم پی، پر ٹی ایم سی کے غنڈوں نے اس وقت حملہ کیا جب وہ جلپائی گوڑی کے دورس علاقے میں ناگراکٹا جا رہے تھے تاکہ وہ راحت اور بچاؤ کے کاموں میں مدد کر سکیں۔
بی جے پی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کارکنوں پر امدادی کام کرنے کے لیے حملہ کیا جا رہا ہے جب کہ وزیر اعلیٰ بنرجی اور حکمراں ٹی ایم سی "کارروائی میں غائب ہیں۔" انہوں نے پوسٹ میں لکھا، "جب کہ ممتا بنرجی اپنے کولکتہ کارنیول میں ناچ رہی ہیں، ٹی ایم سی اور ریاستی انتظامیہ راحت کاموں میں غائب ہے۔ جو لوگ درحقیقت لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بی جے پی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر، امدادی کاموں کو لے کر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹی ایم سی کا بنگال ہے، جہاں ظلم کا راج ہے اور رحم کی سزا دی جاتی ہے۔"
شمالی بنگال کے کئی اضلاع میں گزشتہ دو دنوں سے جاری موسلادھار بارش کے بعد سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔ بی جے پی کے دونوں لیڈروں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔
دریں اثناء بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بتایا کہ شمالی بنگال میں سیلاب کی وجہ سے اب تک 23 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
