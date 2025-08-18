وارانسی: حال ہی میں وارانسی میں وقف املاک کو لے کر اقلیتی محکمہ کی رپورٹ میں جو دعوے سامنے آئے ہیں اس پر ہنگامہ مچ گیا۔ اسی کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن نے وقف املاک کی ملکیت کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جانچ کی اس تجویز کو کارپوریشن کی میٹنگ میں منظور کر لیا گیا ہے۔ اس سے قبل میئر اشوک تیواری نے ہدایت دی تھی کہ میونسپل کارپوریشن اگلے سات دنوں کے اندر جانچ کا خاکہ تیار کرے اور اگلے دو ہفتوں میں رپورٹ پیش کرے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کتنی وقف جائیدادیں میونسپل کارپوریشن کے تحت ہیں اور ان کی موجودہ حیثیت کیا ہے۔
محکمہ اقلیتی بہبود سے لی جائے گی فہرست
میئر اشوک تیواری نے کہا کہ 'میونسپل کارپوریشن کی جائیدادوں پر وقف بورڈ کی ملکیت کی جانچ کا فیصلہ اتوار کو منعقدہ منی ہاؤس میٹنگ میں لیا گیا ہے۔ میونسپل کمشنر اکشت ورما کو اگلی ایگزیکٹو میٹنگ میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ میٹنگ میں کونسلر برجیش چندر شریواستو نے شہر میں حلقہ وار اور وارڈ وار وقف بورڈ کی جائیدادوں کے بارے میں جانکاری مانگی تھی۔ جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کارپوریشن انتظامیہ ضلع اقلیتی بہبود محکمہ سے فہرست لے کر دو ہفتے میں رپورٹ تیار کرے گا۔
محکمہ اقلیتی بہبود کا دعویٰ
آپ کو بتا دیں کہ جنوری میں اقلیتی محکمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ 406 وقف جائیدادیں سرکاری زمین پر ہیں۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ کے پاس ضلع میں کل 1635 جائیدادیں ہیں۔
میٹنگ میں یہ مسائل بھی اٹھائے گئے
میئر نے سٹی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایس کے چودھری کی جانب سے کچرا گاڑیوں کو ڈھانپے بغیر کچرا اٹھانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگلے ماہ کارپوریشن کی نئی عمارت کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ممکن ہے کہ ستمبر 2025 میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ کونسلرز نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔
وہیں سماج وادی پارٹی کے کونسلر ہارون انصاری نے کہا کہ پیدائش اور موت کے اندراج میں تاخیر سنگین تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں والدین رجسٹریشن کے لیے زونل آفس، کارپوریشن ہیڈکوارٹر اور ایس ڈی ایم صدر دفتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہپ راج کپور چودھری نے کہا کہ رہائشی سرٹیفکیٹ کے لیے ہزاروں لوگ تحصیل، ڈی ایم آفس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ڈی ایم آفس میں کہا جاتا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا لیٹر جاری کرنے پر ہی بنایا جائے گا۔ کارپوریشن انتظامیہ لیٹر جاری کرے۔ اس کے ساتھ ہی کونسلروں نے ضلع میں آوارہ جانوروں کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔
