راہل گاندھی کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' آج ہوگی ختم، پٹنہ میں جمع ہوں گے بڑے لیڈر - VOTER ADHIKAR YATRA

بنارس لوک سبھا حلقہ میں لوک سبھا انتخابات کے دوران ووٹ چوری کرکے پی ایم نریندر مودی کو جتوایا گیا تھا۔

ووٹر ادھیکار یاترا کا آج پٹنہ میں ہوگا اختتام (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 1, 2025 at 11:00 AM IST

5 Min Read

پٹنہ، بہار: ریاست بہار میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں ووٹر ادھیکار یاترا آج پٹنہ میں اختتام پذیر ہوگی۔ یہ مارچ صبح 11 بجے پٹنہ کے گاندھی میدان سے شروع ہو کر پٹنہ ہائی کورٹ کے قریب امبیڈکر کے مجسمے پر ختم ہونے والا ہے۔ راہل گاندھی، تیجسوی یادو، لالو یادو، دیپانکر بھٹاچاریہ، مکیش ساہنی اور ہیمنت سورین سمیت کئی بڑے لیڈر یاترا میں حصہ لیں گے۔ ایس آئی آر اور مبینہ ووٹ چوری کے خلاف یہ 16 روزہ یاترا 17 اگست کو ساسارام ​​ضلع سے شروع ہوئی تھی۔

راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی (ETV Bharat)

پٹنہ میں مارچ کا راستہ؟

پروگرام کے مطابق صبح 10.50 سے 11.05 بجے تک اتحاد کے قائدین گاندھی میدان میں مہاتما گاندھی کے مجسمہ پر گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد گاندھی میدان، ایس پی ورما روڈ، ڈاک بنگلہ چوک، کوتوالی پولیس اسٹیشن، نہرو پاتھ، انکم ٹیکس چوک سے ہوتا ہوا یہ مارچ پٹنہ ہائی کورٹ کے قریب بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے تک جائے گا۔ یہاں تمام قائدین 12:30 بجے امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کریں گے، جس کے بعد 12:40 بجے یہاں ایک جلسۂ عام ہوگا۔

ووٹر ادھیکار یاترا کا آج پٹنہ میں ہوگا اختتام (ETV Bharat)
راہل گاندھی عوام کے بیچ (ETV Bharat)

سپریہ شرینیت نے حکومت کو نشانہ بنایا

کانگریس لیڈر سپریہ شرینیت نے 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے آخری مرحلے میں پٹنہ میں کہا کہ 'ووٹ چور گڈی چھوڑو' کا نعرہ بہار سے پورے ملک میں گونج رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کے حق کو لے کر ہونے والی سازش کے خلاف ملک جاگ چکا ہے۔ سرینیٹ نے زور دے کر کہا کہ صرف ووٹ ہی ایک شہری کو اپنی حکومت کا انتخاب کرنے، سوال پوچھنے اور اقتدار کی کنجی رکھنے کا حق دیتا ہے، بصورت دیگر ووٹنگ کے حقوق کے بغیر، ایک شہری محض موضوع بن جاتا ہے۔ اس یاترا کو انتہائی کامیاب بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہار پوری طرح سے ووٹر بیداری کے لیے کھڑا ہوا ہے۔

راہل گاندھی تیجسوی کے ساتھ (ETV Bharat)

ووٹر ادھیکار یاترا، عوامی بیداری پٹنہ میں کامیابی

کانگریس کے سینئر لیڈر بی کے ہری پرساد نے 'ووٹر ادھیکار یاترا' کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور انڈیا اتحاد کے تمام لیڈران آج گاندھی میدان سے ہائی کورٹ میں واقع امبیڈکر مجسمہ تک ہونے والی اختتامی یاترا میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کو عوام کی زبردست حمایت حاصل ہوئی اور اس کا مقصد ووٹروں کو سیاسی فائدے سے زیادہ ان کے حقوق سے روشناس کرانا تھا جس میں کانگریس پارٹی پوری طرح کامیاب رہی۔ ہری پرساد نے دعویٰ کیا کہ اب بی جے پی کو بھی احساس ہوگیا ہے کہ ووٹ چوری کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔

راہل گاندھی اور تیجسوی یادو (ETV Bharat)
راہل گاندھی (ETV Bharat)

اجے رائے نے ووٹ چوری کا الزام لگایا

یوپی کانگریس کے صدر اجے رائے نے 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے اختتام کے موقع پر دعویٰ کیا کہ بنارس لوک سبھا حلقہ میں لوک سبھا انتخابات کے دوران ووٹ چوری کرکے پی ایم نریندر مودی کو جتوایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس یاترا کا اثر نہ صرف بہار بلکہ پورے ملک میں نظر آئے گا، کیونکہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ووٹ چوری سے الیکشن جیتا جا رہا ہے۔ بنارس انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے رائے نے الزام لگایا کہ ووٹوں کی گنتی کے دوران صبح 1 بجے کے بعد کوئی اپ ڈیٹ نہیں دیا گیا جس سے ووٹ چوری کی سازش صاف ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پورے ملک سے ’’ووٹ چور گڈی چھوڑ‘‘ کی آواز بلند ہورہی ہے۔

یاترا کا اختتام عوامی جذبات کی علامت بن گیا

ای ٹی وی بھارت سے بات چیت میں کانگریس کے ریاستی چیف ترجمان راجیش راٹھور نے کہا کہ ساسارام ​​سے شروع ہونے والی ووٹر ادھیکار یاترا آج ہائی کورٹ میں امبیڈکر مجسمہ کے قریب تاریخی گاندھی میدان سے اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کا آخری مرحلہ 30 اگست کو آرا میں مکمل ہوا اور اب انڈیا الائنس کے لاکھوں کارکن پٹنہ پہنچ چکے ہیں۔ راٹھور نے زور دے کر کہا کہ یہ یاترا نہ صرف اتحاد کی علامت ہے بلکہ عام لوگوں کے عوامی جذبات کی بھی ہے جو ووٹ چوری کی کوششوں کے خلاف رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے ہیں۔

