کرناٹک کے مدور میں تشدد، مظاہرین پر لاٹھی چارج، امتناعی احکامات نافذ
وزیر زراعت اور مانڈیا ضلع انچارج این چیلوواریا سوامی نے مدور قصبے میں تشدد کے لیے اپوزیشن بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا ۔
Published : September 8, 2025 at 2:38 PM IST
بنگلورو: گنیش وسرجن کے دوران تشدد کے بعد، کرناٹک پولس نے مدور شہر میں منگل کی صبح تک امتناعی احکامات نافذ کر دیے تھے۔ لیکن پیر کو حالات اس وقت مزید خراب ہوگئے جب تشدد کی مذمت کرنے والے مظاہرین رام رحیم نگر میں مسجد کے قریب جمع ہوئے، جہاں پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا اور ممنوعہ احکامات کے باوجود احتجاج کیا، جس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔
پولیس نے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا، جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ پولیس کے مطابق، مظاہرین نے علاقے سے ہٹنے کے لیے پولیس کی وارننگ پر عمل نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی موقع سے پتھراؤ کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور قصبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اضافی پولیس فورس طلب کی گئی ہے۔
#WATCH | Mandya, Karnataka | Police use lathi charge to disperse the people protesting against the reported incident of stone pelting during the Ganesh Idol immersion in Maddur town, Mandya, yesterday. https://t.co/IYWSoKfGJh pic.twitter.com/VYlnPONCuc— ANI (@ANI) September 8, 2025
اس واقعہ کی وجہ سے مدور میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد شہر بھر میں دکانیں اور ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس صورتحال پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، وزیر زراعت اور مانڈیا کے ضلع انچارج این چیلوواریا سوامی نے بدامنی کے لیے اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ بی جے پی خطے میں فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے پر تلی ہوئی ہے۔ انھوں نے کہا کہ، "وہ (اپوزیشن) ترقی نہیں چاہتے۔ یہ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا،"۔
بنگلورو-میسور ہائی وے بلاک کر دی گئی:
بی جے پی اور ہندو نواز تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے اب بنگلورو-میسور ہائی وے کو بلاک کر دیا ہے اور تحصیلدار کے دفتر کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ وسرجن جلوس پر مبینہ طور پر پتھراؤ کرنے والوں کی گرفتاری اور مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
یہ ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے:
چیلوواریا سوامی نے کہا کہ، "میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ مسجد سے پتھراؤ کیا گیا تھا۔ فوری طور پر ایف آئی آر درج کی گئی اور 21 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولس حکام نے کوئی جوابی مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ تحقیقات صرف پتھراؤ کے واقعہ سے متعلق شکایت تک محدود ہے۔ اس کے باوجود وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ان کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔" وزیر چیلوواریا سوامی نے کہا، "گنیش تہوار کی اہمیت اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے ملزمین کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ بی جے پی حالات کو فرقہ وارانہ تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ان کی ذہنیت ہے۔"
وزیراعلیٰ کو معاملے سے آگاہ کیا:
گنیش وسرجن کے دوران پتھراؤ کے واقعہ کو روکنے میں پولیس کی ناکامی کے بارے میں پوچھے جانے پر، انہوں نے کہا، "یہ واقعہ سڑک پر نہیں ہوا، پتھر کہیں دور سے پھینکے گئے، ہمیں پرامن احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن انہیں اجازت لینا ہوگی۔ بی جے پی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کرناٹک میں کانگریس کی قیادت والی حکومت صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے اور وہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، یہ اسمبلی میں ان کی فرقہ وارانہ تقریر سے واضح ہے وہ کہ تشدد کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے وزیر اعلیٰ سدارامیا کو اس معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔
موقع پر موجود اہلکار:
انہوں نے کہا، "ڈپٹی کمشنر، انسپکٹر جنرل آف پولیس اور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس موقع پر ہیں اور مدور میں حالات کی نگرانی کر رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ بی جے پی، جے ڈی ایس اور کچھ دائیں بازو کی تنظیموں کی سازش ہے۔ مانڈیا کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ملیکارجن بالادانڈی نے کہا کہ، "امتناعی احکامات منگل کی صبح تک برقرار رہیں گے۔ گنیش وسرجن تشدد کے سلسلے میں دو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ اس واقعے میں تین پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ گرفتار 21 افراد میں سے دو چننا پٹنہ کے ہیں اور باقی مقامی ہیں۔"
