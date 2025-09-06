حیدرآباد میں گنیش لڈو ریکارڈ 2.32 کروڑ روپے میں نیلام، تلنگانہ بھر میں وسرجن کے موقع پر سیکوریٹی کے سخت انتظامات

حیدرآباد میں گنیش لڈو ریکارڈ 2.32 کروڑ روپے میں نیلام، تلنگانہ بھر میں وسرجن کے موقع پر سیکوریٹی کے سخت انتظامات
تلنگانہ میں گنیش وسرجن کے موقع پر سیکوریٹی کے سخت انتظامات کئےگئے۔ حیدرآباد کے حسین ساگر میں 50 ہزار مورتیوں کا وسرجن کیا جائے گا۔
Published : September 6, 2025 at 5:17 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے حیدرآباد میں بنڈلہ گوڑہ جاگیر کے کیرتی رچمنڈ ولاز میں گنیش چترتھی کے تہوار کے دوران جمعہ کو ونائیکا لڈو کی نیلامی ریکارڈ 2.32 کروڑ روپے میں ہوئی۔ یہ اب تک کی سب سے زیادہ نیلامی رقم ہے۔ گذشتہ سال یہ لڈو 1.87 کروڑ روپے میں نیلام ہوا تھا۔ اس سال تقریباً 49 لاکھ روپئے زیادہ میں یہ لڈو نیلامی عمل میں آئی۔
تلنگانہ بھر میں گنیش وسرجن کا سلسلہ جاری ہے خاص طور پر حیدرآباد میں بڑے پیمانہ پر گنیش وسرجن کیا جارہا ہے۔ وسرجن کا عمل، جو جمعہ کو شروع ہوا، تقریباً 40 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ حکام کے مطابق حیدرآباد کے حسین ساگر میں تقریباً 50,000 مورتیوں کا وسرجن کیا جائے گا۔
حیدرآباد میں گنیش کے مرکز جلوس میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اس دوران سٹی پولیس نے سیکوریی کے سخت انتظامات کئے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے 30,000 سے زیادہ اہلکاروں کو 3,200 ٹریفک پولیس کے ساتھ تعینات کیا ہے۔ مورتیوں کو لے جانے والی ہر گاڑی کو مانیٹرنگ کے لیے کیو آر کوڈ جاری کیا گیا ہے جبکہ دیگر کمشنریٹس سے آنے والی گاڑیوں پر رنگین اسٹیکرز چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ 250 عارضی سی سی ٹی وی کیمروں اور نو ڈرونز کے ذریعے نگرانی جلوس کی سخت نگرانی کی جارہی ہے، خاصکر خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 'SHE' ٹیمیں مسلسل گشت کر رہی ہیں۔
انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کے لیے این ٹی آر مارگ پر کمانڈ کنٹرول سنٹر قائم کیا گیا ہے۔ ہر 100 میٹر کے فاصلے پر گاڑیاں کھڑی کی گئی ہیں اور ٹینک بینڈ کے اطراف کے علاقوں میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حسین ساگر، ٹینک بیند اور این ٹی آر مارگ جیسے بڑے وسرجن مراکز پر وسرجن کی سہولت کے لیے 40 کرینوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق وسرجن کا مشاہدہ کرنے کےلئے تقریباً 10 لاکھ عقیدت مند جلوس میں شامل ہوں گے۔
اتوار کی صبح 10 بجے تک شہر بھر میں ٹریفک پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ آر ٹی سی بسوں کا رخ تبدیل کر دیا گیا ہے جبکہ پرائیویٹ بسوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ 65 پوائنٹس پر ٹریفک ڈائیورشن کا انتظام کیا گیا ہے۔خراب ہونے والی گاڑیوں کو ہٹانے کےلئے بڑے جنکشنز پر اضافی کرینیں بھی اسٹینڈ بائی پر رکھی گئی ہیں۔
ٹریفک پولیس کے مطابق 6 ستمبر کی صبح 8 بجے سے 7 ستمبر کی رات 11 بجے تک لاریوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رش کے اوقات میں آر ٹی سی بسوں کو صرف مہدی پٹنم، کوکٹ پلی، سکندرآباد، اُپل، دلسکھ نگر اور نارائین گوڑہ تک جانے کی اجازت ہوگی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن جانے والے مسافروں کو بیگم پیٹ – پیراڈائیز کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔