گاؤں والوں نے کالے جادو کے شبہ میں ایک شخص کو مارا پیٹا، اہل خانہ کو چوبیس گھنٹے تک درخت سے باندھ دیا

بالاسور، اڈیشہ میں، گاؤں والوں نے ایک شخص کو کالا جادو کرنے کے شک میں مارا پیٹا۔

villagers assault man for black magic tie family to tree for 24 hours in odisha Urdu News
گاؤں والوں نے ایک شخص کو کالا جادو کے شبہ میں مارا پیٹا (ETV Bharat علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
بھونیشور، اڈیشہ: اڈیشہ کے بالاسور ضلع کے سورو تھانہ علاقے کے مہموہن گرام پنچایت کے تحت آنے والے ملیچوا گاؤں میں اتوار کے روز ایک شخص کو کالا جادو کے شبہ میں مارا پیٹا گیا۔ مزید برآں، متاثرہ خاندان کو 24 گھنٹے تک درخت سے باندھ کر رکھا گیا۔

جب سورو تھانے کی پولیس ٹیم ملیچوا گاؤں پہنچی تو گاؤں والوں نے ان کی گاڑی روک دی۔ تاہم پولیس سپرنٹنڈنٹ سدیپتا ساہو سے بات کرنے کے بعد پولیس ٹیم کو اندر جانے دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیتا سنگھ اپنے گھر پر پوجا کر رہا تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے روکا اور اس پر پوجا کی آڑ میں جادو ٹونے کا الزام لگایا۔

24 گھنٹے یرغمال بنائے رکھا

گاؤں والوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چیتا سنگھ نے گاؤں کے بہت سے بچوں اور بڑوں کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو کر مر گئے۔ جب خاندان کے لوگ چیتا سنگھ کے دفاع میں آئے تو صورتحال مزید بگڑ گئی۔ مزید گاؤں والے پہنچے اور چیتا سنگھ، اس کی بیوی مونی سنگھ اور اس کی بھابھی، ٹونی سنگھ کو ایک قریبی درخت سے باندھ دیا۔ جہاں انہیں 24 گھنٹے تک یرغمال بنایا گیا۔

پولیس نے تینوں کو مشتعل گاؤں والوں کے چنگل سے بچا لیا۔ گاؤں والوں نے الزام لگایا کہ اس نے اور اس کے خاندان نے جادو ٹونے کے نام پر 22 گاؤں والوں کو قتل کیا ہے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔

پولیس نے ابھی تک شکایت درج نہیں کی

پولیس سپرنٹنڈنٹ ساہو نے کہا، "ہم نے اتوار کو چیتا سنگھ، ان کی بیوی منی سنگھ اور ان کی بھابھی ٹونی سنگھ کو بچایا اور انہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا، انہوں نے ابھی تک پولیس میں شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ اگر ہمیں ان کی طرف سے شکایت موصول ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔"

انہوں نے کہا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس ان لوگوں کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے چیتا اور اس کے خاندان کو غیر قانونی طور پر یرغمال بنایا اور ان پر حملہ کیا۔

کالا جادو کرنے کے شبہ میں مارا پیٹا

ایک دیہاتی راجہ سنگھ نے بتایا کہ "چیتا کو کالا جادو کرنے کے شبہ میں مارا پیٹا جاتا تھا۔ وہ کالے جادو کے نام پر کئی لوگوں کو مار چکا ہے۔ اب تک اس کی چالوں سے 22 لوگ جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔

