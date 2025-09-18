ETV Bharat / state

پانچ روپے کے لیے 70 سالہ معمر شخص کا قتل

جہان آباد میں مارکیٹ کمیٹی کے ایجنٹ نے 5 روپے کے لیے سبزی فروش کو قتل کر دیا۔ پوری کہانی پڑھیں...

پانچ روپے کے لیے 70 سالہ معمر شخص کا قتل
پانچ روپے کے لیے 70 سالہ معمر شخص کا قتل ((ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جہان آباد: بہار جہان آباد کے علاقے کاکو میں پیش آیا جہاں محض پانچ روپے کے لیے سبزی فروش کو قتل کر دیا گیا۔ قتل سے مشتعل لوگوں نے لاش کو جہان آباد-ایکنگرسائے مین روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا جس سے ٹریفک جام ہوگئی۔

70 سالہ کسان کا قتل: متوفی کسان، جس کی شناخت 70 سالہ معین عالم کے طور پر ہوئی، جو کاکو تھانہ علاقے کے گاؤں پکھن پورہ کا رہنے والا ہے، معمول کے مطابق اپنے کھیت سے سبزی بیچنے بازار آیا تھا۔

مارکیٹ کمیٹی ایجنٹ کا قتل: اسی دوران مارکیٹ کمیٹی کے ایجنٹ وکی پٹیل نے معین عالم (متوفی) سے رقم کا مطالبہ کیا۔ معین عالم (مقتول) نے اسے 10 روپے دیے تاہم ملزمان نے یہ رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے 15 روپے کا مطالبہ کیا۔

5 روپے پر جھگڑا:

معین عالم (مقتول) اور وکی پٹیل (ملزم) کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا، اور ملزمان نے معین عالم (مقتول) کو سینے پر زور سے گھونسا مارا، جس سے وہ گر گیا۔ وکی پٹیل (ملزم) واقعہ کے بعد موقع سے فرار ہوگیا۔

لوگوں کا احتجاج: راہگیروں نے معین عالم (متوفی) کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھ سکا، کیونکہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مشتعل لوگوں نے جہان آباد-ایکنگرسائے مین روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔

روڈ ٹریفک لائنز: ہنگامہ آرائی کے درمیان سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے پیدل چلنے والوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔

مزید پڑھیں: اتراکھنڈ میں ٹیچر کی خراب ہوئی نیت، طالبہ سے کی ناشائستہ حرکت، کیس درج

سنجیو کمار، ایس ڈی پی او نے کہا کہ بزرگ معین عالم کو رقمی تنازع پر قتل کیا گیا، اس قتل سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بیانات قلمبند کیے جا رہے ہیں، جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

JEHANABAD MURDERBIHAR MURDER CASEMURDER OF VEGETABLE SELLERسبزی فروش کا قتلJEHANABAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.