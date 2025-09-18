پانچ روپے کے لیے 70 سالہ معمر شخص کا قتل
جہان آباد میں مارکیٹ کمیٹی کے ایجنٹ نے 5 روپے کے لیے سبزی فروش کو قتل کر دیا۔ پوری کہانی پڑھیں...
Published : September 18, 2025 at 10:19 AM IST
جہان آباد: بہار جہان آباد کے علاقے کاکو میں پیش آیا جہاں محض پانچ روپے کے لیے سبزی فروش کو قتل کر دیا گیا۔ قتل سے مشتعل لوگوں نے لاش کو جہان آباد-ایکنگرسائے مین روڈ پر رکھ کر احتجاج کیا جس سے ٹریفک جام ہوگئی۔
70 سالہ کسان کا قتل: متوفی کسان، جس کی شناخت 70 سالہ معین عالم کے طور پر ہوئی، جو کاکو تھانہ علاقے کے گاؤں پکھن پورہ کا رہنے والا ہے، معمول کے مطابق اپنے کھیت سے سبزی بیچنے بازار آیا تھا۔
مارکیٹ کمیٹی ایجنٹ کا قتل: اسی دوران مارکیٹ کمیٹی کے ایجنٹ وکی پٹیل نے معین عالم (متوفی) سے رقم کا مطالبہ کیا۔ معین عالم (مقتول) نے اسے 10 روپے دیے تاہم ملزمان نے یہ رقم لینے سے انکار کرتے ہوئے 15 روپے کا مطالبہ کیا۔
5 روپے پر جھگڑا:
معین عالم (مقتول) اور وکی پٹیل (ملزم) کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا، اور ملزمان نے معین عالم (مقتول) کو سینے پر زور سے گھونسا مارا، جس سے وہ گر گیا۔ وکی پٹیل (ملزم) واقعہ کے بعد موقع سے فرار ہوگیا۔
لوگوں کا احتجاج: راہگیروں نے معین عالم (متوفی) کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں اٹھ سکا، کیونکہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مشتعل لوگوں نے جہان آباد-ایکنگرسائے مین روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
روڈ ٹریفک لائنز: ہنگامہ آرائی کے درمیان سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے پیدل چلنے والوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا۔
سنجیو کمار، ایس ڈی پی او نے کہا کہ بزرگ معین عالم کو رقمی تنازع پر قتل کیا گیا، اس قتل سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، بیانات قلمبند کیے جا رہے ہیں، جلد ہی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔